'నీ కోసం నన్ను నడిరోడ్డుపై ఆపేశారు'- ట్రంప్​నకు కాల్ చేసిన ఫ్రాన్స్​ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్​

ట్రంప్ కాన్వాయ్​ కోసం అందరినీ ఆపేసిన పోలీసులు- ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడినీ వదల్లేదు - వీడియో వైరల్​!

French President Emmanuel Macron stopped in New York
French President Emmanuel Macron stopped in New York (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 8:08 PM IST

Macron Stopped For Trump Convoy : ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్​ మెక్రాన్​కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఐక్యరాజ్యసమితిలో ప్రసంంగం చేసిన తరువాత ఫ్రెంచ్​ రాయబార కార్యాలయానికి తిరిగి వెళ్తుండగా, ఆయనను పోలీసులు ఆపేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాన్వాయ్​ వెళ్లేంత వరకు ఎవరినీ అనుమతించమని న్యూయార్క్ పోలీసులు తేల్చిచెప్పారు. దీనితో కంగుతిన్న మెక్రాన్​ చాలా సేపటి వరకు న్యూయార్క్​ వీధుల్లోనే చిక్కుకుపోయారు.

నేరుగా డొనాల్డ్​ ట్రంప్​కే ఫోన్
ట్రంప్ కాన్వాయ్​ వెళుతుండడంతో దాదాపు రోడ్లు అన్నీ మూసుకుపోయాయి. దీనితో కంగారు పడిన మెక్రాన్​ తన కారులోంచి దిగి, నేరుగా పోలీసుల వద్దకు వెళ్లారు. తను ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడినని, తనకు దారి వదలాలని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. దీనితో "క్షమించండి మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్​. ఇప్పుడు అంతా బ్లాక్ చేశాం" అని ఓ పోలీసు అధికారి మెక్రాన్​కు తేల్చిచెప్పారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

ట్రంప్​నకు కాల్​
పోలీసులు దారి వదలడానికి ఒప్పుకోకపోవడంతో మెక్రాన్​ రోడ్డుపైనే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనితో మెక్రాన్​ నేరుగా ట్రంప్​నకు ఫోన్​ చేశారు. న్యూయార్క్ ప్రజలు చూస్తుండగానే నేరుగా ట్రంప్​తో మాట్లాడుతూ, "ఎలా ఉన్నారు? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఊహించండి. మీ కోసం ఇక్కడ అన్నింటినీ మూసేశారు. అందుకే నేను కూడా వీధిలో నిలుచున్నాను" అన్నారు. కానీ అప్పటికే ట్రంప్ కాన్వాయ్​ మెక్రాన్​ను దాటి వెళ్లిపోయింది. దీనితో వాహనాలకు అలానే ఆపేసి, పాదచారుల కోసం రోడ్డును తెరిచారు.

నడుచుకుంటూ వెళ్లిన మెక్రాన్​
పాదచారులకు మాత్రమే రోడ్డు ఓపెన్ చేయడంతో మెక్రాన్​, నడుచుకుంటూ తమ దేశ రాయబార కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అలా ఆయన కనీసం 30 నిమిషాలపాటు అమెరికన్​ వీధుల గుండా కాలినడకన వెళ్లారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆయన నవ్వుతూ, ట్రంప్​తో మాట్లాడుతూ వెళ్లడం గమనార్హం.

ఫొటోలు, సెల్ఫీల కోసం ఎగబడిన ప్రజలు
అమెరికాలో ఒక దేశాధ్యక్షుడు ఎలాంటి హంగూ, ఆర్భాటాలు, భద్రత లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్లడం న్యూయార్క్​ ప్రజలు చూడడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. దీనితో దారి పొడుగునా మెక్రాన్​తో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగడానికి ప్రజలు ఎగబడ్డారు. మెక్రాన్​ కూడా వారికి నవ్వుతూనే సెల్ఫీలు ఫొటోలు ఇచ్చారు. అయితే ఓ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మెక్రాన్​ నుదిటిపై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. దీనితో మెక్రాన్ సెక్యూరిటీ అప్రమత్తమై, అతనిని నిలువరించే ప్రయత్నం చేసింది. అప్పుడు మెక్రాన్​, "వద్దు, వద్దు, ఫర్వాలేదు. అబ్బాయిలు" అని తన సెక్యూరిటీ నచ్చజెప్పారు. తరువాత నవ్వుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

అంతకు ముందు రోజు, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్​ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో పాలస్తీనాను ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనాల మధ్య దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఘర్షణకు ముగింపు పలకడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

"శాంతి కోసం సమయం ఆసన్నమైంది. గాజాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ఎవరూ సమర్థించరు" అని మెక్రాన్​ అన్నారు. మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా, యూకే, కెనడా, పోర్చుగల్​లు ఇంతకు మునుపే పాలస్తీనాను స్వతంత్ర దేశంగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

Last Updated : September 23, 2025 at 8:08 PM IST

