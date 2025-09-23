ETV Bharat / international

భారత్​పై గెలవాలంటే వాళ్లు ఓపెనర్లుగా రావాల్సిందే : PCBపై ఇమ్రాన్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు

పాక్​ క్రికెట్ జట్టుపై విమర్శలు గుప్పించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్

Imran Khan On Pakistan Team
Imran Khan On Pakistan Team (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Imran Khan On Pakistan Team : ఆసియా కప్​లో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు వరుసగా రెండు సార్లు టీమ్ఇండియా చేతిలో ఓటమిలైంది. ఈ విషయాన్ని పాక్ అభిమానులు కూడా జీర్ణించుకులేకపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మాజీ క్రికెటర్, పాకిస్థాన్‌ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ పార్టీ అధినేత ఇమ్రాన్ ఖాన్ సొంత జట్టుపై విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్​తో గెలవాలంటే పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఛైర్మన్ నఖ్వి, ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఆసీం మునీర్‌ ఓపెనర్లుగా బ్యాటింగ్​ చేయలాని వ్యంగ్యాస్త్రాలు చేశారు. అంతేకాకుండా అంపైర్లంతా మన వాళ్లు ఉంటేనైనా పాక్‌ జట్టు గెలుస్తుందేమోనంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

'టీమ్​ఇండియా చేతిలో పాక్ జట్టు వరుసగా ఎదుర్కొన్న పరాజయాల గురించి నాకు ఇమ్రాన్​ ఖాన్ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. భారత్​తో మ్యాచ్‌ గెలవాలంటే మునీర్‌, నఖ్వీలు ఓపెనర్లుగా బ్యాటింగ్‌ చేయాలి. దీంతో పాటు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఖాజీ ఫయోజ్‌ ఇసా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సికందర్‌ సుల్తాన్‌ రాజా అంపైర్లుగా చేయాలని సూచించారు. థర్డ్ అంపైర్ ఇస్లామాబాద్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ సర్ఫరాజ్ డోగర్ ఉండాలని చెప్పారు. అప్పుడే భారత్​పై పాక్​ మ్యాచ్​ గెలుస్తామేమోనంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసమర్థత, బంధుప్రీతితో పాక్‌ క్రికెట్ జట్టును నఖ్వీ నాశనం చేశారు' అని అలీమా ఖాన్ చెప్పారు.

పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్​ ఆసిం మునీర్​పై ఇమ్రాన్​ ఖాన్ తరుచుగా విమర్శుల చేస్తున్నారు. జైలులో తనను, తన భార్యను మునీర్ మానసికంగా హింసిస్తున్నారని ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. మమ్మల్ని బలహీనపరచి తనకు లొంగిపోయేలా చేయడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా ఆసిం మునీర్ ఆర్మీ చీఫ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ఆఫ్గానిస్థాన్​తో సంబంధాలు దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు. మూడు తరాలుగా పాకిస్థాన్​లో నివసిస్తున్న అఫ్గాన్ శరణార్థులను బహిష్కరించారని విమర్శించారు. డ్రోన్ దాడులు జరిపి, అఫ్గాన్ ప్రభుత్వాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారని అన్నారు. అఫ్గాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకించే పశ్చిమ దేశాలలో లాబీలకు తనను తాను యోధుడుగా చూపించుకోవడానికే మునీర్ ఇలా చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఉగ్రవాదంపై యుద్ధం చేయగల వ్యక్తి తానేనని వారిని నమ్మించాలనుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

1992లో పాకిస్థాన్‌ వన్డే ప్రపంచకప్‌ను ఇమ్రాన్‌ సారథ్యంలోనే నెగ్గింది. 88 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు, 175 వన్డేలు ఆడారు. పాకిస్థాన్​కు ఎన్నో విజయాలను అందించారు. ప్రస్తుతం అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ జైలులో ఉన్నారు. 2023 మే 9న ఆయన అరెస్టు అనంతరం లాహోర్‌లో చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనల పైనా అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 2023 నుంచి రావల్పిండిలో ఉన్న అదియాలా సెంట్రల్‌ జైలులో ఉన్నారు. అల్ ఖాదిర్ యూనివర్సిటీ ట్రస్ట్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రూ.2వేల కోట్ల కుంభకోణం కేసులో కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఆయన సతీమణి బుష్రాను దోషులుగా తేలారు. దీంతో వారిద్దరూ జైల్లోనే ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఇమ్రాన్‌కు 14 ఏళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.3 లక్షల జరిమానా పడగా, బుష్రా బీబీకి ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.1.50 లక్షల జరిమానా పడింది.

