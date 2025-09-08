ETV Bharat / international

వాట్సాప్‌, ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఎక్స్‌ బ్యాన్​- ఆందోళనలు చేపట్టిన యువత- పార్లమెంట్​లోకి నిరసనకారులు

తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్న ప్రధాని కెపి శర్మ ఒలి

Nepal Social Media Ban
Nepal Social Media Ban (AP News)
Published : September 8, 2025 at 3:51 PM IST

Nepal Social Media Ban : వాట్సాప్‌, ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఎక్స్‌ వంటి కీలక సామాజిక మాధ్యమాలను ప్రభుత్వం నిషేధించడంతో నేపాల్‌ అట్టుడుకుతోంది. హిమాలయ దేశంలోని ప్రతి గ్రామంలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కేపీ శర్మ ఓలీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా యువత చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. కాఠ్‌మాండూలో జరిగిన ఘర్షణల్లో ముగ్గురు మరణించారు. వంద మంది వరకూ గాయపడ్డారు. నేపాల్‌ పార్లమెంటు ఆవరణలో ఆందోళనకారులు చేసిన దాడులకు భద్రతా సిబ్బంది తమను తాము కాపాడుకోవడానికి పారిపోవాల్సి వచ్చింది.

పారిపోయిన భద్రతా బలగాలు
వేలాది మంది ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు భద్రతాబలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. మరింత రెచ్చిపోయిన ఆందోళనకారులు ఇనుపరాడ్లు, సీసాలు, రాళ్లతో ఎదురుదాడికి దిగారు. నిరసనకారుల దాడుల్లో పలువురు భద్రతాసిబ్బంది గాయపడ్డారు. వారి షీల్డ్‌లు విరిగిపోయాయి. భద్రతా బలగాలు ప్రయోగించిన భాష్పవాయు గోళాలను నిరసనకారులు తిరిగి వారిపైనే ప్రయోగించారు. తీవ్ర ప్రతిఘటనతో తమను తాము రక్షించుకునేందుకు భద్రతా బలగాలే అక్కడి నుంచి పారిపోవాల్సి వచ్చింది.

ఉపాధి దెబ్బతిందని ఆందోళనకారులు ఆగ్రహం
ఒకేసారి అధిక సంఖ్యలో సామాజిక మాధ్యమాలను నిషేధించడం వల్ల ఉపాధి దెబ్బతిందని ఆందోళనకారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాటిపై ఆధారపడ్డ యూట్యూబర్లు, వ్లాగర్లు, బ్లాగర్లు ఇలా అందరి ఉపాధి నాశనమవుతోందని దుయ్యబట్టారు. ముఖ్యంగా ఈ సోషల్ మీడియాపై ప్రభుత్వ నిషేధం వల్ల చదువు కోసమో, సంపాదన కోసమో విదేశాల్లో ఉంటున్న 70 లక్షల మంది నేపాలీ యువత స్వదేశంలో కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో మాట్లాడే అవకాశం కోల్పోతారు. ప్రభుత్వ అవినీతిని కప్పిపుచ్చడానికే సామాజిక మాధ్యమాలపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించిందని ఆందోళనకారులు మండిపడ్డారు.

Nepal Social Media Ban
ఆందోళన చేపట్టిన యువత (AP News)

నేపాలీ కళాకారులు, నటులు, సంగీత కారులు నిరసనలకు మద్దతు
గడువు లోపల కమ్యూనికేషన్లు, సమాచార సాంకేతిక శాఖ వద్ద రిజిస్టర్‌ కాలేదంటూ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, యూట్యూబ్, ఎక్స్, రెడిట్, లింక్డిన్‌ వంటి సామాజిక మాధ్యమాలపై నేపాల్‌ ప్రభుత్వం గురువారం నిషేధం విధించింది. ఈ మాధ్యమాలు ఆగస్టు 28 నుంచి ఏడు రోజుల్లోగా రిజిస్టర్‌ కావాల్సి ఉంది. టిక్‌టాక్, వైబర్, విట్క్, నింబజ్, పోపో లైవ్‌ మాత్రం రిజిస్టర్‌ అయ్యాయి. టెలిగ్రామ్, గ్లోబల్‌ డైరీలు రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం దరఖాస్తు చేశాయి. వాటికి ఆమోదం తెలిపే ప్రక్రియ నడుస్తోంది. కీలకమైన ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, యూట్యూబ్‌, ఎక్స్‌లకు దూరమవడంతో నేపాల్‌ యువత రోడ్డెక్కింది. నేపాలీ కళాకారులు, నటులు, సంగీత కారులు నిరసనలకు మద్దతు పలకడంతో అది తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ప్రభుత్వ నిషేధం భావ ప్రకటన, పత్రికా స్వేచ్ఛకు భంగకరమనీ, రాజ్యాంగం భరోసా ఇచ్చిన సమాచార హక్కును కాలరాస్తోందని నేపాల్‌ పాత్రికేయుల సమాఖ్య విమర్శించింది. సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధాన్ని వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్‌ చేసింది.

Nepal Social Media Ban
ఆందోళనకారులను చెదరగొడుతున్న పోలీసులు (AP News)
Nepal Social Media Ban
ఆందోళన చేపట్టిన యువత (AP News)
Nepal Social Media Ban
ఆందోళన చేపట్టిన యువత (AP News)

నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్న ప్రధాని కెపి శర్మ ఒలి
మరోవైపు దేశంలో ఘర్షణలు ఉద్రిక్తంగా మారడంపై ప్రధాని కెపి శర్మ ఒలి స్పందించారు. తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు. దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగిస్తే సహించబోమని స్పష్టంచేశారు. చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఆ సంస్థలు వ్యాపారం చేస్తున్నాయని, వాటిని సహించబోమని వివరించారు. సామాజిక మాధ్యమాలను నిషేధించడం వల్ల కొంతమంది ఉపాధి కోల్పోతారని అయితే దాని కన్నా దేశమే తనకు ముఖ్యమని వ్యాఖ్యానించారు.

