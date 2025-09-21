బిగ్ రిలీఫ్- H-1B కొత్త దరఖాస్తులకే లక్ష డాలర్ల రుసుము- వైట్హౌస్ వెల్లడి
Published : September 21, 2025 at 7:01 AM IST
New Applicants Relief For H 1B Visa: H-1B వీసా రుసుము విషయంలో గందరగోళం నెలకొన్న వేళ అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. H-1B వీసాలు ఇప్పటికే కలిగి ఉన్న వారికి శ్వేతసౌధం తీపి కబురు అందించింది. కొత్త H-1B వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని వైట్హౌస్ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు లేదా పునరుద్ధరణలకు ఈ రుసుము వర్తించబోదని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం H-1B వీసాలు ఉన్నవారు భారత్ లేదా విదేశాలను సందర్శించేవారు అమెరికాకు ఆత్రంగా తిరిగి రావాల్సిన పనిలేదని పేర్కొంది. అంతేకాకుడా లక్ష డాలర్ల రుసుము చెల్లించాల్సిన పనిలేదని స్పష్టం చేసింది. లక్ష డాలర్ల రుసుము అనేది కొత్తగా H-1B వీసాలు దరఖాస్తుచేసుకునేవారికేనని పేర్కొంది. H-1B వీసాల్లో దాదాపు 71 నుంచి 72 శాతం భారతీయులకు వెళ్తున్నాయి. ఇంతకుముందు ట్రంప్ ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా తీసుకున్న నిర్ణయంతో H-1B వీసాదారుల్లో ఆందోళన తలెత్తింది. ట్రంప్ చర్య భారతీయ టెక్ నిపుణులు, చెల్లింపులపై సైతం ఆందోళనలను రేకెత్తించింది.
H-1B రుసుము చట్టపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కానీ అది మనుగడ సాగిస్తే, నైపుణ్యం కలిగిన అంతర్జాతీయ కార్మికులను నియమించుకునే కంపెనీలు H-1B వీసాపై పనిచేసే ఏ ఉద్యోగికైనా ఆరు సంవత్సరాల వరకు ప్రతి సంవత్సరం లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ట్రంప్ ఆదేశం తర్వాత కొన్ని గంటల్లోనే అమెరికాలోని H-1B వీసాలపై ఉన్న చాలా మంది భారతీయులు స్వదేశానికి ప్రయాణించే ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకున్నారు. భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఉన్న చాలా మంది ఈ అంశంపై స్పష్టత లేకపోవడంతో తిరిగి అమెరికాకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
రాబోయే 24 గంటల్లో అమెరికాకు తిరిగి ప్రయాణించే భారతీయ పౌరులకు సాధ్యమైనంత సహాయం అందించాలని కేంద్రం అన్ని మిషన్లు, పోస్టులకు సూచించింది. H-1B వీసా దరఖాస్తులపై వార్షికంగా లక్ష డాలర్ల రుసుము విధించాలనే అమెరికా నిర్ణయం పూర్తి చిక్కులను భారత పరిశ్రమతో సహా సంబంధిత వర్గాలు అధ్యయనం చేస్తున్నాయని పేర్కొంది. ట్రంప్ సర్కార్ నిర్ణయం ఇరు దేశాల్లో సంస్థలను ప్రభావితం చేయడంతోపాటు ఎన్నో కుటుంబాలకు ఇబ్బందికర అంశమని భారత విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. వీటి పరిణామాలను సంబంధిత భారత సంస్థలు సహా భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ అధ్యయనం చేస్తున్నాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక విశ్లేషణల ఆధారంగా కొన్ని ఊహాగానాలపై స్పష్టతనిచ్చే ప్రయత్నం చేశాయని భారత విదేశాంగశాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఆవిష్కరణలు, సృజనాత్మకత వంటి అంశాల్లో రెండు దేశాల్లోని సంస్థలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొంది. నిపుణుల రాకపోకల వల్ల సాంకేతిక, ఆవిష్కరణలు, పోటీతత్వం, ఆర్థిక వృద్ధితోపాటు సంపద సృష్టితో ఇరు దేశాలు పరస్పర లబ్ధి పొందాయని తెలిపింది. కొత్త వీసా నిబంధనలతో తలెత్తే ఇబ్బందిని అమెరికా పరిష్కరిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
