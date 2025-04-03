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మరో లెవెల్​కు భారత్, థాయ్​లాండ్ రిలేషన్స్​- కీలక రంగాల్లో సహకారానికి గ్రీన్​సిగ్నల్ - PM MODI THAILAND VISIT

థాయ్‌లాండ్‌ ప్రధానితో ప్రధాని మోదీ చర్చలు- పలు రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపైనా చర్చలు జరిపిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi Thailand Visit
PM Modi Thailand Visit (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : Apr 3, 2025, 7:20 PM IST

PM Modi Thailand Visit : ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని భారత్, థాయ్‌లాండ్‌లు నిర్ణయించాయి. 6వ బిమ్‌స్టెక్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు థాయ్‌లాండ్‌కు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని పేటోంగ్‌టార్న్‌ షినవత్రాతో సమావేశమయ్యారు. పలు రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపై ఇరువురు నాయకులు విస్తృతస్థాయిలో చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఇరువురు నాయకులు సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

'భారత యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, ఇండో-పసిఫిక్‌ విజన్‌లో థాయ్‌లాండ్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించాం. భద్రతా ఏజెన్సీల మధ్య వ్యూహాత్మక చర్చలు మెుదలుపెట్టడంపైనా సమాలోచనలు జరిపాం. సైబర్‌క్రైమ్ వలలో చిక్కుకున్న భారతీయులను తిరిగి భారత్‌కు వెనక్కి పంపింనందుకు థాయ్‌లాండ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేశాం. మానవ అక్రమ రవాణా, అక్రమ వలసలపై రెండు దేశాలకు చెందిన ఏజెన్సీలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, థాయ్‌లాండ్ మధ్య పర్యాటకం, సంస్కృతి, విద్యా తదితర రంగాల్లో సహకారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు పెంపుపైనా చర్చలు జరిపాం. MSMEలు, చేనేత, హస్తకళల రంగాల్లో సహకారంపై థాయ్‌లాండ్‌ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

భారత్‌- థాయిలాండ్ మధ్య శతాబ్దాలుగా సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. 'సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సంబంధాలతో బలమైన బంధం ఏర్పడింది. బౌద్ధమతం వ్యాప్తి మన ప్రజలను అనుసంధానించింది. అయుతయ నుంచి నలంద వరకు మేధావులు రాకపోకలు సాగించారు. రామాయణ గాథలు థాయ్ ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగమయ్యాయి. సంస్కృతం, పాళీ భాషల ప్రభావం నేటికీ ఇరువురి సంప్రదాయాల్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. నా పర్యటన సందర్భంగా 18వ శతాబ్దపు రామాయణ కుడ్య చిత్రాల ఆధారంగా ఒక స్మారక స్టాంపును విడుదల చేసిన థాయ్‌ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను' అని మోదీ హర్షం వ్యక్తంచేశారు.

గురువారం థాయ్‌లాండ్‌ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి థాయ్‌ ఉప ప్రధాని సురియా జుంగ్రుంగ్రేగ్‌కిట్‌, ప్రవాస భారతీయులు ఘనస్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయం వద్ద సిక్కులు భాంగ్రా నృత్యంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం థాయ్‌ ప్రధానితో కలిసి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, రామాయణ ప్రదర్శనను వీక్షించారు. కళాకారుల ప్రదర్శనకు ఆయన మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా థాయ్​లాండ్ ప్రధానమంత్రి 'ది వరల్డ్ టిపిటక: సజ్ఝాయ ఫొనెటిక్ ఎడిషన్​' అనే పవిత్ర గ్రంథాన్ని నరేంద్ర మోదీకి ప్రదానం చేశారు. ఇక గురువారం సాయంత్రం జరిగే బిమ్‌స్టెక్‌ సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో థాయ్‌లాండ్‌, బంగ్లాదేశ్‌, శ్రీలంక, నేపాల్‌, మయన్మార్‌, భూటాన్‌ దేశాధినేతలు పాల్గొంటారు. సముద్ర రవాణా సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయనున్నారు. థాయ్‌లాండ్‌ పర్యటన తర్వాత ప్రధాని మోదీ శ్రీలంకకు పయనం కానున్నారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల తర్వాత ప్రధాని మోదీ తొలిసారి శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.

PM Modi Thailand Visit : ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని భారత్, థాయ్‌లాండ్‌లు నిర్ణయించాయి. 6వ బిమ్‌స్టెక్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు థాయ్‌లాండ్‌కు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని పేటోంగ్‌టార్న్‌ షినవత్రాతో సమావేశమయ్యారు. పలు రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపై ఇరువురు నాయకులు విస్తృతస్థాయిలో చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఇరువురు నాయకులు సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

'భారత యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, ఇండో-పసిఫిక్‌ విజన్‌లో థాయ్‌లాండ్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించాం. భద్రతా ఏజెన్సీల మధ్య వ్యూహాత్మక చర్చలు మెుదలుపెట్టడంపైనా సమాలోచనలు జరిపాం. సైబర్‌క్రైమ్ వలలో చిక్కుకున్న భారతీయులను తిరిగి భారత్‌కు వెనక్కి పంపింనందుకు థాయ్‌లాండ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేశాం. మానవ అక్రమ రవాణా, అక్రమ వలసలపై రెండు దేశాలకు చెందిన ఏజెన్సీలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, థాయ్‌లాండ్ మధ్య పర్యాటకం, సంస్కృతి, విద్యా తదితర రంగాల్లో సహకారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు పెంపుపైనా చర్చలు జరిపాం. MSMEలు, చేనేత, హస్తకళల రంగాల్లో సహకారంపై థాయ్‌లాండ్‌ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

భారత్‌- థాయిలాండ్ మధ్య శతాబ్దాలుగా సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. 'సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సంబంధాలతో బలమైన బంధం ఏర్పడింది. బౌద్ధమతం వ్యాప్తి మన ప్రజలను అనుసంధానించింది. అయుతయ నుంచి నలంద వరకు మేధావులు రాకపోకలు సాగించారు. రామాయణ గాథలు థాయ్ ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగమయ్యాయి. సంస్కృతం, పాళీ భాషల ప్రభావం నేటికీ ఇరువురి సంప్రదాయాల్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. నా పర్యటన సందర్భంగా 18వ శతాబ్దపు రామాయణ కుడ్య చిత్రాల ఆధారంగా ఒక స్మారక స్టాంపును విడుదల చేసిన థాయ్‌ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను' అని మోదీ హర్షం వ్యక్తంచేశారు.

గురువారం థాయ్‌లాండ్‌ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి థాయ్‌ ఉప ప్రధాని సురియా జుంగ్రుంగ్రేగ్‌కిట్‌, ప్రవాస భారతీయులు ఘనస్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయం వద్ద సిక్కులు భాంగ్రా నృత్యంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం థాయ్‌ ప్రధానితో కలిసి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, రామాయణ ప్రదర్శనను వీక్షించారు. కళాకారుల ప్రదర్శనకు ఆయన మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా థాయ్​లాండ్ ప్రధానమంత్రి 'ది వరల్డ్ టిపిటక: సజ్ఝాయ ఫొనెటిక్ ఎడిషన్​' అనే పవిత్ర గ్రంథాన్ని నరేంద్ర మోదీకి ప్రదానం చేశారు. ఇక గురువారం సాయంత్రం జరిగే బిమ్‌స్టెక్‌ సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో థాయ్‌లాండ్‌, బంగ్లాదేశ్‌, శ్రీలంక, నేపాల్‌, మయన్మార్‌, భూటాన్‌ దేశాధినేతలు పాల్గొంటారు. సముద్ర రవాణా సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయనున్నారు. థాయ్‌లాండ్‌ పర్యటన తర్వాత ప్రధాని మోదీ శ్రీలంకకు పయనం కానున్నారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల తర్వాత ప్రధాని మోదీ తొలిసారి శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.

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