Published : September 23, 2025 at 8:02 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:08 PM IST
Macron Stopped For Trump Convoy : ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఐక్యరాజ్యసమితిలో ప్రసంంగం చేసిన తరువాత ఫ్రెంచ్ రాయబార కార్యాలయానికి తిరిగి వెళ్తుండగా, ఆయనను పోలీసులు ఆపేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాన్వాయ్ వెళ్లేంత వరకు ఎవరినీ అనుమతించమని న్యూయార్క్ పోలీసులు తేల్చిచెప్పారు. దీనితో కంగుతిన్న మెక్రాన్ చాలా సేపటి వరకు న్యూయార్క్ వీధుల్లోనే చిక్కుకుపోయారు.
నేరుగా డొనాల్డ్ ట్రంప్కే ఫోన్
ట్రంప్ కాన్వాయ్ వెళుతుండడంతో దాదాపు రోడ్లు అన్నీ మూసుకుపోయాయి. దీనితో కంగారు పడిన మెక్రాన్ తన కారులోంచి దిగి, నేరుగా పోలీసుల వద్దకు వెళ్లారు. తను ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడినని, తనకు దారి వదలాలని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. దీనితో "క్షమించండి మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు అంతా బ్లాక్ చేశాం" అని ఓ పోలీసు అధికారి మెక్రాన్కు తేల్చిచెప్పారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ట్రంప్నకు కాల్
పోలీసులు దారి వదలడానికి ఒప్పుకోకపోవడంతో మెక్రాన్ రోడ్డుపైనే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనితో మెక్రాన్ నేరుగా ట్రంప్నకు ఫోన్ చేశారు. న్యూయార్క్ ప్రజలు చూస్తుండగానే నేరుగా ట్రంప్తో మాట్లాడుతూ, "ఎలా ఉన్నారు? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఊహించండి. మీ కోసం ఇక్కడ అన్నింటినీ మూసేశారు. అందుకే నేను కూడా వీధిలో నిలుచున్నాను" అన్నారు. కానీ అప్పటికే ట్రంప్ కాన్వాయ్ మెక్రాన్ను దాటి వెళ్లిపోయింది. దీనితో వాహనాలకు అలానే ఆపేసి, పాదచారుల కోసం రోడ్డును తెరిచారు.
నడుచుకుంటూ వెళ్లిన మెక్రాన్
పాదచారులకు మాత్రమే రోడ్డు ఓపెన్ చేయడంతో మెక్రాన్, నడుచుకుంటూ తమ దేశ రాయబార కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అలా ఆయన కనీసం 30 నిమిషాలపాటు అమెరికన్ వీధుల గుండా కాలినడకన వెళ్లారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆయన నవ్వుతూ, ట్రంప్తో మాట్లాడుతూ వెళ్లడం గమనార్హం.
ఫొటోలు, సెల్ఫీల కోసం ఎగబడిన ప్రజలు
అమెరికాలో ఒక దేశాధ్యక్షుడు ఎలాంటి హంగూ, ఆర్భాటాలు, భద్రత లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్లడం న్యూయార్క్ ప్రజలు చూడడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. దీనితో దారి పొడుగునా మెక్రాన్తో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగడానికి ప్రజలు ఎగబడ్డారు. మెక్రాన్ కూడా వారికి నవ్వుతూనే సెల్ఫీలు ఫొటోలు ఇచ్చారు. అయితే ఓ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మెక్రాన్ నుదిటిపై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. దీనితో మెక్రాన్ సెక్యూరిటీ అప్రమత్తమై, అతనిని నిలువరించే ప్రయత్నం చేసింది. అప్పుడు మెక్రాన్, "వద్దు, వద్దు, ఫర్వాలేదు. అబ్బాయిలు" అని తన సెక్యూరిటీ నచ్చజెప్పారు. తరువాత నవ్వుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
అంతకు ముందు రోజు, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో పాలస్తీనాను ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనాల మధ్య దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఘర్షణకు ముగింపు పలకడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
"శాంతి కోసం సమయం ఆసన్నమైంది. గాజాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ఎవరూ సమర్థించరు" అని మెక్రాన్ అన్నారు. మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా, యూకే, కెనడా, పోర్చుగల్లు ఇంతకు మునుపే పాలస్తీనాను స్వతంత్ర దేశంగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.
