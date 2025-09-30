ETV Bharat / international

లండన్‌లోని గాంధీ విగ్రహంపై అసభ్యరాతలు- తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్

లండన్‌లో గాంధీ విగ్రహంపై పిచ్చి రాతలు- ఈ దుశ్చర్యను ఖండించిన లండన్‌లోని భారత హైకమిషన్- దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్న అధికారులు

Gandhi Statue Vandalised In London
Gandhi Statue Vandalised In London (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 10:20 AM IST

Gandhi Statue Vandalised In London : బ్రిటన్ రాజధాని లండన్‌లోని చారిత్రక టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌లో దారుణం జరిగింది. ఆ ప్రఖ్యాత కూడలిలో ఉన్న భారత జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ కాంస్య విగ్రహంపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పిచ్చిరాతలు రాశారు. మహాత్ముడి విగ్రహంపై అసభ్య వ్యాఖ్యలతో కూడిన రాతలున్న ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ దుశ్చర్యను లండన్‌లోని భారత హైకమిషన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈమేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేసింది.

గాంధీజీ జయంతి(అక్టోబరు 2)ని అంతర్జాతీయ అహింసా దినంగా జరుపుకుంటారని, దీనికి సరిగ్గా మూడు రోజుల ముందు ఈ దారుణం జరగడం బాధాకరమని భారత హైకమిషన్ పేర్కొంది. దీన్ని అహింసా వాదంపై జరిగిన హింసాత్మక దాడిగా అభివర్ణించింది. ఈ ఘటన వార్త విని తాము విచారానికి గురయ్యామని తెలిపింది. దీని సమాచారాన్ని వెంటనే స్థానిక అధికార యంత్రాంగానికి చేరవేశామని వెల్లడించింది. గాంధీజీ విగ్రహాన్ని త్వరితగతిన పునరుద్ధరించే అంశంపై సంబంధిత అధికార విభాగంతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని చెప్పింది.

దర్యాప్తు చేస్తున్నాం : అధికారులు
ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, పూర్తి వివరాలను సేకరించడంపై ఫోకస్ పెట్టామని లండన్ మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్, నగర పాలక సంస్థ (క్యామ్‌డెన్ కౌన్సిల్) అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ లండన్‌లో పర్యటించారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన బస చేసిన హోటల్ వద్ద పలువురు ఖలిస్థానీలు నిరసనకు దిగారు. దాన్ని 'భద్రతా ఉల్లంఘన'గా భారత్ అభివర్ణించింది. ఎస్ జైశంకర్ బస చేసిన హోటల్ వద్దకు నిరసనకారులను అనుమతించడాన్ని తప్పుపట్టింది.

గాంధీజీలా చేసిన కాలేజీ సమీపంలో ఏర్పాటు
మహాత్మా గాంధీ ఉన్నత విద్య కోసం 1888 సంవత్సరంలో భారత్ నుంచి లండన్‌కు వెళ్లారు. ఆయన 1888 సంవత్సరం నవంబరు 6న యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్(యూసీఎల్)లో లా కోర్సులో చేరారు. భారత చట్టాలపై అక్కడ అధ్యయనం చేశారు. ఈ కాలేజీలో చదువుకున్న ఇతర ప్రముఖుల్లో నోబెల్ గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా ఉన్నారు. బ్రిటన్ కేంద్రంగా పనిచేసే భారతీయ సంస్థ 'ఇండియా లీగ్' మహాత్మా గాంధీ కాంస్య విగ్రహాన్ని తయారు చేయించింది. దీన్ని ఫ్రెడ్డా బ్రిలియంట్ అనే శిల్పి చెక్కారు. 1968 సంవత్సరంలో లండన్‌లోని టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌లో ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రదేశం యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్(యూసీఎల్)కు సమీపంలోనే ఉంటుంది. ఈ కాలేజీలో లా చదువుకొని మహా మనిషిగా ఎదిగిన గాంధీజీని గౌరవించేందుకే ఆయన విగ్రహాన్ని టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌లో ఏర్పాటు చేశారు.

టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌‌లో మరెన్నో శాంతి స్మారకాలు
తదనంతర కాలంలో టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌ చుట్టూ వివిధ శాంతి స్మారకాలు ఏర్పాటయ్యాయి. జపాన్‌లోని హిరోషిమాకు చెందిన అణుబాంబు దాడి బాధితుల స్మారకార్ధం నాటిన ఒక చెర్రీ చెట్టు, 1986లో ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ శాంతి సంవత్సరం సందర్భంగా నాటిన ఒక ఫీల్డ్ మేపుల్ చెట్టు ఈ స్క్వేర్‌లో ఉన్నాయి. 1995లో టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌లో గ్రానైట్‌తో ఒక స్మారకాన్ని నిర్మించారు. మత విశ్వాసాల ప్రాతిపదికన యూకే సైన్యంలో చేరడానికి నిరాకరించిన వ్యక్తుల స్మారకార్ధం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ ఉండటం వల్లే టావీస్టాక్ స్క్వేర్‌‌ను లండన్‌కు చెందిన శాంతి వనం (పీస్ పార్క్)గా పిలుస్తారు.

