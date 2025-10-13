ETV Bharat / international

ట్రంప్​నకు దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన ఇజ్రాయెల్- ప్రారంభమైన బందీల విడుదల ప్రక్రియ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 10:19 AM IST

Trump Israel Highest Civilian Award : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు ఇజ్రాయెల్‌ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ప్రకటించారు. 'ప్రెసిడెన్షియల్‌ మెడల్‌ ఆఫ్‌ ఆనర్‌'ను ఇవ్వనున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ అధ్యక్షుడు ఇస్సాక్‌ హెర్జోగ్‌ వెల్లడించారు. గాజా శాంతి ఒప్పందం కుదిర్చి, బందీల విడుదలకు కృషి చేసినందుకు ట్రంప్‌నకు ఈ గుర్తింపు లభించింది. త్వరలో సమయం, వేదిక నిర్ణయించి పురస్కారం అందజేయనున్నారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్​, హమాస్​ విడుదల చేయనున్న మంది బందీల పేర్లును ప్రకటించారు.

మరోవైపు గాజాలో ఇజ్రాయెల్‌ బందీల విడుదల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తొలి విడతగా ఏడగురు బందీలను రెడ్‌ క్రాస్‌కు హమాస్​ అప్పగించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికి మిగిలిన వారిని విడుదల చేయనుంది. హమాస్​ విడుదల చేయనున్న 20 మంది బందీల పేర్లను ఇప్పటికే విడుదల చేయగా, అటు ఇజ్రాయెల్​ కూడా విడుదల చేయనున్న 1,900 మందికి పైగా పాలస్తీనియన్ ఖైదీల జాబితాను విడుదల చేసింది. దాదాపు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత హమాస్​ నుంచి బయటకు వస్తున్న బందీలకు స్వాగతం చెప్పేందుకు వారి బంధువులతో పాటు వేలమంది ఇజ్రాయెలీలు టెల్‌అవీవ్‌లో ఎదురు చూస్తున్నారు.

మరోవైపు శాంతి ఒప్పందంపై సోమవారమే సంతకాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈజిప్టులోని షర్మ్-ఎల్ షేక్‌లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈజిప్టు అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ పతా అల్ సీసీ నిర్వహించనున్న శాంతి శిఖరాగ్ర సదస్సులో సంతకాల కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇందుకోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాకు బయల్దేరారు. ఈ సదస్సుకు 20 దేశాల అధినేతలు, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు హజరు కానున్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ , బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ సహా 20కిపైగా దేశాల నాయకులు హాజరయ్యే అవకాశముంది. ప్రధాని మోదీ తరఫున విదేశి వ్యవహరాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్ సింగ్ పాల్గొననున్నారు.

2023 అక్టోబరు 7న ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ మిలిటెంట్లు చేసిన దాడిలో ​ 1200 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 251 మందిని బందీలుగా చేసి గాజాకు తీసుకెళ్లింది. వారిలో కొంతమందిని హమాస్‌ విడుదల చేయగా, కొంతమందిని ఇజ్రాయెల్‌ దళాలు రక్షించాయి. మరికొంత మంది మరణించగా, ప్రస్తుతం హమాస్‌ వద్ద 48 మంది బందీలు ఉన్నారు. వారిని హమాస్‌ తిరిగి అప్పగించనుంది. అయితే వారిలో 20 మంది మాత్రమే సజీవంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బందీల అప్పగింతకు ప్రతిగా 2వేల మందికి పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను ఇజ్రాయెల్‌ విడుదల చేయనుంది.

