Israel PM Netanyahu on Gaza : గాజాను విలీనం చేసుకోవడం లేదా ఆక్రమించుకోవాలన్న ఉద్దేశం ఇజ్రాయెల్కు లేదని ఆ దేశ ప్రధాని నేతన్యాహు తెలిపారు. హమాస్ను పూర్తిగా నాశనం చేసి, ఆ ప్రాంతాన్ని తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి అప్పగించడమే ఏకైక లక్ష్యమని అన్నారు. భారతీయ జర్నలిస్టుల బృందంతో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశంలో నేతన్యాహు ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
'గాజాలో యుద్ధం ముగిశాక అక్కడి భద్రతపై నియంత్రణను ఇజ్రాయిల్ కొనసాగిస్తుంది. ఇజ్రాయిల్ ఇప్పటివరకు రెండు మిలియన్ టన్నుల ఆహారం సరఫరా చేసింది. సరఫరా మార్గాల్లో అవరోధాలు ఎదురయ్యాయి. వేలాది ట్రక్కుల ద్వారా ఆహారం పంపించాం. అయితే పంపిణీ సమయంలో హమాస్ ఆటంకం కలిగించింది. మానవతా సంక్షోభానికి హమాస్నే కారణం' గాజాలో కొనసాగుతున్న మానవతా సంక్షోభంపై అంతర్జాతీయ విమర్శలు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు
గాజాను మేం పాలస్తీనా అథారిటీకి, హమాస్కు కూడా ఎప్పటికీ అప్పగించమని నేతన్యాహు అన్నారు.' మా లక్ష్యం హమాస్ను నాశనం చేసి మా బందీలను తిరిగి పొందడం. అలాగే తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి అప్పగించడం. మేం భద్రతా వ్యవస్థను అందిస్తాం. గాజాను నిరాయుధ భూమిగా మారుస్తాం. మేం యుద్ధాన్ని త్వరలో ముగించాలనుకుంటున్నాం. ఆయుధాలను వదిలి హమాస్ లొంగిపోయి, బందీలను విడుదల చేస్తే రేపు యుద్ధం ముగిసిపోతుంది. గాజాలోని పాలస్తీయున్లు కూడా హమాస్తో పోరాడుతున్నారు' అని తెలిపారు.
2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడిలో 1,200 మంది మృతిచెందడం, 251 మందిని హమాస్ బందీలుగా తీసుకెళ్లడంతో గాజాలో యుద్ధం మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఇజ్రాయిల్ సైనిక దాడుల్లో సుమారు 60,000 మంది గాజా ప్రజలు మరణించినట్టు అంచనా.
'భారత్-ఇజ్రాయిల్ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం చేస్తాం'
త్వరలో భారతదేశానికి రావాలనుకుంటున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ నెతన్యాహు చెప్పారు. భారత్తో రహస్య సమాచారం పంచుకోడం, ఉగ్రవాద నిర్మూలన వంటి అంశాల్లో సహకారం మరింత విస్తృతం చేయగలమని అన్నారు. అంతేకాక, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇండియాపై విధించిన 50 శాతం టారిఫ్ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఇరుదేశాలకు ఈ అంశాన్ని పరిష్కరించుకోవడం లాభదాయకమని అభిప్రాయపడ్డారు.