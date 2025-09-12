డాలస్లో భారత సంతతి వ్యక్తి దారుణ హత్య- తల నరికి చెత్త కుప్పలో పడేసి!
కుటుంబ సభ్యులు చూస్తుండగానే భారత సంతతి వ్యక్తి హత్య- స్పందించిన భారత కాన్సులేట్
Published : September 12, 2025 at 8:58 AM IST
Indian Killed In Dallas : అమెరికాలోని డాలస్ నగరంలో భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చూస్తుండగానే అతడి తల నరికి చంపేశాడు సహోద్యోగి. ఓ వాషింగ్ మెషన్ విషయంలో వీరిద్దరికి వాగ్వాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
మొదట కత్తితో పొడిచి ఆపై తలను నరికి చెత్తకుప్పలో పారేశాడు నిందితుడు. మృతుడు కర్ణాటకకు చెందిన వాడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా ఈ హత్యపై భారత కాన్సులేట్ స్పందించింది. మృతుడి కుటుంబానికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపింది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని వెల్లడించింది.