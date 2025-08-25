Khamenei On US : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మరోసారి అమెరికాపై మండిపడ్డారు. తమను లొంగదీసుకోవడానికి వాషింగ్టన్ ప్రయత్నాలు చేస్తోందని ఆరోపించారు. కానీ దానిని ఎదుర్కొనేందుకు కలిసి కట్టుగా పోరాడదామని తెలిపారు. అదే సమయంలో భాగస్వామ్య పక్షాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అమెరికాకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. అందుకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్లో ఓ ప్రకటన జారీ చేశారు.
అయితే జూన్లో తమ అణు కేంద్రాలను లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు దాడి చేయడం ప్రతీకార చర్యను ప్రేరేపించిందని ఖమేనీ తెలిపారు. టెహ్రాన్ను అస్థిరపరిచేందుకే అమెరికా ప్రణాళిక రూపొందించిందని ఆరోపణలు చేశారు. ఇటీవల యుద్ధం ప్రారంభంలో ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసిన మరుసటి రోజు అమెరికన్ ఏజెంట్లు యూరప్లో భేటీ అయ్యారని తెలిపారు.
తమ దేశాన్ని తదుపరి ఏ ప్రభుత్వం పాలించాలి అనే విషయంపై చర్చించారని చెప్పారు. ఏదేమైనా ఇరాన్ విధేయతగా ఉండాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో ప్రభుత్వం సహా ఇరాన్ మొత్తం తమ సైన్యానికి అండగా నిలబడిందన్నారు. అందుకే శత్రువులను గట్టిగా దెబ్బతీశామని తెలిపారు. అంతర్గత విభేదాలపై హెచ్చరించారు. కొన్నివిదేశీ శక్తులు రెచ్చగొడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం ఇజ్రాయెల్తో కాల్పుల విరమణ తర్వాత ఖమేనీ మాట్లాడారు. ఇజ్రాయెల్పై విజయం సాధించామన్న ఖమేనీ, అమెరికాను చాచి లెంపకాయ కొట్టామన్నారు. ఖతార్లోని అమెరికా బేస్ను తమ క్షిపణులు ధ్వంసం చేశాయని వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్ అంతం అవుతందనే కారణంతో అమెరికా జోక్యం చేసుకుందని అభిప్రాయపడ్డారు. దీని వల్ల అమెరికాకు ఎలాంటి ప్రయోజనం అందుకోలేదని చెప్పారు. కాల్పుల విరమణ తర్వాత తొలిసారి టీవీ ప్రసంగం చేసిన ఖమేనీ, కిందపడ్డా తనదే పైచేయి అనే తరహాలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మాట్లాడారు.
అనంతరం ఇజ్రాయెల్తో జరిగిన యుద్ధంలో విజయం తమదే అన్న ఖమేనీ మాటలను ట్రంప్ కొట్టి పారేశారు. ఈ ఘర్షణలో ఇరాన్ ఘోరంగా ఓడిపోయందన్న వాస్తవాన్ని ఒప్పుకోవాలన్నారు. అంతేకాకుండా ఖమేనీ హత్య చేయాలని ఇజ్రాయెల్ చేసిన ప్లాన్ను అడ్డుకున్నానని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం యుద్ధం సమయంలో ఖమేనీని హత్య చేయాలనే ప్రణాళికను రచించింని, కానీ తాను ఇజ్రాయెల్ ప్రణాళికను వీటో చేశానని చెప్పుకొచ్చారు.
అయితే దాదాపు 12 రోజులుగా సాగిన ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకర యుద్ధంతో పశ్చిమాసియాలో కల్లోల పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జూన్ 13న ఇరాన్లోని అణు స్థావరాలు, మిలిటరీ కమాండర్లు, శాస్త్రవేత్తలు లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. అనంతరం ఇరాన్ ప్రతిస్పందించింది. జూన్ 22న ఇరాన్లోని అణు స్థావరాలపై అమెరికా సైతం దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకుని ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రకటించారు. అనంతరం కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చిందని ఇరాన్ మీడియా చెప్పింది. అటు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు కూడా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు తెలిపారు.
