ట్రంప్‌ సుంకాల పెంపుతో అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు- ధరల భయంతో ముందే కొనుగోలు - TARIFFS AMERICANS CONSUMERS EFFECT

సుంకాలతో ధరల పెరుగుదల- భవిష్యత్‌లో బిలియన్‌ డాలర్ల నష్టం తప్పదంటున్న ఫోర్డ్, జీఎం సంస్థలు

Trump
Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 9:40 PM IST

Tariffs Effect On American Consumers : పురాణాల్లో తన చేయి తన నెత్తిపైనే పెట్టుకుని బూడిదైన భస్మాసురిడి కథను విన్నాం. అలాగే తయారైంది అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ పరిస్థితి. అమెరికన్లపై భారాన్ని తగ్గిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన ట్రంప్‌, ముందూ వెనక ఆలోచించకుండా వివిధ దేశాలపై ఎడాపెడా ప్రకటించిన సుంకాలు అమెరికన్ల జేబులకే చిల్లులు పెడుతున్నాయి. నిత్యావసరాలు, ప్రీమియం మద్యం, చివరకు టాయిలెట్‌ పేపర్ల ధరలు పెరిగిపోయాయి. అమెజాన్‌, వాల్‌మార్ట్‌లలో అంటించిన కొత్త ధరలను చూసి అమెరికన్లు కంగుతింటున్నారు. తమకు భవిష్యత్‌లో బిలియన్‌ డాలర్ల నష్టం తప్పదని ఫోర్డ్, జీఎం వంటి కార్ల తయారీ సంస్థలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

ట్రంప్ సుంకాల వల్ల అమెరికాలో వివిధ వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. వివిధ దేశాలపై ట్రంప్‌ విధించిన ప్రతీకార సుంకాలు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఫలితంగా ఆయా దేశాలపై దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువుల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. నిత్యావసరాలు, గృహోపకరణాలు, చివరకు టాయిలెట్‌ పేపర్ల ధరలు సైతం కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. చైనా, కెనడా, మెక్సికో నుంచి దిగుమతయ్యే గృహోపకరణాల ధరలు, వియత్నాం, చైనా నుంచి దిగుమతయ్యే వస్త్రాలు, బ్యాగ్‌ల ధరలూ పెరిగాయి. అమెజాన్, వాల్‌మార్ట్‌ దుకాణాల్లో వాటిపై ఒక డాలర్‌ నుంచి 8 డాలర్ల వరకు పెంచేశారు. పాత ధరల స్టిక్కర్లపైనే కొత్తవి అతికిస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ధరలు పెరుగుతున్నాయంటూ వినియోగదారులు ఆగ్రహంవ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా ట్రంప్‌ సుంకాలు సగటు అమెరికన్‌పై 2,048 డాలర్లు అంటే రూ.2.11లక్షలు అదనపు ఖర్చును కలిగిస్తాయి. ఆటోమొబైల్స్ విడి భాగాలపై సుంకాల వల్ల కార్ల ధరలూ పెరిగిపోయాయి. ఫోర్డ్, జీఎం, స్టెల్లాంటిస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు తమ లాభాలు బిలియన్ డాలర్లు తగ్గుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 2026 మోడల్ కార్ల ధరలు 4 నుంచి 6శాతం వరకు పెరగవచ్చని అంచనా. భారత్‌ మాదిరిగానే అమెరికా కూడా చైనా నుంచి చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు, గడియారాలను పెద్ద ఎత్తున దిగుమతి చేసుకుంటోంది. వాటిపై విధించిన సుంకాలతో ఆటబొమ్మల రేట్లు జూన్‌లోనే పెరిగాయి. బ్రెజిల్ నుంచి కాఫీ, స్విట్జర్లాండ్ నుంచి చాక్లెట్, కెనడా సహా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే ఆల్కహాల్‌పై సుంకాలు అమెరికన్ వినియోగదారులకు ఏడాదికి 60శాతం అదనపు ఖర్చును మిగులుస్తాయని ఇండిపెండెంట్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.

మెక్సికో, కెనడా నుంచి అమెరికా వెళ్లే పండ్లు, కూరగాయల ధరల్ని సుంకాలు పెంచాయి. అమెరికన్లు ఎక్కువగా తినే అవోకాడో, యాపిల్‌ వంటి పండ్ల ధరలు పెరిగాయనీ రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరుగుతాయని అంచనా. ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ చిప్‌లపై ట్రంప్ 100 శాతం సుంకం విధిస్తామని ప్రకటించడంతో అవి అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లులు పెడతాయని విశ్లేషిస్తున్నారు. భవిష్యత్‌లో డైపర్ల నుంచి షాంపూ, స్కిన్‌కేర్‌ ఉత్పత్తులకూ రెక్కలు వస్తాయనీ, మొత్తంగా సుంకాల వల్ల పెరిగిన భారం 60 శాతం దాకా ప్రత్యక్షంగా అమెరికన్‌ కస్టమర్లపైనే పడుతుందని జేపీమోర్గాన్ తెలిపింది. స్కూల్‌ యూనిఫాం, బూట్లు, సాక్స్, సముద్ర ఉత్పత్తులు, బేకరీ వస్తువులు, టూత్‌పేస్ట్‌, డిటర్జెంట్స్‌ ఇలా అన్నిటి ధరలూ పెరుగుతాయనే భయంతో అవసరమైన వస్తువుల్ని అమెరికన్లు ముందే కొనేస్తున్నారు. AI టూల్స్‌తో వేటి ధరలు పెరుగుతాయో తెలుసుకుని మరీ కొంటున్నారు. ఒక వేళ డబ్బులు లేకపోతే బై నౌ, పే లేటర్‌ విధానాలు ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. సుంకాల పెరుగుదల తర్వాత అమెజాన్, వాల్‌మార్ట్‌ వంటి సంస్థలు దిగుమతుల్ని నిలిపేశాయి. ప్రస్తుతానికి సరకు పంపవద్దని ఎగుమతి సంస్థలకు సూచిస్తున్నాయి.

