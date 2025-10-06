ఫ్రాన్స్ ప్రధాని సెబాస్టియన్ రాజీనామా- పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే!
పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే అధికారం నుంచి దిగిపోయిన సెబాస్టియన్
Published : October 6, 2025 at 2:09 PM IST
French PM Resign : ఫ్రాన్స్ ప్రధాని సెబాస్టియన్ రాజీనామా చేశారు. పదవి చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే అధికారం నుంచి దిగిపోయారు. ఆయన నియమించిన కేబినెట్పై విమర్శలు రావడంతో రాజీనామా చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఈ రాజీనామాను ఆమోదించినట్లుగా సమాచారం.
#BREAKING France's new PM resigns, hours after cabinet unveiled, says presidency pic.twitter.com/Cxyl4KxyyW— AFP News Agency (@AFP) October 6, 2025