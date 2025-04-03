PM Modi Thailand Visit : ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని భారత్, థాయ్లాండ్లు నిర్ణయించాయి. 6వ బిమ్స్టెక్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు థాయ్లాండ్కు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని పేటోంగ్టార్న్ షినవత్రాతో సమావేశమయ్యారు. పలు రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపై ఇరువురు నాయకులు విస్తృతస్థాయిలో చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఇరువురు నాయకులు సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
VIDEO | India and Thailand exchange MoUs in the presence of Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) and Thailand PM Paetongtarn Shinawatra.— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/VO3kBfPnxN
'భారత యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, ఇండో-పసిఫిక్ విజన్లో థాయ్లాండ్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించాం. భద్రతా ఏజెన్సీల మధ్య వ్యూహాత్మక చర్చలు మెుదలుపెట్టడంపైనా సమాలోచనలు జరిపాం. సైబర్క్రైమ్ వలలో చిక్కుకున్న భారతీయులను తిరిగి భారత్కు వెనక్కి పంపింనందుకు థాయ్లాండ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేశాం. మానవ అక్రమ రవాణా, అక్రమ వలసలపై రెండు దేశాలకు చెందిన ఏజెన్సీలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, థాయ్లాండ్ మధ్య పర్యాటకం, సంస్కృతి, విద్యా తదితర రంగాల్లో సహకారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు పెంపుపైనా చర్చలు జరిపాం. MSMEలు, చేనేత, హస్తకళల రంగాల్లో సహకారంపై థాయ్లాండ్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
VIDEO | Bangkok: Here's what Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) said while addressing a joint press briefing with Thailand PM Paetongtarn Shinawatra:— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2025
" on behalf of the people of india, i deeply mourn the loss of lives in the earthquake that occurred on march 28, and we… pic.twitter.com/nBptE4qYl9
భారత్- థాయిలాండ్ మధ్య శతాబ్దాలుగా సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. 'సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సంబంధాలతో బలమైన బంధం ఏర్పడింది. బౌద్ధమతం వ్యాప్తి మన ప్రజలను అనుసంధానించింది. అయుతయ నుంచి నలంద వరకు మేధావులు రాకపోకలు సాగించారు. రామాయణ గాథలు థాయ్ ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగమయ్యాయి. సంస్కృతం, పాళీ భాషల ప్రభావం నేటికీ ఇరువురి సంప్రదాయాల్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. నా పర్యటన సందర్భంగా 18వ శతాబ్దపు రామాయణ కుడ్య చిత్రాల ఆధారంగా ఒక స్మారక స్టాంపును విడుదల చేసిన థాయ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను' అని మోదీ హర్షం వ్యక్తంచేశారు.
VIDEO | Bangkok: Here's what Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) said while addressing a joint press briefing with Thailand PM Paetongtarn Shinawatra:— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2025
" on behalf of the people of india, i deeply mourn the loss of lives in the earthquake that occurred on march 28, and we… pic.twitter.com/nBptE4qYl9
As PM Narendra Modi visits Thailand, the country releases a special stamp based on Ramayan mural paintings from the 18th century. pic.twitter.com/wnWcmK9cxe— ANI (@ANI) April 3, 2025
గురువారం థాయ్లాండ్ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి థాయ్ ఉప ప్రధాని సురియా జుంగ్రుంగ్రేగ్కిట్, ప్రవాస భారతీయులు ఘనస్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయం వద్ద సిక్కులు భాంగ్రా నృత్యంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం థాయ్ ప్రధానితో కలిసి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, రామాయణ ప్రదర్శనను వీక్షించారు. కళాకారుల ప్రదర్శనకు ఆయన మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా థాయ్లాండ్ ప్రధానమంత్రి 'ది వరల్డ్ టిపిటక: సజ్ఝాయ ఫొనెటిక్ ఎడిషన్' అనే పవిత్ర గ్రంథాన్ని నరేంద్ర మోదీకి ప్రదానం చేశారు. ఇక గురువారం సాయంత్రం జరిగే బిమ్స్టెక్ సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో థాయ్లాండ్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, నేపాల్, మయన్మార్, భూటాన్ దేశాధినేతలు పాల్గొంటారు. సముద్ర రవాణా సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయనున్నారు. థాయ్లాండ్ పర్యటన తర్వాత ప్రధాని మోదీ శ్రీలంకకు పయనం కానున్నారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల తర్వాత ప్రధాని మోదీ తొలిసారి శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.
ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาคมชาวอินเดียในกรุงเทพฯ— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2025
อินเดียและไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านประชาชนของเรา รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความสัมพันธ์นี้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ pic.twitter.com/EGbDJRGPGg
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร!— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2025
ได้ชมการแสดง รามเกียรติ์ ที่น่าหลงใหลซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่า แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีร่วมกันระหว่างอินเดียและไทยได้อย่างงดงาม… pic.twitter.com/2zE66pHKbC
#WATCH | In Bangkok, Thailand, Prime Minister was presented with the Holy Scriptures: “World Ti-pitaka: Sajjhaya Phonetic Edition” by the Prime Minister of Thailand, Paetongtarn Shinawatra.— ANI (@ANI) April 3, 2025
It was brought out by the Thai government in 2016 to commemorate King Bhumibol Adulyadej… pic.twitter.com/nnsDMrWxS9