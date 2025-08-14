ETV Bharat / international

అక్టోబర్​ నాటికి భారత్​-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్​ కుదిరే ఛాన్స్​! - INDIA US TRADE DEAL

ఆరో విడత చర్చల కోసం ఆగస్టు 25న భారత్​కు రానున్న అమెరికా బృందం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 7:35 PM IST

India US Trade Deal : అమెరికా-భారత్​ వాణిజ్య ఒప్పందం చివరి దశకు వచ్చింది. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం సెప్టెంబర్​- అక్టోబర్​ నాటికి పూర్తవుతుందని వాణిజ్య కార్యదర్శి సునీల్​ బర్త్​వల్​ తెలిపారు. ఇందుకోసం అమెరికా ముమ్మరంగా చర్చలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తదుపరి చర్చల కోసం అమెరికా బృందం ఆగస్టు 25న భారత్​కు వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు ఐదు సార్లు వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చలు జరిగాయి. తాజాగా ఆరో విడత చర్చల కోసం ఆగస్టు చివరి వారంలో అమెరికా బృందం భారత్​కు రానుంది. భారత్​తో వాణిజ్య చర్చలపై అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన తరుణంలో భారత్​ ఈ మేరకు స్పందించింది.

అంతకుముందు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంలో భారత్​ భారత్​ కాస్త మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ వ్యాఖ్యానించారు. సుంకాలు విధించినప్పటికీ వాణిజ్య చర్చల విషయంలో భారత్‌ కాస్త కూడా వెనక్కి తగ్గడం లేదని అన్నారు. దీనివల్ల చర్చలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. స్విట్జర్లాండ్, భారత్​ సహా ఇంకా కొన్ని పెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందాలు పెండింగ్​లో ఉన్నాయని అన్నారు. అక్టోబర్ నాటికి సుంకాలకు సంబంధించిన చర్చలను ముగించే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందుకు అనుగుణంగా ట్రంప్ యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.

భారత్​పై 50 శాతం సుంకాలు
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయొద్దని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరించినా భారత్‌ పట్టించుకోలేదు. దీంతో భారత్‌పై 50శాతం సుంకాల భారాన్ని మోపారు. ముందుగా 25శాతం సుంకాలను విధించిన ఆయన, ఆ తర్వాత దానిని మరో 25శాతం పెంచి 50 శాతానికి చేశారు. మొదటి 25శాతం ఇప్పటికే అమల్లోకి రాగా, మిగిలిన 25 శాతం అదనపు సుంకాలు ఈనెల 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.

అయితే, ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లకు భారత్‌ కూడా దీటుగా స్పందించింది. దేశంలోని రైతులు, పాల ఉత్పత్తుల రంగం, మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఆ భారాన్ని తామే మోస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. టారిఫ్‌ల నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భారత్​తో పూర్తిస్థాయి చర్చల్లో పాల్గొంటామని అమెరికా విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి టామీ పిగోట్‌ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.

అమెరికా తాజాగా పెంచిన సుంకాలు అమల్లోకి రాకముందే ఆ దేశంతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి భారత్‌ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్‌ అసెంబ్లీ (UNGA) సమావేశాల కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ త్వరలో అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లనున్నట్లు అధికార వర్గాలు చెప్పాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్కడే వాణిజ్య సమస్యల పరిష్కారానికి ట్రంప్‌తో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

