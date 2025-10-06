ETV Bharat / international

ఫ్రాన్స్‌ ప్రధాని సెబాస్టియన్‌ రాజీనామా- పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే!

పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే అధికారం నుంచి దిగిపోయిన సెబాస్టియన్‌

French PM Resign
French Prime Minister Sebastien Lecornu (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 2:09 PM IST

French PM Resign : ఫ్రాన్స్‌ ప్రధాని సెబాస్టియన్‌ రాజీనామా చేశారు. పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే అధికారం నుంచి దిగిపోయారు. ఆయన నియమించిన కేబినెట్‌పై విమర్శలు రావడంతో రాజీనామా చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఈ రాజీనామాను ఆమోదించినట్లుగా సమాచారం.

