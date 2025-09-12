ETV Bharat / international

డాలస్​లో భారత సంతతి వ్యక్తి దారుణ హత్య- తల నరికి చెత్త కుప్పలో పడేసి!

కుటుంబ సభ్యులు చూస్తుండగానే భారత సంతతి వ్యక్తి హత్య- స్పందించిన భారత కాన్సులేట్​

Indian Killed In Dallas
Indian Killed In Dallas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 8:58 AM IST

1 Min Read
Indian Killed In Dallas : అమెరికాలోని డాలస్​ నగరంలో భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చూస్తుండగానే అతడి తల నరికి చంపేశాడు సహోద్యోగి. ఓ వాషింగ్​ మెషన్​ విషయంలో వీరిద్దరికి వాగ్వాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

మొదట కత్తితో పొడిచి ఆపై తలను నరికి చెత్తకుప్పలో పారేశాడు నిందితుడు. మృతుడు కర్ణాటకకు చెందిన వాడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా ఈ హత్యపై భారత కాన్సులేట్​ స్పందించింది. మృతుడి కుటుంబానికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపింది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని వెల్లడించింది.

US INDIAN KILLEDINDIAN MURDER IN USUS INDIAN KILLED

