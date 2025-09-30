ETV Bharat / international

గాజా పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో భారత్ భాగమవ్వాలి: ఇజ్రాయెల్

భారత్​పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన ఇజ్రాయెల్- భారత్ ప్రపంచానికి ఓ కొత్త భారత్ ప్రపంచానికి కొత్త పునర్నిర్మాణకర్తగా కితాబు

Israeli Ambassador About India : భారతదేశంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రశంసలు కురిపించింది. భారత్ ప్రపంచానికి కొత్త నిర్మాత అని కొనియాడింది. భారత్ వారి దేశాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లే, తమ ప్రాంత నిర్మాణాత్మక అభివృద్ధిలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నామని పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గాజా శాంతి ప్రణాళిక భారత్ వంటి దేశాలకు ఈ ప్రాంతంలో పునర్నిర్మాణ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ వ్యాఖ్యానించారు.

గాజాలో యుద్ధం ముగింపునకు అమెరికా సూచించిన 20 సూత్రాల శాంతి ఫార్ములాపై భారత ప్రధాని మోదీ స్పందించడాన్ని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ స్వాగతించారు. శాంతి ప్రణాళికను ధ్రువీకరించే ముందు భారత్​కు ఆ విషయాన్ని తెలియజేశారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, తనకు ఆ విషయం గురించి తెలియదని బదులిచ్చారు. అయితే అనేక దేశాలకు శాంతి ఫార్ములా గురించి అనధికారికంగా తెలియజేశామని వెల్లడించారు.

'నరేంద్ర మోదీ ప్రకటనను స్వాగతిస్తున్నాం'
"గాజాపై శాంతి ఫార్ములా గురించి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రకటనను మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతం కోసం భారత్ సానుకూల పాత్ర పోషిస్తుంది. తమ దేశ నిర్మాణాత్మక కార్యకలాపాలలో భారత్ ప్రమేయాన్ని ఇజ్రాయెల్ కోరుకుంటుంది. భారత ప్రభుత్వానికి మేము చాలా కృతజ్ఞులం. మా ప్రాంతంలో శాంతికి మద్దతు ఇవ్వడంలో భారత్ సానుకూల పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అండగా నిలుస్తోంది. భారత్ ప్రపంచానికి ఓ కొత్త నిర్మాత. ఇండియా మా దేశ అభివృద్ధిలో కూడా నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించగలదు" అని రూవెన్ అజార్ అన్నారు.

పాక్- సౌదీ రక్షణ ఒప్పందం గురించి ఏమన్నారంటే?
సౌదీ అరేబియా ఇటీవల పాకిస్థాన్​తో రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం గురించి రూవెన్ అజార్​ను విలేకరులు ప్రశ్నించారు. దీనితో "అది గల్ఫ్ దేశం తాలుకా సార్వభౌమాధికార నిర్ణయం" అని రూవెన్​ బదులిచ్చారు. తమ దేశాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలనేది సౌదీ అరేబియా సొంత నిర్ణయమన్నారు.

ట్రంప్ శాంతి ఫార్ములా
సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 20 సూత్రాల శాంతి ఫార్ములాను సూచించారు. అందుకు ఇజ్రాయెల్‌ కూడా ఓకే చెప్పింది. సోమవారం వాషింగ్టన్​లోని శ్వేతసౌధంలో భేటీ అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే హమాస్‌ ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకరిస్తుందో లేదో అన్న అనుమానాన్ని వారు వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం. కాగా, ఈ ప్రణాళికలో గాజాలో యుద్ధాన్ని వెంటనే ముగించాలని, హమాస్ వద్ద బందీలుగా ఉన్న వారందరినీ 72 గంటల్లో విడుదల చేయాలని ఉంది. అయితే హమాస్ ఇంకా శాంతి ప్రణాళికను అంగీకరించలేదు.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన ముస్లిం దేశాలు
గాజా యుద్ధం ముగించేందుకు ట్రంప్‌ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ముస్లిం దేశాలు స్వాగతించాయి. ఖతార్‌, జోర్దాన్‌, యూఏఈ, ఇండోనేసియా, పాకిస్థాన్, ఈజిప్టు, తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా దేశాలు ఈమేరకు సంయుక్త ప్రకటనను రిలీజ్ చేశాయి. ఇక, ట్రంప్‌ ప్రణాళికకు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ కూడా మద్దతు పలికారు. అలాగే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ట్రంప్ ప్లాన్​ను స్వాగతించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టారు.

గాజాలో యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేసిన సమగ్ర ప్రణాళికను స్వాగతిస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఇది పాలస్తీనా, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో సహా పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి దీర్ఘకాలిక, స్థిరమైన శాంతి, భద్రత, అభివృద్ధికి ఆచరణీయ మార్గాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ముగించి, శాంతిని నెలకొల్పే ఈ ప్రయత్నానికి అందరూ మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నామని తెలిపారు.

ట్రంప్ ప్రణాళిక మా యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధిస్తుంది- హమాస్ అంగీకరించాల్సిందే : నెతన్యాహు

ట్రంప్ H-1బీ ఫీజు బాదుడు- వర్క్ ఫ్రం ఇండియా ప్లాన్​తో అమెరికా కంపెనీల స్కెచ్! భారత్‌కు లాభమేనా?

