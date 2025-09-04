Putin On India, China Tariffs: భారత్, చైనాలను సుంకాల ఆంక్షలతో బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నించ వద్దని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆసియాలోని రెండు అతిపెద్ద శక్తులను అణగదొక్కడానికి, ట్రంప్ పరిపాలన ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. చైనాలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ(ఎస్సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశం అనంతరం సైనిక కవాతులో పాల్గొన్న పుతిన్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.
భారత్, చైనాలు భాగస్వాములని పుతిన్ అన్నారు. అమెరికా విధించే సుంకాలు ఇరుదేశాల నాయకత్వాన్ని బలహీనపరిచే ప్రయత్నమని అభివర్ణించారు. 1.5 బిలయన్ల జనాభా కలిగిన భారత్, చైనా వంటి శక్తిమంతమైన దేశాలు బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే వీటికి ప్రత్యేకమైన రాజకీయ వ్యవస్థలు, దేశీయ చట్టాలు కలిగి ఉన్నాయని తెలిపారు. సుంకాల పేరుతో వారిని శిక్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తే అవి ఆ దేశ నాయకులను ప్రమాదంలోకి నెట్టివేస్తాయన్నారు. వారి రాజకీయ ప్రవృత్తులపై చాలా భారం పడుతుందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైనా బలహీనపడితే అతని రాజకీయ జీవితం ముగిసిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
'ఇరు దేశాల చరిత్రలో వలసవాదం వంటి కష్టతరమైన కాలం నడిచింది. చాలా కాలం పాటు వారి సార్వభౌమాధికారంపై పన్ను విధించారు. ఇప్పుడు ఆ యుగం ముగిసింది. ఇంకా వాటిని అణగదొక్కేలా మాట్లాడడం సరైనది కాదు. భాగస్వాములతో మాట్లాడేటపుడు సరైన పదాలు ఉపయోగించాలి' అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతలు త్వరలోనే ముగుస్తాయని, పరిస్థితులు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆంక్షల మోత మోగించలేదు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
అదనపు సుంకాలతో గత కొద్ది రోజులుగా భారత్ అమెరికా మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి. రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని అమెరికా భారత్ పై అదనపు సుంకాలు విధించింది. అయితే తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై విధించిన సుంకాల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్పై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆంక్షల మోత మోగించలేదని అన్నారు. అవి సెకండరీ సుంకాలు మాత్రమేనని, ఆ దేశంపై రెండు, మూడు విడతలు చేపట్టలేదని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు అమెరికాను భారత్ సుంకాలతో చంపేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. తమ దేశంపై భారత్ అత్యధిక సుంకాలను విధిస్తోందని పేర్కొన్నారు. సుంకాలతో చైనా, భారత్, బ్రెజిల్ తమను చంపేస్తున్నాయని విమర్శించారు.
భారత్ అమెరికా అత్యధికంగా సుంకాలు విధిస్తోందని, అలాంటిది ఇప్పుడు టారిఫ్లను ఎత్తివేస్తామని ముందుకొచ్చిందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఓకవేళ అమెరికా సుంకాలను విధించకపోతే భారత్ ఆ పని ఎప్పటికీ చేసేది కాదని పేర్కొన్నారు. అయితే భారత్ తమపై విధించే అధిక సుంకాల వల్ల అది ఏకపక్ష సంబంధంగానే ఉందని స్పష్టం చేశారు. తాను వచ్చాక అది మారిపోయిందని శ్వేతసౌధంలో మంగళవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. భారత్ విధించే అధిక సుంకాలతో అమెరికా ఎక్కువగా ఆ దేశంలో వ్యాపారం చేయలేకపోయిందని పేర్కొన్నారు.
'టారిఫ్లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
