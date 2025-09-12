ETV Bharat / international

నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కి- కాసేపట్లోనే ప్రమాణస్వీకారం

నేపాల్‌ పార్లమెంట్‌ రద్దు- మాజీ చీఫ్‌ జస్టిస్‌ సుశీలా కర్కి పేరును ప్రతిపాదించిన జన్‌ జడ్‌ ఉద్యమకారులు

Nepal Interim PM Sushila Karki
Former Chief Justice of Nepal Sushila Karki (X/@kathmandupost)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 7:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Interim PM Sushila Karki : నేపాల్‌లో రాజకీయ సంక్షోభానికి తాత్కాలికంగా తెరపడింది. నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానిగా మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సుశీల కర్కీ నియమితులు కానున్నారు. జెన్‌-జెడ్‌, సైన్యం, నేపాల్‌ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడేల్‌ మధ్య తీవ్రంగా జరిగిన చర్చల తర్వాత ఈ మేరకు అంగీకారం కుదిరింది. శుక్రవారం ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు సమాచారం. రాజ్యాంగబద్ధంగా జస్టిస్‌ సుశీల కర్కీ తాత్కాలిక ప్రధానిగా పగ్గాలు చేపట్టేందుకు వీలుగా ఒప్పందంలో భాగంగా నేపాల్‌ పార్లమెంటును రద్దు చేయనున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL INTERIM PM SUSHILA KARKINEPAL INTERIM PM SUSHILA KARKI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.