ఇరాన్​పై ఇజ్రాయెల్​ 'ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్'​- తొలి దశ పూర్తి అంటూ IDF ప్రకటన - ISRAEL IRAN CONFLICT

Israel Iran Conflict ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 13, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 7:51 AM IST 1 Min Read

Israel Iran Conflict : ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ వైమానిక దాడులకు పాల్పడింది. టెహ్రాన్‌లోని ఓ ప్రాంతంలో శుక్రవారం పేలుడు శబ్ధాలు వినిపించాయని ఇరాన్‌ వార్తా సంస్థ ధ్రువీకరించగా, ఆపరేషన్‌ రైజింగ్‌ లయన్‌ ప్రారంభించామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు వెల్లడించారు. అయితే దాడులు చేయొద్దని అమెరికా వారించినా ఇజ్రాయెల్​ పెడచెవిన పెట్టి దాడులకు పాల్పడటం గమనార్హం. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్​ దాడులపై అమెరికా తాజడాగా స్పందించింది. దాడులతో తమ దేశానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రకటించారు అమెరికా విదేశాంగశాఖ మంత్రి మార్కో రూబియో. టెహ్రాన్‌ దాడికి రావొద్దని, తమ దేశానికి చెందిన వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దని సూచించారు. అమెరికా బలగాలను కాపాడుకోవడమే తమ తొలి ప్రాధాన్యత అని చెప్పారు.

ఇరాన్‌కు చెందిన అణు కర్మాగారం, సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్​ దాడులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో ఇరాన్‌ ప్రతిస్పందించే అవకాశం ఉండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇజ్రాయెల్‌ అత్యవసర పరిస్థితిని ముందుజాగ్రత్తగా ప్రకటించింది. అయితే ఐడీఎఫ్‌ దళాలు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించాయి. ఇరాన్‌పై తొలి దశ సైనిక చర్య ముగిసిందని పేర్కొంది. కెర్మాన్‌షా, లోరెస్తాన్‌, టెహ్రాన్‌లలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పేలుళ్లు జరిగినట్లు పేర్కొంది.

