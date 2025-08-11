Essay Contest 2025

భారత్​ నుంచి ముప్పు ఎదురైతే సగం ప్రపంచం నాశనం చేస్తాం: పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ - ASIM MUNIR THREATENS

భారత్‌ నుంచి ముప్పు ఎదురైతే పాక్‌ సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుందన్న మునీర్​- సింధు నదీపై ఆనకట్టలు నిర్మిస్తే క్షిపణులతో నాశనం చేస్తామన్న ఆర్మీ చీఫ్

Asim Munir
Asim Munir (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 8:31 AM IST

2 Min Read

Asim Munir Threats : భారత్​ నుంచి ముప్పు ఎదురైతే తమ దేశం​ సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుందని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​ ఆసిమ్​ మునీర్ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన,​ భారత్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమది ఒక అణ్వస్త్ర దేశమని, తాము పతనమవుతామని అనిపిస్తే తమతో పాటు సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తామని అన్నారు.

'సింధూ నదిపై ఆనకట్టను నిర్మిస్తే- పది క్షిపణులతో కూల్చేస్తాం'
ఆపరేషన్ సిందూర్​ తర్వాత రెండో సారి అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన మునీర్​ భారత్​పై పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేశారు. అక్కడ జరిగిన పాక్​​ కమ్యూనిటీ కార్యక్రమంలో మునీర్​ మాట్లాడారు. తమకు క్షిపణుల కొరత లేదని, సింధూ నదిపై ఆనకట్టను నిర్మిస్తే దాన్ని పది క్షిపణులతో నాశనం చేస్తామని హెచ్చరించారు. సింధూ నది భారతీయుల కుటుంబ ఆస్తి కాదు ఆయన అన్నారు. అమెరికా నేల నుంచి భారత్​ను బెదిరిస్తూ, పాక్​ చమురు, ఖనిజ సంపద గురించి గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. 'భారత్​ హైవేపై మెరుస్తూ వస్తున్న మెర్సిడెజ్​ కారులాంటిది. కానీ మేం కంకరతో నిండిన డంప్​ ట్రక్కు. ట్రక్కు కారును ఢీకొంటే నష్టపోయేది ఎవరు?' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న మునీర్​ రాజకీయ, సైనిక ప్రముఖులు, పాక్​ డయాస్పోరా సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. టంపాలో సెంట్రల్ కమాండ్ కమాండర్ జనరల్ మైఖేల్ కురిల్లా పదవీ విరమణ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. మునీర్ కురిల్లా నాయకత్వం అమెరికా-పాక్​ సైనిక సంబంధాల గురించి ప్రశంసించారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​తో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు. ఇరుదేశాలతో జరిగిన చమురు ఒప్పదంతో అమెరికా- పాక్​ సహకారం పెరిగినట్లు సమాచారం.

కెనడాలో జరిగిన సిక్కు నాయకుడి హత్య, ఖతార్‌లో ఎనిమిది మంది భారతీయ నావికాదళ అధికారుల అరెస్టు, కులభూషణ్ జాదవ్ కేసులను ఆయన ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలు అంతర్జాతీయంగా ఉగ్రవాదంలో భారత్​ ప్రమేయం ఉందనే దానికి తిరుగులేని ఆధారాలుగా పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

యూఎస్ పర్యటనలో పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్‌- 2 నెలల్లోనే రెండోసారి- ఎందుకు?

'భారత్​ దళాలు ఒక్క విమానాన్ని కూడా కూల్చలేదు'- IAF చీఫ్‌ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన పాకిస్థాన్‌

