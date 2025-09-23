ETV Bharat / international

భారత్​తో సంబంధాలు అమెరికాకు చాలా ముఖ్యం : మార్కో రూబియో

న్యూయార్క్‌లో 80వ ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొన్న భారత విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్- అమెరికా మార్క్​ రూబియోతో భేటీ

US Rubio Importance For India
US Rubio Importance For India (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
US Rubio Importance For India : భారత్​ అమెరికాకు చాలా ముఖ్యమైనదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తెలిపారు. న్యూయార్క్‌ ప్యాలెస్‌లో 80వ ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్‌ను కలిసిన రూబియో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. వాణిజ్యం, రక్షణ శక్తితో సహా అనేక ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఓవైపు భారత దిగుమతులపై అమెరికా భారీ సుంకాలు విధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరువురి విదేశాంగ మంత్రుల భేటీ ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.

దాదాపు గంట సేపు జరిగిన ఈ సమావేశం వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం, ఔషధాలు వంటి ఖనిజాలు, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై కీలక చర్చలు జరిపామని రూబియో తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా యూఎన్‌జీఏలో భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌తో సమావేశమయ్యానని మర్కో రూబియో ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. భారత్‌తో సంబంధాలు యూఎస్‌కు కీలకమని రూబియో పేర్కొన్నారని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిసింది. క్వాడ్‌తో సహా ఇండో- పసిఫిక్‌ ప్రాంతాలను ప్రోత్సహించేందుకు అమెరికా- భారత్​ కలిసి పనిచేసేందుకు రూబియో, జైశంకర్‌లు అంగీకరించారని పేర్కొంది.

మార్కో రూబియోతో భేటీ ఆనందంగా ఉంది: జైశంకర్,​ విదేశాంగ మంత్రి
అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో భేటీ కావడం తనకు చాాలా ఆనందంగా ఉందంటూ జైశంకర్‌ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ఈ సందర్భంగా అనేక అంతర్జాతీయ, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై తమ మధ్య సంభాషణలు జరిగినట్లు తెలిపారు. ప్రాధాన్య రంగాల్లో పురోగతి సాధించేందుకు నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగించాలని తాము నిర్ణయించుకున్నామని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా 2025 అక్టోబర్-నవంబర్ నాటికి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం మొదటి దశను ముగించాలని రెండు దేశాలు అభిప్రాయపడ్డాయి. ఈ ఒప్పందం 2030 నాటికి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని ప్రస్తుత USD 191 బిలియన్ల నుంచి USD 500 బిలియన్లకు రెట్టింపు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. కాగా మర్కో రూబియో, జైశంకర్ చివరిసారిగా జులైలో వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగిన క్వాడ్ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం సందర్భంగా ఇరుదేశాల మంత్రులు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు.

భారత్​పై అదనపు సుంకాలు
మరోవైపు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారత్‌పై మండిపడుతున్నారు. అమెరికా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను పెడచెవిన పెడుతున్న భారత్​పై పెద్దఎత్తున సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ సుంకాల విధింపు నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు క్రమంగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ఇరుదేశాల ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి. భారత్​ రష్యానుంచి అధికంగా చమురు దిగుమతి చేస్తోందని అమెరికా భారత్​పై అదనంగా 25 శాతం టారిఫ్​లను విధించి మొత్తం సుంకాలను 50 శాతానికి చేర్చింది. ఇదిలా ఉండగా ఈ సమావేశానికి కొద్ది రోజుల ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ కొత్త H1-B వీసాలపై USD లక్ష రుసుమును విధిస్తూ ఓ ప్రకటనపై సంతకం చేశారు. ఈ ప్రకటన ఐటీ, వైద్య రంగాలకు చెందిన వారితో సహా భారతీయ నిపుణుల్లో తీవ్ర ఆందోళనలు రేకెత్తించింది.

