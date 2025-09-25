రష్యా తప్ప భారత్ ఎక్కడినుంచైనా చమురు కొనొచ్చు- నేను ఆ దేశానికి పెద్ద ఫ్యాన్: అమెరికా
భారత్ను శిక్షించాలని అమెరికా భావించడం లేదు- రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలని అనుకుంటున్నాం- నేను ఇండియాకు పెద్ద అభిమానిని- అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ వ్రైట్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 25, 2025 at 7:45 AM IST
India US Trade Conflict New Update : కేవలం రష్యా తప్ప ఏ దేశం నుంచైనా ముడి చమురును భారత్ కొనొచ్చని అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ వ్రైట్ తెలిపారు. తమకు ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలనే ఉద్దేశం ఉందే తప్ప, భారత్ను శిక్షించాలని భావించడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉన్న ఫారిన్ ప్రెస్ సెంటర్లో విలేకరుల సమావేశంలో క్రిస్ వ్రైట్ మాట్లాడారు. 'రష్యా నుంచి భారత్ ఇంకా ముడి చమురును కొంటూనే ఉంది కదా?' అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా ఆయన పైవిధంగా బదులిచ్చారు.
ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చమురును ఎగుమతి చేస్తున్నాయని, రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనాల్సిన అవసరమే లేదన్నారు. చౌకగా ఉందని చెబుతూ, రష్యా నుంచి పెద్దఎత్తున చమురును భారత్ కొనడం సరికాదని క్రిస్ వ్రైట్ పేర్కొన్నారు. ప్రతీవారం ఉక్రెయిన్లో వేలాది మందిని చంపుతూ, రాక్షసుడిలా వ్యవహరిస్తున్న రష్యాకు భారత్ డబ్బులను ఇస్తోందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఏ దేశమూ కొనడం లేదు కాబట్టే, రష్యా రాయితీపై చమురును భారత్కు అమ్ముతోందన్నారు.
నాకు భారత్ అంటే చాలా ఇష్టం!
"ముడి చమురు కావాలంటే మా నుంచి కూడా భారత్ కొనొచ్చు. రష్యా తప్ప భూమిపై ఉన్న ఏ దేశం నుంచైనా చమురును భారత్ పొందొచ్చు. ఇదే అమెరికా వైఖరి. మేం భారత్ను శిక్షించాలని అనుకోవడం లేదు. ఆ దేశంతో సంబంధాలను పెంచుకోవాలని భావిస్తున్నాం. సహజ వాయువు, బొగ్గు, అణు ఇంధనం, స్వచ్ఛమైన వంట ఇంధనాల విభాగాల్లో అమెరికా, భారత్ మధ్య పరస్పర సహకారం, భాగస్వామ్యం పెరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఇంధన విభాగాల్లో ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్యం పెరగాలి. రష్యా చమురు అంశంపై ఇరుదేశాల మధ్య బేధాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, భారత్తో ఇంధన విభాగంలో బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉంది. ప్రత్యేకించి భారత్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఇండియాకు పెద్ద అభిమానిని. మేం భారత్ను ప్రేమిస్తాం"
--క్రిస్ వ్రైట్, అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ వ్రైట్
చైనా, భారత్, తుర్కియేలకు రష్యా చమురు!
"ఉక్రెయిన్పై రష్యా దండయాత్ర చాలా పాశవికమైంది. అది ముగియాలని మనమంతా కోరుకుంటున్నాం. ఇంతకీ ఆంక్షల బారినపడిన రష్యా చమురు ఆయిల్ ఎక్కడికి పోతోంది? అంటే, అది చైనా, భారత్, తుర్కియే (టర్కీ)లకు చేరుతోంది. ఆ దేశాల నుంచే రష్యాకు నిధులు అందుతున్నాయి. ఈ నిధులనే ఉక్రెయిన్పై దండయాత్రకు రష్యా వినియోగిస్తోంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు నేను భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్తో భేటీ అయ్యాను .ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై నేను అప్పట్లో ఆయనతో వివరంగా చర్చించాను. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దండయాత్రకు మూల వనరుగా ఉన్న చమురు ఆదాయాన్ని అడ్డుకోవాలనే వ్యూహంతో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారు. అందుకే రష్యా నుంచి చమురును కొనొద్దని భారత్కు చెబుతున్నారు. రష్యా చమురు సప్లైను తగ్గించే విషయంలో అమెరికా, దాని మిత్రపక్షాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. అన్ని దేశాలు కలిసి రష్యాపై ఒత్తిడిని పెంచి ఈ యుద్ధాన్ని ఆపాల్సి ఉంటుంది" అని క్రిస్ వ్రైట్ తెలిపారు.
భారత్పై అమెరికా 50 శాతం టారిఫ్ బాదుడు
అమెరికా వస్తు, ఉత్పత్తులపై అత్యధికంగా సుంకాలను విధిస్తున్న దేశం ఇండియానే అని గతంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. తమ దేశ సరుకులపై భారత్ ఏకపక్షంగా పెద్దఎత్తున సుంకాలను బాదుతోందని ఆయన విమర్శించారు. తొలుత ఈ ఏడాది ఆగస్టులో భారతదేశ వస్తు, ఉత్పత్తులపై ట్రంప్ 25 శాతం సుంకాన్ని విధించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లు కంటిన్యూ అవుతున్నందుకు ఈ సుంకాన్ని మరో 25 శాతం మేర ఆయన పెంచారు. ప్రస్తుతం భారత్ నుంచి అమెరికాకు సప్లై అయ్యే చాలా వరకు వస్తువులపై 50 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకాన్ని విధిస్తున్నారు. దీనివల్ల అమెరికా మార్కెట్లో భారత వస్తు, ఉత్పత్తుల ధరలు బాగా పెరిగాయి. ఫలితంగా వాటి సేల్స్ తగ్గిపోయాయి.
