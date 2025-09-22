ETV Bharat / international

అమెరికా కంపెనీలపై 14బిలియన్‌ డాలర్ల భారం- హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజు పెంపుతో వృద్ధిపై ఎఫెక్ట్​!

అమెరికా కంపెనీలపై 14బిలియన్‌ డాలర్ల భారం

H1b Visa Fee Increase Impact on America
H1b Visa Fee Increase Impact on America (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025

H1b Visa Fee Increase Impact on America : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్‌-1బీ వీసాపై తీసుకున్న నిర్ణయం భస్మాసురుడి హస్తంలా ఆ దేశ టెక్‌ కంపెనీలపైనే ప్రభావం చూపనుంది. అమెరికా టెక్‌ కంపెనీల యాజమాన్యాలు ఇక నుంచి హెచ్‌1బీ వీసాలపై ఏటా 14 బిలియన్‌ డాలర్లు వెచ్చించాల్సి రావొచ్చు. హెచ్​-1బీ వీసా ఫీజును భారీగా పెంచి లక్ష డాలర్లు చేయడం ఆయా సంస్థలకు మోయలేని భారంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఫైనాన్షియల్‌ టైమ్స్‌ ఓ కథనం వెలువరించింది. హెచ్‌-1 బీ వీసా ఫీజుపై ట్రంప్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం విదేశీ ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర గందరగోళానికి దారి తీసింది. గతేడాది అన్నీ కలిపి లక్షా 41వేల హెచ్‌1బీ వీసాలు జారీ చేసినట్లు అమెరికా సిటిజన్‌షిప్‌ అండ్‌ ఇమిగ్రేషన్‌ సర్వీసెస్‌ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అదే స్థాయిలో వీసాలు జారీ చేస్తే వాటి కోసం చెల్లించాల్సిన ఫీజు మొత్తం 14 బిలియన్‌ డాలర్లుగా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ నిర్ణయం స్టార్టప్‌ సంస్థలకు శరాఘాతమేనని స్టార్టప్‌ ఇంక్యుబేటర్‌ వై కాంబినేటర్‌ సీఈవో గారీటాన్‌ వెల్లడించారు. విదేశాల్లోని టెక్‌ హబ్‌లకు ఇది ఓ బహుమతిగా మారిందని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు.

ట్రంప్‌ తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమెరికా టెక్‌ కంపెనీల్లో హెచ్‌-1బీ వీసాతో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్లో గందరగోళం సృష్టించింది. తొలుత హెచ్‌-1బీ వీసాలపై లక్ష డాలర్లు ఫీజు నిర్ణయం ఎవరికి వర్తిస్తుందో స్పష్టమైన విధానాలు నిర్ణయించని కారణంగా ఉద్యోగులకు టెక్‌ కంపెనీలు, బ్యాంకులు మెమోలు జారీ చేశాయి. విదేశాల్లో ఉన్న హెచ్‌-1బీ వీసాదారులు ఆదివారం అర్ధరాత్రి 12గంటల్లోపు అమెరికా రావాలని, అమెరికాలో ఉన్న వారు విదేశాలకు వెళ్లవద్దని పేర్కొన్నాయి. ఈ మెమోలు అందుకున్న వారిలో అత్యధికంగా భారత్‌, చైనాకు చెందిన వారే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్వదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన చాలా మంది మధ్యలోనే తమ ప్రయాణం విరమించుకుని అమెరికాలోనే ఉండిపోయారు. శాన్‌ఫ్రాన్సికో వంటి ఎయిర్‌పోర్టుల్లో స్వదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్న హెచ్‌1బీ వీసాదారులు విమానం బయలుదేరుతుంది అనగా దిగిపోయారు. దీంతో పలు విమానాలు ఆలస్యమయ్యాయి. ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల వల్ల ఏర్పడిన అసౌకర్యాన్ని చాలా మంది ఉద్యోగులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. దీనివల్ల వీకెండ్‌ సెలవులను కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హెచ్‌-1బీ వీసాలపై ట్రంప్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం అనాలోచితమైనదిగా అభివర్ణించారు. దీనివల్ల అమెరికాకే నష్టం వాటిల్లుతుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లోని గ్రూప్‌ల్లో డిబేట్‌లు పెట్టారు.

హెచ్‌-1బీ వీసాపై లక్ష డాలర్ల నిర్ణయాన్ని కోర్టుల్లో సవాలు చేసే అవకాశం ఉందని ఓ న్యాయవాది వెల్లడించారు. ఈ వీసాపై అధికారాల పరిధిని దాటి నిర్ణయం తీసుకొన్నారని చెబుతున్నారు. ట్రంప్‌ ప్రకటనను న్యాయస్థానాలు అడ్డుకొనే అవకాశం ఉందన్నారు. వీసాకు అవసరమైన కనీస వేతనం పెంపు వంటి విస్తృత మార్పులపై ట్రంప్‌ కార్యవర్గం గురిపెట్టి ఈ ప్రకటన చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే కొందరు రిపబ్లికన్‌ చట్టసభ సభ్యులు లాటరీ విధానంలో కాకుండా జీతాల ఆధారంగా ఈ వీసాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

