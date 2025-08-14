Gun Fire On Pak Independence Day: పాకిస్థాన్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో అపశ్రుతి జరిగింది. వేడుకల సందర్భంగా కరాచీ నగరవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల గన్ఫైర్లు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 64 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 20 మంది అనుమానితులను అరెస్టు చేసినట్లు స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు. వారిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి అత్యాధునిక ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇదే తరహాలో గతేడాది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. అందులో 95 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్లో వేడుకల సందర్భంగా తుపాకులు చేతపట్టి, గాల్లోకి కాల్పులు జరపడం సర్వసాధారణం.