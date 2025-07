ETV Bharat / international

అమెరికాలో భారీ భూకంపం- సునామీ హెచ్చరికలు జారీ - EARTHQUAKE IN AMERICA

Earthquake In Alaska ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 17, 2025 at 6:47 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 7:06 AM IST 2 Min Read

Earthquake In Alaska : అమెరికాలోని అలస్కా తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 7.3 తీవ్రత నమోదైంది. దీంతో యూఎస్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు బయటకు రాలేదు. కానీ ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని అధికారులు సూచనలు జారీ చేశారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.37 గంటలకు భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. 20.కి.మీ దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఏర్పడింది. స్యాండ్‌ పాయింట్‌ సిటీకి 87 కి.మీ దూరంలో దీని ఎపీసెంటర్‌ ఉంది. దక్షిణ అలస్కా, అలస్కా పెనిన్‌సులా ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయగా, గంట తర్వాత హెచ్చరికలను విరమించుకున్నారు. లోతులేని భూకంపాలు సాధారణంగా లోతైన భూకంపాల కంటే ప్రమాదకరమైనవి. ఎందుకంటే లోతులేని భూకంపాల నుంచి వచ్చే భూకంప తరంగాలు ఉపరితలం వైపు ప్రయాణించడానికి తక్కువ దూరాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా బలమైన భూమి కంపనం, నిర్మాణాలకు ఎక్కువ నష్టం, ప్రాణనష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంది.

సునామీ హెచ్చరిక అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ జారీ చేసిన అత్యంత అత్యవసర హెచ్చరిక. దాని అర్థం ప్రజలు ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి లేదా లోతట్టు ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి. సునామీ హెచ్చరిక అంటే ప్రజలంతా తీరప్రాంత జలాల నుంచి బయటపడి బీచ్‌లు, జలమార్గాలకు దూరంగా ఉండాలి. భూకంపాలు తరుచుగా వచ్చే పసిఫిక్‌ రింగ్‌ ఆఫ్‌ ఫైర్‌ ప్రాంతంలో అలస్కా ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో 130 కంటే ఎక్కువ అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. గత రెండు వందల సంవత్సరాలలో విస్ఫోటనం చెందిన అమెరికాలోని అగ్నిపర్వతాలలో మూడొంతుల కంటే ఎక్కువ అక్కడే ఉన్నాయి. అలస్కాలో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే ఎక్కువ పెద్ద భూకంపాలు సంభవించాయి. రాష్ట్ర జనాభాలో మూడొంతుల కంటే ఎక్కువ మంది రిక్టర్ స్కేల్​పై 7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.1964 ఈ ప్రాంతంలో 9.2 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. దీంతో 250 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Earthquake In Alaska : అమెరికాలోని అలస్కా తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 7.3 తీవ్రత నమోదైంది. దీంతో యూఎస్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు బయటకు రాలేదు. కానీ ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని అధికారులు సూచనలు జారీ చేశారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.37 గంటలకు భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. 20.కి.మీ దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఏర్పడింది. స్యాండ్‌ పాయింట్‌ సిటీకి 87 కి.మీ దూరంలో దీని ఎపీసెంటర్‌ ఉంది. దక్షిణ అలస్కా, అలస్కా పెనిన్‌సులా ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయగా, గంట తర్వాత హెచ్చరికలను విరమించుకున్నారు. లోతులేని భూకంపాలు సాధారణంగా లోతైన భూకంపాల కంటే ప్రమాదకరమైనవి. ఎందుకంటే లోతులేని భూకంపాల నుంచి వచ్చే భూకంప తరంగాలు ఉపరితలం వైపు ప్రయాణించడానికి తక్కువ దూరాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా బలమైన భూమి కంపనం, నిర్మాణాలకు ఎక్కువ నష్టం, ప్రాణనష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంది. సునామీ హెచ్చరిక అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ జారీ చేసిన అత్యంత అత్యవసర హెచ్చరిక. దాని అర్థం ప్రజలు ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి లేదా లోతట్టు ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి. సునామీ హెచ్చరిక అంటే ప్రజలంతా తీరప్రాంత జలాల నుంచి బయటపడి బీచ్‌లు, జలమార్గాలకు దూరంగా ఉండాలి. భూకంపాలు తరుచుగా వచ్చే పసిఫిక్‌ రింగ్‌ ఆఫ్‌ ఫైర్‌ ప్రాంతంలో అలస్కా ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో 130 కంటే ఎక్కువ అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. గత రెండు వందల సంవత్సరాలలో విస్ఫోటనం చెందిన అమెరికాలోని అగ్నిపర్వతాలలో మూడొంతుల కంటే ఎక్కువ అక్కడే ఉన్నాయి. అలస్కాలో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే ఎక్కువ పెద్ద భూకంపాలు సంభవించాయి. రాష్ట్ర జనాభాలో మూడొంతుల కంటే ఎక్కువ మంది రిక్టర్ స్కేల్​పై 7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.1964 ఈ ప్రాంతంలో 9.2 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. దీంతో 250 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Last Updated : July 17, 2025 at 7:06 AM IST