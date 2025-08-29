ETV Bharat / international

బ్లాక్ మనీని వైట్‌‌గా మారుస్తున్న భారత్- పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాకు ఇదే ఆధారం: ట్రంప్ అడ్వైజర్ - PETER NAVARRO VS INDIA

పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాను నింపుతున్నది భారతే- రష్యా ఆయిల్ బ్లాక్ మనీని వైట్‌‌ చేస్తున్నవి భారత రిఫైనరీలే- సంచలన విమర్శలు చేసిన ట్రంప్ సలహాదారుడు పీటర్ నవారో

Peter Navarro On India Oil Imports
White House trade counselor Peter Navarro (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 12:18 PM IST

Peter Navarro Vs India : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు పీటర్ నవారో భారత్‌పై విమర్శల పర్వాన్ని వరుసగా రెండో రోజు కూడా కొనసాగించారు. రష్యా చమురును చౌక ధరకు కొనేందుకు తమ డాలర్లనే భారత్ వాడుకుంటోందని ఆయన ఆరోపించారు. రష్యా బ్లాక్ మార్కెట్ నుంచి కొంటున్న చమురును భారతీయ రిఫైనరీలు శుద్ధి చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమ్ముకొని భారీ లాభాలను గడిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ సొమ్ములో చాలా భాగం రష్యా జేబులోకి చేరుతోందన్నారు. అందుకే ఇప్పటిదాకా ఉక్రెయిన్‌తో పుతిన్ సేనలు యుద్ధం చేయగలుగుతున్నాయని ఆయన చెప్పారు. రష్యా బ్లాక్ మార్కెట్ ఆయిల్‌ను విదేశాల్లో అమ్మేసి, నల్లధనాన్ని తెల్లగా మార్చి పుతిన్‌ యుద్ధ కేంద్రానికి చేరవేసే హబ్‌గా భారత్ మారిందని పీటర్ నవారో మండిపడ్డారు. శుక్రవారం ఈమేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. 'భారత్ - రష్యా రక్త చమురు వాణిజ్యం' అనే శీర్షికతో కూడిన పలు ఫొటోలను తన పోస్ట్‌కు జతపరిచారు. 'పుతిన్ యుద్ధ నిధి' అనే శీర్షికతో కూడిన ఒక ఫొటోలో పొంగిపొర్లుతున్న ఖజానా పక్కనే పుతిన్‌తో మోదీ మంతనాలు జరుపుతున్న సీన్ ఉంది.

భాగస్వామిగా ఉండాలంటే, అమెరికా పక్షానే నిలవాలి
'భారత్ ఓ వైపు రష్యా నుంచి ఆయుధాలను కొంటోంది. మరోవైపు సున్నితమైన ఆయుధాల తయారీ వ్యవస్థలను తమకు బదిలీ చేయాలని అమెరికాను కోరుతోంది. భారత్‌‌కు వచ్చి తయారీ ప్లాంట్లను పెట్టమని అడుగుతోంది. ఒకవేళ అమెరికాకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా ఉండాలని భావిస్తే, అమెరికా పక్షానే భారత్ నిలవాల్సి ఉంటుంది. భారత్‌తో అమెరికా చేస్తున్న వాణిజ్యంలోనూ దాదాపు 50 బిలియన్ డాలర్ల లోటు ఉంది. గత అమెరికా (జో బైడెన్) ప్రభుత్వం భారత్ విషయంలో పిచ్చిగా వ్యవహరించింది. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇప్పుడు సరైన వైఖరిని తీసుకున్నారు' అని పీటర్ నవారో వ్యాఖ్యానించారు.

రక్తం ఖరీదును, ఉక్రెయిన్ వినాశనాన్ని భారత్ పట్టించుకోవట్లేదు
'ఉక్రెయిన్‌తో రష్యా యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టడానికి ముందు, భారత్‌ చమురు దిగుమతుల్లో 1 శాతం కంటే తక్కువ భాగమే రష్యా వాటా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ వాటా ఏకంగా 30 శాతం దాటింది. ప్రతిరోజు రష్యా నుంచి భారత్ 1.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. భారత్ దేశీయ డిమాండ్ వల్ల ఈ దిగుమతి పెరగలేదు. కేవలం భారతీయ రిఫైనరీలకు లాభాలు పెరిగినందు వల్లే ఈ దిగుమతి పెరిగింది. రక్తం ఖరీదును, ఉక్రెయిన్ వినాశనాన్ని భారత్ పట్టించుకోకపోవడం వల్లే ఈ లాభాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత రిఫైనరీలు ప్రతిరోజు 1 మిలియన్ బ్యారెళ్ల శుద్ధి చేసిన చమురును ప్రపంచదేశాలకు విక్రయిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ జరుగుతున్నందునే రష్యా యుద్ధానికి భారత్ నుంచి సరిపడా నిధులు అందుతున్నాయి. దీనివల్ల రష్యా ప్రత్యర్ధి ఉక్రెయిన్‌కు సాయాన్ని అందిస్తున్న అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టపోతోంది. అందుకే భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చాం. అమెరికా వస్తుసేవలపై భారీ సుంకాలు వేస్తున్నందుకు 25 శాతం సుంకాన్ని, మా జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలిగిస్తున్నందుకు మరో 25 శాతం సుంకాన్ని భారత్‌పై వేశాం" అని ట్రంప్ సలహాదారుడు పీటర్ నవారో ఆరోపించారు.

జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలిగిస్తున్నందుకే 25 శాతం సుంకం
'భారత్ చేష్టల వల్లే ఉక్రెయిన్‌కు సాయాన్ని అందిస్తున్న అమెరికా నష్టపోతోంది. అందుకే భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చాం. అమెరికా వస్తుసేవలపై భారీ సుంకాలు వేస్తున్నందుకు 25 శాతం సుంకాన్ని, మా జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలిగిస్తున్నందుకు మరో 25 శాతం సుంకాన్ని భారత్‌పై వేశాం. పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాకు భారత్ ఆర్థిక చేయూతను అడ్డుకోవాలి అనేదే మా సుంకాల లక్ష్యం. రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలనే గొప్ప సంకల్పంతో పుతిన్‌తో ట్రంప్ అలస్కా వేదికగా సమావేశమయ్యారు. ప్రపంచ శాంతిని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారు. యుద్ధాలను ప్రోత్సహించే వారిని ఆయన ఉపేక్షించరు' అని పీటర్ నవారో స్పష్టం చేశారు.

