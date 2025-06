ETV Bharat / international

100 డ్రోన్లు, క్షిపణులతో ఇరాన్ రివెంజ్- 200లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం- రెండు దేశాల మధ్య భీకర పోరు! - IRAN ISRAEL CONFLICT

Iran Israel Conflict ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 14, 2025 at 7:38 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 7:45 AM IST 2 Min Read

Iran Israel Conflict : ఇరాన్‌పై ఆపరేషన్‌ రైజింగ్‌ లయన్‌ పేరుతో ఇజ్రాయెల్‌ చేసిన దాడితో పశ్చిమాసియా భగ్గుమంది. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఇరాన్‌, ప్రతిస్పందన దాడులు మొదలుపెట్టింది. టెల్‌ అవీవ్‌, జెరూసలెం లక్ష్యంగా మిసైళ్ల దాడి చేసింది. పలు లక్ష్యాలపై డజన్ల కొద్దీ క్షిపణి దాడులు చేపట్టింది. వాటిని అడ్డుకునేందుకు ఇజ్రాయెల్‌ ఇంటర్‌సెప్టార్‌ కిపణులను ప్రయోగించింది. దీంతో ఇజ్రాయెల్‌, ఇరాన్‌ మధ్య దాడులు తీవ్రమయ్యాయి. అయితే ఇరాన్‌ చేపట్టిన మిసైల్‌ దాడుల్లో టెల్‌ అవీవ్‌, జెరూసలెంలో పలుచోట్ల బాంబులు పేలుళ్లు చోటుచేసుకోగా, కొందరు గాయపడ్డారు. ఇరాన్‌ దాడులతో ఇజ్రాయెల్‌ భూభాగంలో ఒక్కసారిగా సైరన్లు మోగాయి. తమ పౌరులే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడి చేపట్టినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించింది. తమ దేశ ప్రజలకు ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు చెప్పింది. ఇరాన్‌ 100కు పైగా క్షిపణులను ప్రయోగించిందని తెలిపింది. వాటిలో చాలా వాటిని కూల్చినట్లు పేర్కొంది. రెండు ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఫైటర్‌ జెట్‌లను కూల్చినట్లు ఇరాన్‌ చెప్పగా, వాటిని ఖండించింది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకర పోరు (AP)

