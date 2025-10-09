మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందంపై ఇజ్రాయెల్, హమాస్ సంతకాలు : ట్రంప్
ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణపై కీలక ముందడుగు
Published : October 9, 2025 at 6:49 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 7:21 AM IST
Gaza Peace Plan : ఇజ్రాయెల్-హమాస్ యుద్ధం ఎట్టకేలకు ముగింపు దశకు చేరింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఒత్తిడితో ఇజ్రాయెల్-హమాస్ తొలిదశ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. ఈ మేరకు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసినట్లు ట్రంప్ తన సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. మరోవైపు విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్, హమాస్ కూడా ధ్రువీకరించాయి.
ఇది గొప్ప రోజు : ట్రంప్
గాజా మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందంపై ఇజ్రాయెల్, హమాస్ సంతకాలు చేయడం గర్వంగా భావిస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ' ఇదొక చారిత్రత్మకమైన అడుగు. ఈ ఒప్పందం యుద్ధ విరామం, బందీలు, ఖైదీల విడుదలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. బందీలు అందరూ త్వరలోనే విడుదల అవుతారు. ఒప్పందం ప్రకారం ఇజ్రాయెల్ తన సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకుంటుంది. దీర్ఘకాలికమైన శాంతిని సాధించే క్రమంలో సైనికుల ఉపసంహరణ తొలి అడుగుగా నిలిచిపోతుంది. అన్ని పార్టీలను సమంగా చూస్తాం. అరబ్, ముస్లిం ప్రపంచం, ఇజ్రాయెల్, ఇతర చుట్టు పక్కల దేశాలకు, అమెరికాకు ఇది ఎంతో గొప్ప రోజు. అలాగే మాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన మధ్యవర్తులు ఖతార్, ఈజిప్ట్, తుర్కియేకు ధన్యవాదాలు' అని ట్రంప్ రాసుకొచ్చారు.
US President Donald J Trump posts, " i am very proud to announce that israel and hamas have both signed off on the first phase of our peace plan. this means that all of the hostages will be released very soon, and israel will withdraw their troops to an agreed-upon line as the… pic.twitter.com/Hi9Vp4vzwH— ANI (@ANI) October 8, 2025
'దేవుని దయతో బందీలను తీసుకొస్తాం'
అటు ఒప్పందాన్ని ధ్రువీకరించిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'దేవుని దయతో బందీలను వెనక్కి తీసుకొస్తాం. ఇది ఇజ్రాయెల్కు దౌత్యపరమైన విజయం. బందీలందరిని తిరిగి తీసుకురావడం, అలాగే మా లక్ష్యాలను సాధించే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోమని మొదటి నుంచి స్పష్టంగా చెబుతున్నాం. నా మిత్రుడు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గొప్ప ప్రత్నాలు ద్వారా మేం ఈ కీలకమైన మలుపునకు చేరుకున్నాం. అందుకు ఆయనకు నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా' అని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.
With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025
From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals…
హమాస్ కూడా శాంతి ఒప్పందాన్ని ధ్రువీకరించింది. గాజాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ఈ ఒప్పందం దోహదం చేస్తుందని తెలిపింది. ఇజ్రాయెల్ బలగాలు గాజాను వీడతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన హమాస్, గాజాలోకి అంతర్జాతీయ సాయం వచ్చేందుకు అవకాశం ఏర్పడిందని వెల్లడించింది. పాలస్తీనా యుద్ధ ఖైదీల విడుదలకు ఈ ఒప్పందం దోహదపడుతుందని తెలిపింది. ఈ ఒప్పందం కుదరడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఖతార్, ఈజిప్టు, తుర్కియే, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు హమాస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ వారాంతంలో 20 మంది బందీలను విడుదల చేయాలని హమాస్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గాజాలోని మెజార్టీ ప్రాంతం నుంచి ఇజ్రాయెల్ బలగాలు వైదొలిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తోంది.
2023 అక్టోబర్ 7న ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడిలో 1200 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 251 మందిని ఆ సంస్థ బంధించి గాజాకి తీసుకెళ్లింది.ఆ తర్వాత హమాస్పై ఇజ్రాయెల్ భీకరంగా విరుచుకుపడింది. హమాస్ ఉగ్రవాదులను అంతమొందించడమే లక్ష్యంగా మూకుమ్మడి దాడులు చేసింది. దాదాపు రెండేళ్లు నుంచి జరుగుతోన్న ఈ యుద్ధంలో ఇప్పటివరకు 67,183 మంది పాలస్తీనియన్లు మరణించారు. 1,69,841 మంది గాయపడ్డారు. లక్షకుపైగా భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. మధ్యలో తాత్కాలికంగా జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో కొందరు బందీలు విడుదలవగా, ఇంకా 97 మంది హమాస్ చెరలోనే ఉన్నారు. అయితే పలు ఘటనల్లో మరికొందరు మృతి చెందారు.
ఈ నేపథ్యంలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ట్రంప్ ముందుకొచ్చారు. గాజా శాంతి ఒప్పందం కోసం 20 సూత్రాల ప్రణాళికను హమాస్ ముందు ఉంచారు. ఈ ప్రణాళికకు ఒప్పుకోకుంటే నరకం చూపిస్తానని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో గాజా యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళిక తొలి దశ అమలుపై సోమవారం (అక్టోబరు 6) నుంచి ఈజిప్టులో హమాస్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా తొలి దశ ఒప్పందానికి ఇరువర్గాలు అంగీకరించాయి. అయితే హమాస్ నిరాయుధీకరణ, గాజా భవిష్యత్తు పాలన వంటి కీలక అంశాలపై స్పష్టత రాలేదు.