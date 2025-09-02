Afghanistan Earthquake : అఫ్గానిస్థాన్లో సంభవించిన భారీ భూకంపం కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 800 దాటింది. మరో 2,800 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. భూకంప తాకిడికి గ్రామాలకు గ్రామాలే ధ్వంసమయ్యాయి. తాలిబన్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సహాయక చర్యలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. వేల సంఖ్యలో ప్రజలు ఇంకా శిథిలాల కిందే చిక్కుకొని ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. మరోవైపు భారత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ, అన్ని రకాలుగా సాయం చేస్తామని హామి ఇచ్చారు. అప్గానిస్థాన్ భూకంప బాధితులను ఆదుకునేందుకు భారత్ అత్యవసర మానవతా సాయాన్ని పంపించింది.
మరోవైపు పర్వత ప్రాంతమైన తూర్పు అఫ్గానిస్థాన్లో భూకంపం తాకాయి. మారుమూల గ్రామాల్లో ఇంకా సహాయక చర్యలు ప్రారంభం కాలేదు. చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. శిథిలాల కింద అనేకమంది ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారని అనుమానిస్తున్నారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఆప్తులను రక్షించుకొనేందుకు చేతులతోనే చాలా మంది మట్టిని తవ్వితీస్తున్న దృశ్యాలు కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి. సాయం అందడంలో జరుగుతున్న జాప్యం కారణంగా వీరంతా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు. రాత్రంతా పలుమార్లు భూమి కంపిస్తూనే ఉందని తెలిపారు. పాకిస్థాన్లోనూ పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది.
VIDEO | A powerful 6.0 magnitude earthquake struck eastern Afghanistan yesterday, killing over 800 people and injuring more than 2,500.— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2025
The late-night tremor flattened villages across Kunar, Nangarhar, and Laghman, leaving families trapped under the rubble. According to the… pic.twitter.com/4bcY8iLdZ1
అఫ్గాన్కు అండగా భారత్
మరోవైపు అఫ్గానిస్థాన్ భూకంపంలో భారీ ప్రాణనష్టం సంభవించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. భూకంపం ధాటికి నష్టపోయిన అఫ్గాన్కు అన్ని రకాల సాయం అందించి ఆదుకుంటామని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే మానవతా సాయాన్ని భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాలకు పంపించడం ప్రారంభించామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని భారత్ విదేశాంగ శాఖ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. అందులో బియ్యం, ఇతర ఆహార పదార్ధాలు ఉన్నాయి. అంతకుముందు భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్, ఆప్గానిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి మౌలావి అమీర్ ఖాన్ ముత్తాకో మాట్లాడారు. ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. కాబుల్కు భారత్ 1000 కుటుంబాలకు సరిపడ టెంట్లను పంపించిందని పేర్కొన్నారు. 15 టన్నుల ఆహార సామగ్రిని పంపించందని తెలిపారు. మరింత సహాయ సామగ్రిని పంపుతామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ఈ కష్ట సమయంలో ఆప్గానిస్థాన్కు భారత్ అండగా ఉంటుందని అన్నారు.
Deeply saddened by the loss of lives due to the earthquake in Afghanistan. Our thoughts and prayers are with the bereaved families in this difficult hour, and we wish a speedy recovery to the injured. India stands ready to provide all possible humanitarian aid and relief to those…— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
India extends humanitarian assistance to Afghanistan in the wake of earthquake. https://t.co/LYIk1ZhIqP pic.twitter.com/v2V84gBYfc— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 1, 2025
మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం
ఆఫ్గానిస్థాన్లోని జలాలాబాద్ నగరానికి ఈశాన్యంలో 27 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేవలం 8 కిలోమీటర్ల లోతులోనే భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. ఈ లోతు తక్కువగా ఉండటంతోనే తీవ్రత అధికంగా ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం రాత్రి 11: 37 నిమిషాలకు సంభవించిన భూకంపం కునార్, నంగర్హార్ ప్రావిన్స్లను కుదిపేసింది. ఆ సమయంలో చాలా మంది నిద్రలో ఉండటం వల్ల ఇళ్ల పైకప్పులు కూలి చాలా మంది సజీవ సమాధి అయిపోయారు. చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఇంకా సమాచారం అందడం లేదని, పూర్తి వివరాలు లభ్యమైతే మృతులు, క్షతగాత్రుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తాలిబన్ ప్రతినిధి తెలిపారు. 2023 అక్టోబరులోనూ 6.3 తీవ్రతతో అఫ్గాన్లో భూకంపం సంభవించింది. ఆ విపత్తులో దాదాపు 4 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.