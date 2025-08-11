Asim Munir Threats : భారత్ నుంచి ముప్పు ఎదురైతే తమ దేశం సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుందని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన, భారత్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమది ఒక అణ్వస్త్ర దేశమని, తాము పతనమవుతామని అనిపిస్తే తమతో పాటు సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తామని అన్నారు.
'సింధూ నదిపై ఆనకట్టను నిర్మిస్తే- పది క్షిపణులతో కూల్చేస్తాం'
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండో సారి అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన మునీర్ భారత్పై పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేశారు. అక్కడ జరిగిన పాక్ కమ్యూనిటీ కార్యక్రమంలో మునీర్ మాట్లాడారు. తమకు క్షిపణుల కొరత లేదని, సింధూ నదిపై ఆనకట్టను నిర్మిస్తే దాన్ని పది క్షిపణులతో నాశనం చేస్తామని హెచ్చరించారు. సింధూ నది భారతీయుల కుటుంబ ఆస్తి కాదు ఆయన అన్నారు. అమెరికా నేల నుంచి భారత్ను బెదిరిస్తూ, పాక్ చమురు, ఖనిజ సంపద గురించి గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. 'భారత్ హైవేపై మెరుస్తూ వస్తున్న మెర్సిడెజ్ కారులాంటిది. కానీ మేం కంకరతో నిండిన డంప్ ట్రక్కు. ట్రక్కు కారును ఢీకొంటే నష్టపోయేది ఎవరు?' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న మునీర్ రాజకీయ, సైనిక ప్రముఖులు, పాక్ డయాస్పోరా సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. టంపాలో సెంట్రల్ కమాండ్ కమాండర్ జనరల్ మైఖేల్ కురిల్లా పదవీ విరమణ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. మునీర్ కురిల్లా నాయకత్వం అమెరికా-పాక్ సైనిక సంబంధాల గురించి ప్రశంసించారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు. ఇరుదేశాలతో జరిగిన చమురు ఒప్పదంతో అమెరికా- పాక్ సహకారం పెరిగినట్లు సమాచారం.
కెనడాలో జరిగిన సిక్కు నాయకుడి హత్య, ఖతార్లో ఎనిమిది మంది భారతీయ నావికాదళ అధికారుల అరెస్టు, కులభూషణ్ జాదవ్ కేసులను ఆయన ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలు అంతర్జాతీయంగా ఉగ్రవాదంలో భారత్ ప్రమేయం ఉందనే దానికి తిరుగులేని ఆధారాలుగా పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
