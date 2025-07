ETV Bharat / international

60రోజుల యుద్ధవిరామానికి ఇజ్రాయెల్ అంగీకారం- ప్రకటించిన ట్రంప్ - ISRAEL GAZA WAR TRUMP

Trump ( AP )

Published : July 2, 2025 at 7:01 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 7:17 AM IST

Israel Gaza War Trump : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. గత రెండేళ్లుగా ఇజ్రాయెల్- హమాస్ యుద్ధంతో నలుగుతున్న గాజాకు ప్రజలకు స్వాంతన కలిగించే కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. గాజాలో జరుగుతున్న యుద్ధానికి తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడే అవకాశాన్ని ఆయన చూపించారు. ఇజ్రాయెల్ 60 రోజుల యుద్ధవిరామానికి అంగీకరించిందని, ఇప్పుడు హమాస్ కూడా అదే దిశగా అడుగేయాలని ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ విషయాన్ని టంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా వెల్లడించారు. "నా ప్రతినిధులు ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ అధికారులతో గాజా విషయంలో సుదీర్ఘమైన, ఫలప్రదమైన సమావేశం నిర్వహించారు. 60 రోజుల యుద్ధవిరామానికి అవసరమైన షరతులకు ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించింది. ఈ వ్యవధిలో యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపుకు ప్రయత్నిస్తాం. ఖతార్, ఈజిప్ట్ నాయకత్వంలోని మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ తుది ప్రతిపాదన హమాస్‌కు పంపిస్తాం. పశ్చిమాసియాలో శాంతి కోసమే హమాస్ ఈ ఒప్పందాన్ని అంగీకరించాలని కోరుతున్నాను. లేదంటే పరిస్థితి మరింత అధ్వాన్నంగా మారుతుంది" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రకటనతో పశ్చిమాసియాలో తాత్కాలిక శాంతికి ఆశలు చిగురించాయి. యుద్ధవిరామానికి సంబంధించి ట్రంప్ పూర్తి వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ 60 రోజుల విరామం శాశ్వత శాంతి చర్చలకు అవకాశం కల్పిస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గత కొంతకాలంగా అమెరికా, ఖతార్, ఈజిప్ట్ దేశాలు ఇజ్రాయెల్–హమాస్ మధ్య చర్చలు జరపుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ సేనల ఉపసంహరణ, గాజాకు సహాయం అందించాలన్న హామీలను హమాస్ కోరుతుండగా, ఇజ్రాయెల్ మాత్రం బందీల విడుదలను ప్రధానంగా కోరుతోంది.

ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు

ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం ఆగినా ఉద్రిక్తతలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు హమాస్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధవిరమణ ప్రతిపాదన రావడం గమనార్హం. ఇటీవల ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఒకదానిపై ఒకటి డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. 2023 అక్టోబర్ నుంచి!

2023 అక్టోబర్ 7న పాలస్తీనా మిలిటెంట్ గ్రూప్ హమాస్​ దక్షిణ ఇజ్రాయెల్‌పై దాడి చేసింది. దాడిలో 1,200 మందికి పైగా ఇజ్రాయెల్ పౌరులు మరణించారు. 250 మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్లారు. హమాస్ దాడికి రగిలిపోయిన ఇజ్రాయెల్ వెంటనే తీవ్రంగా ప్రతీదాడులకు దిగింది. గాజాపై క్షిపణులు, రాకెట్ల, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిలో ఇప్పటి వరకు 57,000 మందికి పైగా పాలస్తీనా పౌరులు మృతి చెందారు. గాజాలో పరిస్థితిపై అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా తీవ్రమైన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. హమాస్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో అక్కడి ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. కనీస సౌకర్యాలు కరువై ధీనమైన జీవనాన్ని గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతకాలంగా ఐక్యరాజ్య సమితి సహా అనేక దేశాలు యుద్ధ విరమణకు పిలుపునిస్తున్నాయి. హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్, రెడ్ క్రాస్ వంటి సంస్థలు గాజాలో మానవ హక్కులు తీవ్రంగా ఉల్లంఘించబడుతున్నాయని నివేదికలు ఇచ్చాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ తీసుకొచ్చిన ప్రతిపాదన గాజా పౌరులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కానుంది.

Last Updated : July 2, 2025 at 7:17 AM IST