Trump on India Relations : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని భారత్​పై అక్కసు వెళ్లగ్గతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తాజాగా మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని అన్నారు. అంతేకాకుండా ఆ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో మంచి స్నేహం ఉందని తెలిపారు. మళ్లీ భారత్​, పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానంటూ పేర్కొన్నారు. బ్రిటన్ పర్యటనలో ట్రంప్, ఆ దేశ ప్రధాని కీర్​ స్టార్మర్​తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం అనంతరం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నాకు భారత్‌తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ప్రధాని మోదీ నాకు సన్నిహితుడు. ఇటీవలే ఆయనతో ఫోన్​ మాట్లాడాను. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశా. మా ఇద్దరి మధ్య చాలా మంచి స్నేహం ఉంది. ఆయన కూడా ఓ అందమైన ప్రకటన చేశారు. వాటిని నేను చెప్పాను. కానీ దానిని ఆమోదించా. అయినప్పటికీ వాళ్లపై ఆంక్షలు విధించా. ప్రస్తుతం చైనా అమెరికాకు భారీ స్థాయిలో సుంకాలు చెల్లిస్తోంది. కానీ మరిన్ని వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. చమురు కొనుగోలు ఆపివేస్తేనే రష్యా దిగివస్తుంది. మేం అదే చేయడానికే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం'అని డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.

'భారత్​-పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా'
ఇదే సమావేశంలో భారత్-పాక్​ యుద్ధంపై ట్రంప్ మళ్లీ అదే పాట పాడారు. భారత్, పాక్​ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించానంటూ పునరుద్ఘాటించారు. 'మేం ఏడు యుద్ధాలను పరిష్కరించాం. అందులో భారత్-పాకిస్తాన్ కూడా ఉంది. ఇవి రెండు అణు ఆయుధాలు కలిగిన దేశాలు. వాణిజ్య ఒప్పందంతో యుద్ధాన్ని ఆపా. రెండు దేశాలు మాతో వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నాయి' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్​పై భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్​ను చేపట్టింది. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు వచ్చాయి. అయితే ఆ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ పలుమార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ట్రంప్. వాటిని భారత్​ ఖండిస్తూ వస్తోంది.

పుతిన్ నిరాశపరుస్తున్నారు : ట్రంప్
ఇక రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో మాస్కో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తనను నిరాశ పరిచారని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. చాలా మందిని చంపుతూ పుతిన్ తనను చాలా నిరాశపరిచారని తెలిపారు. ఆయన చంపిన దాని కంటే ఎక్కువ మందినే కోల్పోతున్నామని పేర్కొన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఉక్రేనియన్ కంటే రష్యా సైనికులు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని అన్నారు. ఇంకా, తాను వైట్ హౌస్ లోనే ఉండి ఉంటే ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధం మొదలై ఉండేది కాదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. యుద్ధం సమయంలో అధ్యక్షుడిని అయితే ఇది ఎప్పటికీ జరిగేది కాదని వెల్లడించారు.

ఆ స్థావరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం : ట్రంప్
అఫ్గానిస్థాన్‌లోని బగ్రామ్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తెలిపారు. చైనా అణ్వాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి కేవలం గంట వ్యవధిలో వెళ్లవచ్చని పేర్కొన్నారు. మునుపటి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా ఆ వైమానిక స్థావరాన్ని విడిచిపెట్టారని విమర్శించారు. చైనా భవిష్యత్తులో ఈ వైమానిక స్థావరంలో తిష్ట వేసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అనుమానిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ట్రంప్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

