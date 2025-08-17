Melania Letter Putin : ఉక్రెయిన్లో శాంతి కోసం పిలుపునిచ్చే లేఖను రూపొందించారు అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్. దాన్ని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదమిర్ పుతిన్కు అలాస్కాలో జరిగిన భేటీ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అందజేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించడానికి పిల్లలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని మెలానియా, పుతిన్కు వ్యక్తిగతంగా రాసిన లేఖలో కోరారు. పిల్లలకు పుతిన్ సహాయం గలరని అన్నారు.
ఉక్రెయిన్ పేరును ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించని మెలానియా, పిల్లలతోపాటు భౌగోళికం, భావజాలానికి అతీతంగా నిలిచే అమాయకత్వం గురించి ఆలోచించమని లేఖలో పుతిన్ను వేడుకున్నారు. యుద్ధం చిక్కుకున్న పిల్లల నవ్వును ఒంటరిగా పునరుద్ధరించాలని పుతిన్ను కోరారు. పిల్లల అమాయకత్వాన్ని కాపాడటం రష్యాకు సేవ చేయడం కంటే చాలా ఎక్కువే అని తెలిపారు.
అయితే మెలానియా లేఖ రాసినట్లు ముందు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత అది నిజమేనని తెలిసింది. వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ముందుగా లేఖ ఫాక్స్ న్యూస్లో ప్రత్యక్షమవ్వగా, ఆ తర్వాత అటార్నీ జనరల్ పామ్ బోండితో సహా అమెరికా అధ్యక్షుడి మద్దతుదారులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. తద్వారా పుతిన్కు మెలానియా ట్రంప్ రాసిన లేఖ వైరల్గా మారింది.
"In protecting the innocence of these children, you will do more than serve Russia alone you will serve humanity itself"
“In protecting the innocence of these children, you will do more than serve Russia alone you will serve humanity itself”
I have chills reading this ❤️ pic.twitter.com/R3NWaXVZHm
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేకమంది చిన్నారులు తమ కుటుంబాలకు దూరమయ్యారు. 2022 ఫిబ్రవరిలో మాస్కో దాడి అనంతరం తమ దేశానికి చెందిన వేలాది మంది చిన్నారులను రష్యా తీసుకెళ్లినట్లు ఉక్రెయిన్ ఆరోపించింది. దీన్ని యుద్ధ నేరంగా అభివర్ణించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి మానవహక్కుల కార్యాలయం కూడా దీనిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అయితే, యుద్ధభూమిపై దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉన్న చిన్నారులను రక్షిస్తున్నామని మాస్కో తన చర్యను సమర్థించుకుంది.
కాగా, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ఆపడమే లక్ష్యంగా పుతిన్తో ట్రంప్ భేటీ అయ్యారు. చాలాసేపు వీరి మధ్య చర్చలు జరిగినప్పటికీ ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. అయితే, చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని ఇరువురు నేతలు ప్రకటించారు. దీనిపై మరోసారి జరిగే సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కూడా పాల్గొంటారని, ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఆయనకు సూచిస్తానని భేటీ అనంతరం ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత జెలెన్స్కీతో భేటీ ఖరారైంది. వాషింగ్టన్లో సోమవారం ట్రంప్- జెలెన్స్కీ భేటీ జరగనున్నట్లు ప్రకటన వచ్చింది.