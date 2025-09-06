ETV Bharat / international

భారత్- అమెరికా సంబంధాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి- మోదీతో ఎప్పటికీ స్నేహంగానే ఉంటా: ట్రంప్

భారత్, మోదీపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- మోదీతో స్నేహం ఎప్పటికీ ఉంటుందని వ్యాఖ్య

Trump Modi Friendship
Trump Modi Friendship (Associated Press)
Trump Modi Friendship : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొలాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ విషయంలో మళ్లీ మాట మార్చారు. అమెరికాకు భారత్ దూరమైందని, చీకటి చైనా చేతిలోకి పోయిందని అన్న కొద్ది గంటలకే ఇండియాతో పాటు ప్రధాని మోదీపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భారత్- అమెరికా సంబంధాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తాను ఎప్పుడూ స్నేహంగానే ఉంటానని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అయితే, ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో మోదీ తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా భారత్ సంబంధాలపై న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏఎన్ఐ అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ ఆసక్తికర సమాధానం చెప్పారు. భారత్‌తో సంబంధాలను మళ్లీ రీసెట్ చేసేందుకు సిద్ధమా? అని ఏఎన్ఐ అడగ్గా ట్రంప్ ఇలా అన్నారు.

"నేను ఎల్లప్పుడూ మోదీతో స్నేహంగానే ఉంటాను. ఆయన గొప్ప ప్రధానమంత్రి. మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కొనసాగుతుంది, కానీ ఆయన చేస్తున్న కొన్ని పనులు నాకు నచ్చడం లేదు. భారత్, అమెరికాల మధ్య చాలా ప్రత్యేకమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మా మధ్య అప్పుడప్పుడు కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తూ ఉంటాయి"
-- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో పురోగతి
భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందాల పురోగతి గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు, అవి బాగా సాగుతున్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే గూగుల్ వంటి అమెరికా టెక్ దిగ్గజాలపై యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) విధించిన భారీ జరిమానాల పట్ల ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అన్యాయమని, అటువంటి వివక్షపూరిత చర్యలను తమ ప్రభుత్వం అంగీకరించబోదని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. 'గూగుల్ మాత్రమే కాదు, మా పెద్ద కంపెనీలన్నింటిపైనా ఈయూ వివక్ష చూపుతోంది. 3.5 బిలియన్ డాలర్ల జరిమానా విధించడం అన్యాయం. నా ప్రభుత్వం దీన్ని అంగీకరించదు' అని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్​లో స్పష్టం చేశారు.

అలాగే, భారత్, రష్యా రెండూ అమెరికాకు దూరమై చైనా చేతిలోకి వెళ్లాయని కామెంట్స్ చేయడంపై ఏఎన్ఐ ప్రతినిధి ట్రంప్‌ను ప్రశ్నించారు. అమెరికా నుంచి భారత్ దూరమైందని తాను అనుకోవడం లేదని, రష్యా నుంచి పెద్ద ఎత్తున చమురు కొనుగోలు చేయడం పట్ల తాను నిరాశ చెందానన్నారు. ఈ విషయాన్ని మోదీకి కూడా తెలియజేశానని చెప్పారు. అందుకే భారత్‌పై 50 శాతం భారీ టారిఫ్ (సుంకం) విధించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందన ఇదే!
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలు ఇరు దేశాలకు చాలా ముఖ్యమైనవని అన్నారు. "ఇరు దేశాలు ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు, ప్రజల మధ్య బలమైన సంబంధాల ఆధారంగా ఒక సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నాయి" అని తెలిపారు.

ఈ భాగస్వామ్యం అనేక సవాళ్లను అధిగమించిందని, పరస్పర గౌరవం, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల ఆధారంగా సంబంధాలు ముందుకు సాగుతాయని తాము ఆశిస్తున్నామని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య సమస్యలపై అమెరికాతో చర్చలు కొనసాగిస్తున్నామని కూడా ఆయన చెప్పారు.

'త్వరలోనే పుతిన్​తో చర్చిస్తా'- టెక్​ దిగ్గజాలతో భేటీలో ట్రంప్​ వెల్లడి

భారత్​, రష్యాకు దూరమయ్యాం- అవి చీకటి చైనా చేతిలో పడ్డాయ్: ట్రంప్

