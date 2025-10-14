ETV Bharat / international

భారత్- పాకిస్థాన్‌ కలిసి చక్కగా జీవిస్తాయి : డొనాల్డ్ ట్రంప్

భారత్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump On India
Trump On India (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 7:17 AM IST

Trump On India : గాజా శాంతి ఒప్పందం సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారత్‌ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​, పాకిస్థాన్ వైరం లేకుండా కలిసి ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అలాగే భారత్​లో తనకు మంచి మిత్రుడు ఉన్నారని తెలిపారు.

'భారత్‌ గొప్ప దేశం. అక్కడ అత్యున్నత స్థాయిలో నాకో మంచి స్నేహితుడు ఉన్నారు. ఆయన తన బాధ్యతలను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారత్, పాకిస్థాన్‌లు కలిసి చక్కగా జీవిస్తున్నాయని భావిస్తున్న' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. తన వెనుకే ఉన్న పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ను చూస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో షరీఫ్‌ నవ్వారు. అంతకుముందు పాక్‌ ప్రధానితోపాటు సైన్యాధిపతి ఆసిం మునీర్‌ను ట్రంప్‌ ప్రశంసించారు.

