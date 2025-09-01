ETV Bharat / international

అఫ్గానిస్థాన్‌ను వణికించిన భూకంపాలు- 20 మంది మృతి? - EARTHQUAKE IN AFGHANISTAN

నిమిషాల వ్యవధిలో రెండు భూకంపాలు

Afghanistan Earthquake Today
Afghanistan Earthquake Today (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 7:54 AM IST

Afghanistan Earthquake Today : అఫ్గానిస్థాన్‌ను రెండు భూకంపాలు వణికించాయి. ఆదివారం రాత్రి తూర్పు అఫ్గాన్ ప్రాతంలో రాత్రి 11 గంటల 47 నిమిషాల సమయంలో తొలుత రిక్టర్ స్కేల్‌పై 6.0 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ కారణంగా సంభవించిన వివిధ ప్రమాదాల్లో 15 మంది గాయపడగా వారిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. పాకిస్తాన్ సరిహద్దుకు సమీపంలోని నంగర్‌హార్ ప్రావిన్స్‌ జలాలాబాద్ సమీపంలో 8 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉందని US జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. 20 నిమిషాల తర్వాత ఇదే ప్రావిన్స్‌లో 4.5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్టు వెల్లడించింది. భూకంప కేంద్రం 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్టు పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు 20 మంది చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

