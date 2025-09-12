నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కి- కాసేపట్లోనే ప్రమాణస్వీకారం
నేపాల్ పార్లమెంట్ రద్దు- మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కి పేరును ప్రతిపాదించిన జన్ జడ్ ఉద్యమకారులు
Published : September 12, 2025 at 7:47 PM IST
Nepal Interim PM Sushila Karki : నేపాల్లో రాజకీయ సంక్షోభానికి తాత్కాలికంగా తెరపడింది. నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుశీల కర్కీ నియమితులు కానున్నారు. జెన్-జెడ్, సైన్యం, నేపాల్ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడేల్ మధ్య తీవ్రంగా జరిగిన చర్చల తర్వాత ఈ మేరకు అంగీకారం కుదిరింది. శుక్రవారం ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు సమాచారం. రాజ్యాంగబద్ధంగా జస్టిస్ సుశీల కర్కీ తాత్కాలిక ప్రధానిగా పగ్గాలు చేపట్టేందుకు వీలుగా ఒప్పందంలో భాగంగా నేపాల్ పార్లమెంటును రద్దు చేయనున్నారు.