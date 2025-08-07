Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

కెనడాలోని కపిల్ శర్మ కేఫ్​పై మళ్లీ కాల్పులు- నెల వ్యవధిలోనే రెండోసారి! - KAPIL SHARMA CAFE FIRING

కెనడాలో కపిల్‌ శర్మ కేఫ్‌పై మళ్లీ కాల్పులు జరిపిన దుండగులు- దాడి చేసింది తామే గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ గోల్డీ ఢిల్లాన్‌ వెల్లడి!

Kapil Sharma Cafe Firing
Kapil Sharma Cafe Firing (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read

Kapil Sharma Cafe Firing : బాలీవుడ్‌ కమెడియన్‌, హోస్ట్‌ కపిల్‌ శర్మకు చెందిన కెనడాలోని కేఫ్‌పై మళ్లీ కాల్పులు జరిగాయి. దాదాపు 25 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ గోల్డీ ఢిల్లాన్‌, లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌లు ఈ దాడులకు పాల్పడినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే, నెల వ్యవధిలోనే కపిల్‌ శర్మ కేఫ్‌పై దాడులు జరగడం ఇది రెండోసారి.

లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌లు తరఫున ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ గోల్డీ ఢిల్లాన్‌ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. "జై శ్రీరాం. ఈ రోజు కపిల్ శర్మ కేఫ్​ వద్ద జరిగిన కాల్పులకు గోల్డీ ఢిల్లాన్‌, లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ బాధ్యత వహిస్తుంది. తదుపరి చర్య ముంబయిలో ఉంటుంది' అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అయితే దీనిపై పోలీసులు ఇంతకవరకు ఎలాంటి సమాచారాన్ని విడుదల చేయలేదు.

బ్రిటిష్‌ కొలంబియాలోని సర్రీలో కొన్ని రోజుల క్రితమే కపిల్‌ శర్మ ఈ కేఫ్‌ను ప్రారంభించారు. జులై 9వ తేదీ రాత్రి కాల్పులు జరిగాయి. కేఫ్‌లో సిబ్బంది ఉన్న సమయంలోనే కారులో నుంచి ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. కిటికీలపై 10 రౌండ్ల బుల్లెట్లు ఫైర్‌ అయినట్లు తెలిసింది. ఈ దాడి తన పనే అని మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్జీత్‌ సింగ్‌ లడ్డీ ప్రకటించాడు. ఖలిస్థానీ సంస్థ బబ్బర్‌ ఖల్సా ఇంటర్నేషనల్‌ ఉగ్ర సంస్థకు చెందిన హర్జీత్‌ సింగ్‌ కొన్నేళ్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్నాడు. పంజాబ్‌లోని నంగల్‌ ప్రాంతంలో జూన్‌ 2024లో జరిగిన విశ్వహిందూ పరిషత్‌ నేత వికాస్‌ ప్రభాకర్‌ హత్యలో లడ్డీ నిందితుడు. ఈ కేసులో కుల్బీర్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ సిద్ధూ మరికొందరు నిందితులుగా ఉన్నారు. భారత్‌లో లడ్డీపై రూ.10 లక్షల రివార్డు ఉంది.

కారణం అదేనా?
కొన్నాళ్ల క్రితం కపిల్‌శర్మ షోలో ఓ పాత్ర నిహంగ్‌ సింగ్స్‌ వేషధారణలో హాస్యం పండించింది. సిక్కుల్లో నిహంగ్‌ అనేది ఒక ప్రత్యేక వర్గం. వారి మనోభావాలను దెబ్బతీశారన్న ఆరోపణలు కపిల్‌ శర్మపై వచ్చాయి. హాస్యం పేరిట ఏ మతాన్ని కించపర్చకూడదని ఇటీవల ఓ ప్రకటన సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. కపిల్‌ శర్మ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని అందులో డిమాండ్‌ చేశారు. ఆ తర్వాత సర్రేలో కపిల్‌కు చెందిన కేఫ్‌పై మొదటిసారిగా దాడి జరిగింది.

Kapil Sharma Cafe Firing : బాలీవుడ్‌ కమెడియన్‌, హోస్ట్‌ కపిల్‌ శర్మకు చెందిన కెనడాలోని కేఫ్‌పై మళ్లీ కాల్పులు జరిగాయి. దాదాపు 25 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ గోల్డీ ఢిల్లాన్‌, లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌లు ఈ దాడులకు పాల్పడినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే, నెల వ్యవధిలోనే కపిల్‌ శర్మ కేఫ్‌పై దాడులు జరగడం ఇది రెండోసారి.

లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌లు తరఫున ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ గోల్డీ ఢిల్లాన్‌ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. "జై శ్రీరాం. ఈ రోజు కపిల్ శర్మ కేఫ్​ వద్ద జరిగిన కాల్పులకు గోల్డీ ఢిల్లాన్‌, లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ బాధ్యత వహిస్తుంది. తదుపరి చర్య ముంబయిలో ఉంటుంది' అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అయితే దీనిపై పోలీసులు ఇంతకవరకు ఎలాంటి సమాచారాన్ని విడుదల చేయలేదు.

బ్రిటిష్‌ కొలంబియాలోని సర్రీలో కొన్ని రోజుల క్రితమే కపిల్‌ శర్మ ఈ కేఫ్‌ను ప్రారంభించారు. జులై 9వ తేదీ రాత్రి కాల్పులు జరిగాయి. కేఫ్‌లో సిబ్బంది ఉన్న సమయంలోనే కారులో నుంచి ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. కిటికీలపై 10 రౌండ్ల బుల్లెట్లు ఫైర్‌ అయినట్లు తెలిసింది. ఈ దాడి తన పనే అని మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్జీత్‌ సింగ్‌ లడ్డీ ప్రకటించాడు. ఖలిస్థానీ సంస్థ బబ్బర్‌ ఖల్సా ఇంటర్నేషనల్‌ ఉగ్ర సంస్థకు చెందిన హర్జీత్‌ సింగ్‌ కొన్నేళ్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్నాడు. పంజాబ్‌లోని నంగల్‌ ప్రాంతంలో జూన్‌ 2024లో జరిగిన విశ్వహిందూ పరిషత్‌ నేత వికాస్‌ ప్రభాకర్‌ హత్యలో లడ్డీ నిందితుడు. ఈ కేసులో కుల్బీర్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ సిద్ధూ మరికొందరు నిందితులుగా ఉన్నారు. భారత్‌లో లడ్డీపై రూ.10 లక్షల రివార్డు ఉంది.

కారణం అదేనా?
కొన్నాళ్ల క్రితం కపిల్‌శర్మ షోలో ఓ పాత్ర నిహంగ్‌ సింగ్స్‌ వేషధారణలో హాస్యం పండించింది. సిక్కుల్లో నిహంగ్‌ అనేది ఒక ప్రత్యేక వర్గం. వారి మనోభావాలను దెబ్బతీశారన్న ఆరోపణలు కపిల్‌ శర్మపై వచ్చాయి. హాస్యం పేరిట ఏ మతాన్ని కించపర్చకూడదని ఇటీవల ఓ ప్రకటన సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. కపిల్‌ శర్మ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని అందులో డిమాండ్‌ చేశారు. ఆ తర్వాత సర్రేలో కపిల్‌కు చెందిన కేఫ్‌పై మొదటిసారిగా దాడి జరిగింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

KAPIL SHARMA CAFE FIRINGKAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAINKAPIL SHARMA CAFE FIRING IN CANADAKAPIL SHARMA CAFE FIRING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.