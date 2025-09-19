ETV Bharat / international

నన్ను, నా భార్యను మునీర్ మానసికంగా హింసిస్తున్నారు : పాక్​ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్

పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్​ మునీర్​పై మాజీ ప్రధాని తీవ్ర ఆరోపణలు

Imran Khan on Pak Army Chief
Former Pak PM Imran Khan (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Imran Khan on Pak Army Chief : పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఆసిం మునీర్​పై ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని, మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్‌ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ పార్టీ అధినేత ఇమ్రాన్ ఖాన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తనను, తన భార్యను మునీర్ మానసికంగా హింసిస్తున్నారని విమర్శించారు. మమ్మల్ని బలహీనపరచి తనకు లొంగిపోయేలా చేయడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు.

'నాపై, నా భార్య బుష్రా బేగమ్‌పై జరుగుతున్న మానసిక హింసకు ఆసిం మునీర్ కారణం. మమ్మల్ని బలహీనపరచి తలవంచించడం ఒక్కటే ఆయన లక్ష్యం. ఆసిం మునీర్​కు నా సందేశం ఏమిటంటే, మేం బతికి ఉన్నంత కాలం యాజిద్ క్రూరత్వానికి లేదా ఫరో నిరంకుశత్వానికి తలవంచం.జనరల్ మునీర్ పాకిస్థాన్​లో చట్టరహిత పరిస్థితులు, ఫాసిస్టు వాతావరణం సృష్టించడానికి సైన్యాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. తన అక్రమ పాలనను 10 ఏళ్లు పొడగించడానికి ఏం మిగలనివ్వలేదు' అని అన్నారు.

'యోధుడిగా చూపించుకోవడానికే ప్రయత్నాలు'
ఆసిం మునీర్ ఆర్మీ చీఫ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ఆఫ్గానిస్థాన్​తో సంబంధాలు దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోపించారు. మొదట ఆయన అఫ్గానిస్థాన్​కు బెదిరింపులు జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత మూడు తరాలుగా పాకిస్థాన్​లో నివసిస్తున్న అఫ్గాన్ శరణార్థులను బహిష్కరించారు. డ్రోన్ దాడులు జరిపారు. అఫ్గాన్ ప్రభుత్వాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అఫ్గాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకించే పశ్చిమ దేశాలలో లాబీలకు తనను తాను యోధుడుగా చూపించుకోవడానికే మునీర్ ఇలా చేస్తున్నారు. ఉగ్రవాదంపై యుద్ధం చేయగల వ్యక్తి తానేనని వారిని నమ్మించాలనుకుంటున్నారు' అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ విమర్శలు చేశారు.

కుప్పకూలిన పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థ : ఇమ్రాన్ ఖాన్
ఈ అణచివేత వల్ల పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ చరిత్రలోనే అత్యంత నెమ్మదిగా వృద్ధిని ఎదుర్కొంటోందని ఇమ్రాన్ ఖాన్ అన్నారు. విదేశీ పెట్టుబడులు దాదారపు శూన్యంగా మారాయని విమర్శించారు. 'పాకిస్థాన్ చరిత్రలో ఇంత తక్కువ పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ లేవు. గత మూడు సంవత్సరాల్లో జాతీయ అప్పు రెట్టింపైంది. ప్రతి పాక్​ పౌరుడు అప్పు ఉచ్చు లోపలే చిక్కుకుపోయాడు. ప్రజల ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు దేశ ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం ఉండదు' అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 27న జరగనున్న పెషావర్ ర్యాలీపై దృష్టి పెట్టాలని తన పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిలుపునిచ్చారు.

పాక్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ అనేక కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 2023 మే 9న ఆయన అరెస్టు అనంతరం లాహోర్‌లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలపైనా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆగస్టు 2023 నుంచి రావల్పిండిలో ఉన్న అదియాలా సెంట్రల్‌ జైలులో ఉన్నారు. అల్ ఖాదిర్ యూనివర్సిటీ ట్రస్ట్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రూ.2వేల కోట్ల కుంభకోణం కేసులో కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఆయన సతీమణి బుష్రాను దోషులుగా తేలారు. దీంతో వారిద్దరూ జైల్లోనే ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఇమ్రాన్‌కు 14 ఏళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.3 లక్షల జరిమానా పడగా, బుష్రా బీబీకి ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.1.50 లక్షల జరిమానా పడింది.

