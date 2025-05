ETV Bharat / international

స్పెల్లింగ్​ బీ విజేతగా భారత సంతతి బాలుడు- బహుమతిగా 50వేల డాలర్లు - FAIZAN ZAKI WINS SPELLING BEE

Faizan Zaki Wins Spelling Bee ( Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 30, 2025 at 2:43 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 3:15 PM IST 2 Min Read

Faizan Zaki Wins Spelling Bee : అమెరికాలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించే స్క్రిప్స్‌ నేషనల్‌ స్పెల్లింగ్‌ బీ పోటీల్లో హైదరాబాద్‌ మూలాలున్న బాలుడు సత్తాచాటాడు. టెక్సాస్‌లో ఉంటున్న 13 ఏళ్ల ఫైజాన్‌ జాకీ 21వ రౌండ్‌లో స్క్రిప్స్ నిర్వాహకులు అడిగిన "ఎక్‌లే సీస్‌మా" అనే ఫ్రెంచి పదం స్పెల్లింగ్‌ను సరిగ్గా చెప్పి విజేతగా నిలిచాడు. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన మరో భారతసంతతి బాలుడు సర్వజ్ఞ కదమ్‌పై జాకీ పైచేయి సాధించాడు. ఇప్పటి వరకు 4 సార్లు స్పెల్లింగ్‌బీ పోటీల్లో పాల్గొన్న జాకీ, గతేడాది రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకున్నాడు. తాజా పోటీలో విజేతగా నిలవడం వల్ల 50,000 డాలర్ల నగదు, ట్రోఫీ సహా మెరియమ్‌ వెబ్‌స్టర్ నుంచి 2,500 డాలర్ల బహుమతిని జాకీ అందుకున్నాడు. తన విజయాన్ని తల్లిదండ్రులతోపాటు హైదరాబాద్‌లో ఉండే తాతయ్య, నానమ్మలకు అంకితం చేస్తానని జాకీ తెలిపాడు. ఈ క్షణాన్ని ఊహించలేదని హర్షం వ్యక్తంచేశాడు. తాజా 100వ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన జాకీ, గతేడాది రెండో స్థానాన్ని పొందాడు. అంతేకాదు 2023లో 21వ స్థానంలో, 2019లో 370వ స్థానంలో నిలిచాడు. రన్నరప్​నకు 25,000 డాలర్లు

ఇక ప్రస్తుత పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిన కదమ్​ 25,000 డాలర్ల బహుమతిని అందుకున్నాడు. అతను ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలోని విసాలియాలో ఉంటున్నాడు. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన జార్జియాలోని డన్​వుడీకి చెందిన ధరావనే 15,000 డాలర్ల బహుమతిని తీసుకున్నాడు.

Faizan Zaki Wins Spelling Bee : అమెరికాలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించే స్క్రిప్స్‌ నేషనల్‌ స్పెల్లింగ్‌ బీ పోటీల్లో హైదరాబాద్‌ మూలాలున్న బాలుడు సత్తాచాటాడు. టెక్సాస్‌లో ఉంటున్న 13 ఏళ్ల ఫైజాన్‌ జాకీ 21వ రౌండ్‌లో స్క్రిప్స్ నిర్వాహకులు అడిగిన "ఎక్‌లే సీస్‌మా" అనే ఫ్రెంచి పదం స్పెల్లింగ్‌ను సరిగ్గా చెప్పి విజేతగా నిలిచాడు. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన మరో భారతసంతతి బాలుడు సర్వజ్ఞ కదమ్‌పై జాకీ పైచేయి సాధించాడు. ఇప్పటి వరకు 4 సార్లు స్పెల్లింగ్‌బీ పోటీల్లో పాల్గొన్న జాకీ, గతేడాది రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకున్నాడు. తాజా పోటీలో విజేతగా నిలవడం వల్ల 50,000 డాలర్ల నగదు, ట్రోఫీ సహా మెరియమ్‌ వెబ్‌స్టర్ నుంచి 2,500 డాలర్ల బహుమతిని జాకీ అందుకున్నాడు. తన విజయాన్ని తల్లిదండ్రులతోపాటు హైదరాబాద్‌లో ఉండే తాతయ్య, నానమ్మలకు అంకితం చేస్తానని జాకీ తెలిపాడు. ఈ క్షణాన్ని ఊహించలేదని హర్షం వ్యక్తంచేశాడు. తాజా 100వ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన జాకీ, గతేడాది రెండో స్థానాన్ని పొందాడు. అంతేకాదు 2023లో 21వ స్థానంలో, 2019లో 370వ స్థానంలో నిలిచాడు. రన్నరప్​నకు 25,000 డాలర్లు

ఇక ప్రస్తుత పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిన కదమ్​ 25,000 డాలర్ల బహుమతిని అందుకున్నాడు. అతను ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలోని విసాలియాలో ఉంటున్నాడు. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన జార్జియాలోని డన్​వుడీకి చెందిన ధరావనే 15,000 డాలర్ల బహుమతిని తీసుకున్నాడు. ఇండియన్స్​దే హవా

1925లో వాషింగ్టన్​ డీసీలో మొదటిసారిగా స్పెల్లింగ్ బీ పోటీలు నిర్వహించారు. తరువాత ఇది చాలా క్రమక్రమంగా చాలా పాపులర్​ అయ్యింది. ఈ 2025లో స్క్రిప్స్​ నేషనల్ స్పెల్లింగ్​ బీ 100వ సంవత్సరాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. మొదటి సారి నిర్వహించిన పోటీల్లో కేవలం 9 మంది పాల్గొనగా, తాజా 100వ పోటీలో ఏకంగా 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొనడం విశేషం. ఈ స్పెల్లింగ్ బీ పోటీల్లో ఇప్పుడు భారత సంతతి విద్యార్థుల హవా నడుస్తోంది. 1999లో ఆ స్పెల్లింగ్ బీ పోటీల్లో గెలిచిన మొదటి భారతీయ-అమెరికన్​గా నుపుర్​ లాలా నిలిచాడు. గత 36 స్పెల్లింగ్​ బీ ఛాంపియన్లలో ఏకంగా 30 మంది భారతీయ మూలాలున్న విద్యార్థులు ఉండడం గమనార్హం. 'పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఏమైనా చేస్తాం'- రాజ్​నాథ్ సింగ్​ 'శాంతిని పరిరక్షించడంలో భారత్ ప్రధాన మద్దతుదారు'

Last Updated : May 30, 2025 at 3:15 PM IST