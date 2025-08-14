ETV Bharat / international

పాక్​ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో కాల్పులు- ముగ్గురు మృతి! - PAK INDEPENDENCE DAY SHOOTOUT

పాకిస్థాన్​ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో అపశ్రుతి- 64 మందికి గాయాలు- మృతుల్లో ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారి

Gun Fire On Pak Independence Day
Gun Fire On Pak Independence Day (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 8:45 AM IST

1 Min Read

Gun Fire On Pak Independence Day: పాకిస్థాన్​ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో అపశ్రుతి జరిగింది. వేడుకల సందర్భంగా కరాచీ నగరవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల గన్​ఫైర్​లు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 64 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 20 మంది అనుమానితులను అరెస్టు చేసినట్లు స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు. వారిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి అత్యాధునిక ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే తరహాలో గతేడాది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. అందులో 95 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్​లో వేడుకల సందర్భంగా తుపాకులు చేతపట్టి, గాల్లోకి కాల్పులు జరపడం సర్వసాధారణం.

Gun Fire On Pak Independence Day: పాకిస్థాన్​ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో అపశ్రుతి జరిగింది. వేడుకల సందర్భంగా కరాచీ నగరవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల గన్​ఫైర్​లు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 64 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 20 మంది అనుమానితులను అరెస్టు చేసినట్లు స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు. వారిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి అత్యాధునిక ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే తరహాలో గతేడాది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. అందులో 95 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్​లో వేడుకల సందర్భంగా తుపాకులు చేతపట్టి, గాల్లోకి కాల్పులు జరపడం సర్వసాధారణం.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK INDEPENDENCE DAY DEATHSPAK INDEPENDENCE DAY SHOOTOUTGUN FIRE INDEPENDENCE PAKPAK INDEPENDENCE DAY ISSUE NEWSPAK INDEPENDENCE DAY SHOOTOUT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.