ETV Bharat

ఇజ్రాయెల్​ దాడుల్లో ఇరాన్ మిలటరీ, రెవల్యూషనరీ చీఫ్‌ మృతి- భారతీయ పౌరులకు అడ్వైజరీ - IRAN ISRAEL TENSIONS

Iran Israel Tensions ( AP )

Published : June 13, 2025 at 8:41 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 9:16 AM IST

Iran Israel Tensions : ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ వైమానిక దాడులతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా దాడులు చేయొద్దని హెచ్చరించినా ఇరాన్ అణుకర్మాగారం, సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేపట్టింది. ఆ భీకర దాడుల్లో ఇరాన్‌ మిలిటరీ చీఫ్‌ మృతి చెందారు. ఈ దాడుల్లో ఇప్పటికే ఇరాన్‌ పారామిలిటరీ రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌ చీఫ్‌ మేజర్‌ జనరల్‌ హొస్సేన్‌ సలామీ, ఇతర టాప్‌ అధికారులు, ఇద్దరు అణు శాస్త్రవేత్తలు మరణించారు. ఈ మేరకు స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఐఆర్‌జీసీ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన దాడుల్లో మేజర్‌ జనరల్‌ హొస్సేన్‌ సలామీ చనిపోయినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ మిలిటరీ చీఫ్​ కూడా మరణించినట్లు చెప్పారు. వారితోపాటు రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌లోని ఇతర ఉన్నత అధికారులు, ఇద్దరు అణు శాస్త్రవేత్తలు కూడా మరణించినట్లు వెల్లడించాయి.

మరోవైపు, ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత పౌరులను ఉద్దేశించి అక్కడి మన ఎంబసీలు అడ్వైజరీలు జారీ చేశాయి. భారత పౌరులు, భారత సంతతి వ్యక్తులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించాయి. స్థానిక అధికారులు చెప్పే భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించమని కోరాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఎంబసీల సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను అనుసరించి తాజా సమాచారం తెలుసుకోండని, అనవసర ప్రయాణాలు చేయొద్దని చెప్పాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సురక్షిత శిబిరాలకు చేరుకొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండంటూ అడ్వైజరీలో పేర్కొన్నాయి.

Last Updated : June 13, 2025 at 9:16 AM IST