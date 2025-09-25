ఐరాసలో నాకు అవమానం జరిగింది- వెంటనే దర్యాప్తు చేయాల్సిందే!: ట్రంప్
ఐరాసలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలపై స్పందించిన ట్రంప్
Published : September 25, 2025 at 11:21 AM IST
Trump Escalator Issue : ఐరాస ప్రధాన కార్యాలయంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. లోపాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్కు లేఖ రాశానని తెలిపారు. అందులో సీక్రెట్ సర్వీస్ను భాగస్వామి చేయాలని చెప్పారు.
'ఐరాసలో నాకు అవమానం జరిగింది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు మూడు అత్యంత దురదృష్టకరమైన ఘటనలు జరిగాయి. మొదట ప్రసంగం కోసం పెకి వెళ్తున్న ఎస్కలేటర్పై అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఆగిపోయింది. మెలానియా నేను మెట్ల ఎక్కి వెళ్లాం. ఆ తర్వాత టెలిప్రాంప్టర్ పని చేయలేదు. అది దాదాపు 15 నిమిషాలు పాటు ఆగిపోయింది. కానీ శుభవార్త ఏమిటంటే ఈ ప్రసంగానికి అద్భుతమైన రివ్యూలు వచ్చాయి. నేను చేసిన పనిని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే చేయగలిగారనే వాస్తవాన్ని వారు అభినందించి ఉండవచ్చు. ఇక మూడోవది ఆడిటోరియంలోని సౌండ్ సిస్టమ్ ఘోరంగా ఉంది. నేను ప్రసంగం ముగించిన తర్వాత నా భార్య మెలానియా వైపు చూసి అడగగా, ఆమె ఒక్క ముక్క కూడా వినిపించలేదని చెప్పింది. ఇవి యాదృచ్చికం కాదు. ఐక్యరాజ్యసమితిలో మూడుసార్లు జరిగిన విధ్వంసం. ఆ సంస్థ తనను తానుగా సిగ్గుపడాలి. ఈ లోపాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్కు లేఖ రాశా. దీనిలో సీక్రెట్ సర్వీస్ను భాగస్వామి చేయాలి' అని ట్రంప్ రాసుకొచ్చారు.
దీనిపై ఐరాస ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ స్పందించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి బృందంలోని ఓ వీడియో గ్రాఫర్ ట్రంప్-మెలానియాను ఎదుటి నుంచి చిత్రీకరిస్తూ ఈ పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చని అన్నారు.'ట్రంప్ అక్కడికి రావడానికి ముందు ఆయన బృందంలోని వీడియోగ్రాఫర్ వారిని తన కెమెరాలో చిత్రీకరించడానికి వెనక్కితిరిగి ఎస్కలేటర్ పైభాగానికి వెళ్తున్నారు. పైభాగానికి ఆయన చేరే సమయానికి ట్రంప్ దంపతులు ఎస్కలేటర్ మెట్లపై అడుగుపెట్టారు. వీడియోగ్రాఫర్ అనుకోకుండా భద్రత బటన్ను నొక్కి ఉంటారు. అందుకే అది ఆగింది. సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా దీనిని గుర్తించింది' అని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ట్రంప్నకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలపై వైట్ హౌస్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎస్కలేటర్ను ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆపితే వారిని తక్షణమే విధుల నుంచి తప్పించి దర్యాప్తు జరిపించాలని వైట్హౌస్ పత్రికా కార్యదర్శి కరోలిన్ లీవిట్ పేర్కొన్నారు. ఐరాస వద్ద నిధుల్లేవని చెప్పడానికి సిబ్బందే ఇలా చేసి ఉంటారని ఓ పత్రికలో వచ్చిన వార్తను తన వ్యాఖ్యకు జతచేశారు. ట్రంప్ కూడా స్పందిస్తూ ఎస్కలేటర్ బటన్ ఆఫ్ చేయడం గురించి జోక్స్ చేస్తున్నారని అన్నారు.
ఐరాస ప్రధాన కార్యాలయంలో భార్య మెలనియాతో కలిసి సమావేశ ప్రాంగణానికి చేరుకునేందుకు ఎస్కలేటర్ ఎక్కారు. వారిద్దరూ అలా అడుగు పెట్టారో లేదో ఆ యంత్రం హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది. వారు కాస్త తూలినట్లయ్యారు. దీంతో ఒక్కక్షణం అంతా బిత్తరబోయారు. మెలనియా కాస్త చొరవగా మెట్లెక్కి వెళ్లారు. ఆమె వెంటే ట్రంప్ అడుగులు వేశారు. ఈ విషయాలను సమావేశంలో ట్రంప్ ప్రస్తావించారు.