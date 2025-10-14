భారత్- పాకిస్థాన్ కలిసి చక్కగా జీవిస్తాయి : డొనాల్డ్ ట్రంప్
భారత్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్
Published : October 14, 2025 at 7:17 AM IST
Trump On India : గాజా శాంతి ఒప్పందం సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్, పాకిస్థాన్ వైరం లేకుండా కలిసి ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అలాగే భారత్లో తనకు మంచి మిత్రుడు ఉన్నారని తెలిపారు.
'భారత్ గొప్ప దేశం. అక్కడ అత్యున్నత స్థాయిలో నాకో మంచి స్నేహితుడు ఉన్నారు. ఆయన తన బాధ్యతలను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారత్, పాకిస్థాన్లు కలిసి చక్కగా జీవిస్తున్నాయని భావిస్తున్న' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. తన వెనుకే ఉన్న పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ను చూస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో షరీఫ్ నవ్వారు. అంతకుముందు పాక్ ప్రధానితోపాటు సైన్యాధిపతి ఆసిం మునీర్ను ట్రంప్ ప్రశంసించారు.
#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, " india is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. i think that pakistan and india are going to live very nicely together..."— ANI (@ANI) October 13, 2025
(video source: the white house="" youtube) pic.twitter.com/rROPW57GCO