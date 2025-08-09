John Bolton Slams Trump Tariffs : రష్యా, చైనా నుంచి భారత్ను దూరం చేయడానికి దశాబ్దాలుగా అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నీరుగార్చారని ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ అన్నారు. చైనా పట్ల ఉదారంగా వ్యవహరిస్తూ, భారత్పై ట్రంప్ చూపిస్తున్న పక్షపాతి వైఖరి భవిష్యత్తులో అమెరికాకు నష్టం చేకూర్చే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
సొంత పార్టీ నేతల నుంచే వ్యతిరేకత
భారత్ పట్ల డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న కఠినమైన వైఖరిని సొంత పార్టీ నేతలే వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వీరితోపాటు మాజీ ఉద్యోగులు కూడా తప్పుడు విధానాలను ఖండిస్తున్నారు. తాజాగా అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారుగా పనిచేసిన జాన్ బోల్టన్, ట్రంప్ తీరును తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొంటున్న చైనాపై ట్రంప్ సుంకాలు విధించకపోవటంతో, భారత్ తీవ్రంగా స్పందించిందని జాన్ బోల్టన్ అన్నారు. 50 శాతం సుంకాల కారణంగా భారత్- చైనా, రష్యాలతో జట్టు కట్టే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. మూడు దేశాలు కలిసి అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే ప్రమాదం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు చైనా పట్ల ట్రంప్ సానుకూలంగా వ్యవహరించడాన్ని అమెరికా వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టడమే అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
భారత్ను నిలువరించలేకపోయారు!
ట్రంప్ విధించిన అదనపు సుంకాలు రష్యా నుంచి భారత్ చేసే చమురు కొనుగోళ్లను నిలువరించలేకపోయాయని జాన్ బోల్టన్ అన్నారు. పైగా భారత్ తన చమురు కొనుగోళ్లను గట్టిగా సమర్థించుకుందని చెప్పారు. ట్రంప్ విధిస్తున్న ప్రతీకార సుంకాలు భవిష్యత్తులో అమెరికాకు ప్రతికూల ఫలితాలను తీసుకొస్తాయని జాన్ బోల్టన్ స్పష్టం చేశారు.
ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్
సుంకాల కారణంగా అమెరికా-భారత్ మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని అమెరికా మాజీ వాణిజ్య అధికారి క్రిస్టోఫర్ తెలిపారు. అమెరికా విశ్వసనీయతపైనా ప్రశ్నలు రేకెత్తించే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ లాంటి బలమైన మిత్ర దేశంతో సంబంధాలను తెంచుకోవద్దని డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు భారత సంతతి రిపబ్లికన్ నాయకురాలు నిక్కీహేలీ కూడా సూచించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయకూడదు కానీ, చైనా చేయొచ్చా? అని ఆమె ఇది వరకే ప్రశ్నించారు. రష్యా నుంచి చైనా అత్యధికంగా ఇంధనం కొనుగోలు చేస్తోందని, అలాంటి దేశానికి మాత్రం సుంకాల నుంచి 90 రోజుల మినహాయింపు ఇచ్చారని, ట్రంప్ పరిపాలనను ఆమె పరోక్షంగా విమర్శించారు.
