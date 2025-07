ETV Bharat / international

టెక్సాస్‌లో వరద బీభత్సం- 100 దాటిన మృతుల సంఖ్య- 28 మంది చిన్నారులు బలి! - FLOODS IN TEXAS

Floods in Texas ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 8, 2025 at 6:54 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 6:59 AM IST 2 Min Read

Floods in Texas : అమెరికా రాష్ట్రమైన టెక్సాస్‌లో వరదలు ముంచెత్తాయి. గత వారం రోజుల నుంచి కుండపోత వర్షాల కారణంగా ఏర్పడిన వరదల్లో ఇప్పటివరకు 100 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో 28 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ప్రాణ నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ వరదల్లో కెర్ కౌంటీ అత్యంత ఎక్కువ ప్రభావితమైంది. దీంతో కెర్ కౌంటీలో ఇప్పటి వరకు 84 మృతదేహాలు వెలికితీయగా, గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. వరదల కారణంగా గాయపడిన వారిని రక్షించేందుకు పోలీసులు, ఆర్మీ, ఫైర్ రెస్క్యూ టీమ్‌లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో అమెరికాలో జరిగిన అతి తీవ్రమైన ప్రకృతి విపత్తులలో ఇది ఒకటి. వాతావరణ హెచ్చరికల పట్ల అవగాహన లోపంతో పాటు పలు కారణంగా భారీగా ప్రాణ నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. టెక్సాస్‌లో వరదలు (AP) వేసవి క్యాంప్‌లపై వరదల ప్రభావం

ప్రస్తుతం టెక్సాస్​లో వేసవి కావడంతో చాలామంది విద్యార్థులు, యువకులు గ్వాడలూపే నది తీరంలోని శిబిరాల్లో సేదతీరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వరదలు ఊహించని రీతిలో ముంచెత్తాయి. వరద నీరు హఠాత్తుగా పడి టెంట్లు, కాటేజీలు, క్యాబిన్లను కొట్టుకుపోయింది. చాలామంది నిద్రలోనే వాహనాలతో పాటు కొట్టుకుపోయారు. కొందరు చెట్లకు పట్టుకొని తమ ప్రాణాలు రక్షించుకున్నారు. వరద విపత్తు తర్వాత తీరంలో కొట్టుకొచ్చిన విరిగిపోయిన చెట్లు, పడకలు, గృహోపకరణాలు, వాలీబాల్‌లు, ఇతర వస్తువులతో పేరుకుపోయాయి.

కుండపోత వర్షాలు (AP) ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రాణనష్టం

టెక్సాస్ రాష్ట్రంలోని కెర్ కౌంటీతో పాటు ట్రావిస్, బర్నెట్, టామ్ గ్రీన్, విలియమ్సన్ కౌంటీలను వరదలు ముంచెత్తాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో 19 మంది మరణించారు. డల్లాస్‌కు చెందిన 8 ఏళ్ల అక్కా చెల్లెళ్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఓ మాజీ ఫుట్‌బాల్ కోచ్, అతని భార్య కూడా నదీ తీరంలోని ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో మృతి చెందారు. వారి ఇద్దరు కుమార్తెలు గల్లంతయ్యారు. రక్షక చర్యల్లో పోలీసులు, ఆర్మీ, ఫైర్ రెస్క్యూ టీమ్‌లు (AP) విచారణకు సిద్ధమైన అధికారులు

ఈ భారీ విపత్త వేళ ప్రజల్లో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. వరదలకు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా? 'ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలీ'గా పేరుగాంచిన ప్రాంతాల్లో వేసవి క్యాంప్‌లను ఎందుకు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించలేదు? అక్కడ సెల్ సిగ్నల్ అందకపోవడమే వరద హెచ్చరికలు ఆలస్యమయ్యాయా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో కెర్విల్ నగర మేనేజర్ డాల్టన్ రైస్ స్పందించారు. 'ఈ ప్రాంతాల్లో సెల్‌ఫోన్ కనెక్షన్ బలహీనంగా ఉండటంతో చాలా క్యాంప్‌లకు సమాచారం చేరలేదు. గాలింపు పూర్తయ్యాక, ఈ వ్యవహారంపై సమగ్రంగా విచారణ చేస్తాం' అని తెలిపారు. అయితే, వాతావరణ హెచ్చరికలు చూసి కొన్ని క్యాంప్‌లు ముందే ఎత్తు ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఫెమా (FEMA), నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ బడ్జెట్​లో ఇటీవల ప్రభుత్వం కోతలు విధించింది. ఈ క్రమంలో ఈ కోతల వల్లే వరద హెచ్చరికలు ఆలస్యం అయ్యాయన్న ఆరోపణలు వినిపించాయి. దీనిపై సెనేటర్ టెడ్ క్రూజ్ స్పందించారు. ‘ఇది రాజకీయ విమర్శలు చేసుకునే సమయం కాదు. ప్రస్తుతం ప్రాణాలను కాపాడటం ముఖ్యం. ఆ తర్వాత విచారణ జరుగుతుంది. భవిష్యత్​లో వరదలు వచ్చినా ఇలాంటి తప్పులు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం’ అని తెలిపారు. టెక్సాస్ వరదల్లో 82 మంది మృతి- 41 మంది గల్లంతు! టెక్సాస్​లో వరద బీభత్సం- 51కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

