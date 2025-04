ETV Bharat / international

భారత్​ స్టీల్​, అల్యూమినియంపై అందుకే సుంకాలు విధించాం: అమెరికా - US VS INDIA TRADE DISPUTE IN WTO

US Vs India Trade Dispute In WTO : ఉక్కు, అల్యూమినియంపై సంకాలు విధించాలనే నిర్ణయం జాతీయ భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా తీసుకున్నదని, దీనిని రక్షణ చర్యలు(సేఫ్​గార్డ్​ మెజర్స్​)గా పరిగణించరాదని అగ్రరాజ్యం అమెరికా ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ​(డబ్ల్యూటీఓ)కి తెలియజేసింది. భారత్ ఏప్రిల్​ 11న అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలపై డబ్ల్యూటీఓకు ఫిర్యాదు చేసింది. డబ్ల్యూటీఓ సేఫ్​గార్డ్స్​ ఒప్పందం కింద అమెరికాతో ఈ విషయం గురించి సంప్రదింపులు జరపాలని కోరింది. ఉక్కు, అల్యూమినియంపై సుంకాల విధింపు అనేది ఒప్పందం ప్రకారం, భద్రతా చర్యల కిందకు వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం, ఈ విషయాన్ని డబ్ల్యూటీఓ కమిటీకి తెలియజేయడంలోనూ అమెరికా విఫలమైందని పేర్కొంది. జస్ట్ జాతీయ భద్రత కోసమే!

"భారత్​-అమెరికా ఒప్పందంలోని ఆర్టికల్​ 12.3 ప్రకారం, సుంకాల విధింపు అనేది జాతీయ భద్రతా చర్యలు కిందకు వస్తుంది. అందుకే అమెరికా అధ్యక్షుడు సెక్షన్​ 232 కింద ఉక్కు, అల్యూమినియంలపై సుంకాలు విధించారు. అంటే అమెరికా జాతీయ భద్రతను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉన్న ఉక్కు, అల్యూమినియం దిగుమతులను తగ్గించడానికి లేదా సర్దుబాటు చేయడానికి సుంకాలు అవసరమని ఆయన నిర్ణయించారు" అని అమెరికా ఏప్రిల్​ 17న డబ్ల్యూటీఓకు వివరణ ఇచ్చింది. 'సెక్షన్​ 232 ఒక జాతీయ భద్రతా చట్టం అని, జనరల్​ అగ్రిమెంట్ ఆన్​ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్స్ (GATT) 1994లోని నిబంధనల​ ప్రకారం, అనుమతించబడిన భద్రతా మినహాయింపు కింద సుంకాలు విధించామని' అమెరికా తెలిపింది. అంతేకాదు 1974 వాణిజ్య చట్టంలోని నిబంధన ప్రకారం సుంకాలు విధించలేదని, ఇది యూఎస్​ సేఫ్టీ కోసం రక్షణ చర్యలు తీసుకునే వెసులుకల్పించే చట్టం అని పేర్కొంది.