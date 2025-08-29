ETV Bharat / international

ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి భారత్​-చైనా కలిసి పనిచేయడం కీలకం: ప్రధాని మోదీ - MODI ABOUT INDIA CHINA UNITY

చైనాతో సంబంధాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు భారత్​ సిద్ధంగా ఉంది- ఇరుదేశాల స్నేహం ప్రాంతీయ, ప్రపంచ శ్రేయస్సు అవసరం: మోదీ

Published : August 29, 2025 at 8:45 PM IST

Modi About India China Unity : ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి భారత్‌, చైనా కలిసి పనిచేయడం కీలకమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. చైనాతో సంబంధాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు భారత్‌ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. భారత్‌, చైనా స్నేహం ప్రాంతీయ, ప్రపంచ శ్రేయస్సుకు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

జపాన్‌ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ ఆ దేశ వార్తా పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. పరస్పర గౌరవం, పరస్పర ప్రయోజనం ఆధారంగా చైనాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. భారత్‌, చైనా స్నేహపూర్వక, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ప్రపంచ శాంతిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ) సదస్సులో పాల్గొనేందుకు తియాంజిన్ వెళుతున్నానని తెలిపారు. గతేడాది రష్యాలోని కజాన్‌లో జిన్‌పింగ్‌తో సమావేశం అనంతరం భారత్‌-చైనా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉందని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఇండో-పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛాయుత వాణిజ్యం ఉండాలన్న జపాన్ ప్రభుత్వ వాదన తమ విజన్‌కు అనుగుణంగానే ఉందన్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని దేశాలతో భారత్‌-జపాన్‌కు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో భారత్ స్థిరమైన విధానాన్ని కొనసాగిస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దౌత్యం, చర్చల ద్వారా ఘర్షణకు ముగింపు పలకాలని ఇరు దేశాధినేతలకు తాను ఇప్పటికే సూచించానని మోదీ చెప్పారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి కోసం జరిగే ప్రయత్నాలకు భారత్ పూర్తిగా మద్దతిస్తుందని వివరించారు. ఇరు దేశాలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండటంతో ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి కోసం తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తామని తెలిపారు. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకోవాలంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన దేశాల(గ్లోబల్‌ సౌత్‌ దేశాల)కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. వాతావరణ మార్పులు, ఇంధన భద్రత, అభివృద్ధి, రుణాలు వంటి అంశాల్లో గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ అంశాలను ప్రపంచం ముందు ఉంచటానికి భారత్ తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందని తెలిపారు.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల విషయంలో భారత్​కు చైనా ఫుల్ సపోర్ట్​
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్రేడ్​ వార్​ ప్రారంభించిన తరువాత ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెను మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ట్రంప్​ భారత్​, చైనాలే లక్ష్యంగా వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించారు. ఈ రెండు దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడం వల్లే రష్యా, ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధం చేయగలుగుతోందని ఆయన ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఆయన భారత్​పై సుంకాల భారాన్ని మోపారు. 50 శాతం మేర ప్రతీకార, పెనాల్టీ సుంకాలు విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపకపోతే, మరింతగా టారిఫ్​లు పెంచుతామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో చైనా, భారత్​కు సపోర్ట్​గా నిలిచింది. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాణిజ్య, సుంకాల యుద్ధాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. "ఈ వ్యవహారంలో ఇండియా వెన్నంటి నిలుస్తాం. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం, రాజీ పడటం, బెదిరింపులకు పాల్పడేవారికి మరింత ధైర్యాన్నిస్తుంది" అని భారత్‌లోని చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్‌ పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ట్రంప్ చైనా పర్యటనకు వెళ్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, ట్రంప్ టారిఫ్ వార్ ప్రారంభించిన తరువాత, వ్యాపార వాణిజ్యాల రీత్యా భారత్, రష్యా, చైనాలు ఏకమవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

