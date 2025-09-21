ETV Bharat / international

ఎయిర్‌బేస్‌ తిరిగి ఇవ్వకుంటే అఫ్గాన్​పై కఠిన చర్యలు- డొనాల్డ్ ట్రంప్

బగ్రామ్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ను తిరిగి ఇచ్చేయాలన్న ట్రంప్​- లేని పక్షంలో అఫ్గాన్​పై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరిక

Trump Warns Afganithan On Bagram Air Base: బగ్రామ్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇటీవల పేర్కొన్న డొనాల్డ్​ ట్రంప్ తాజాగా ఈ అంశంపై అఫ్గానిస్థాన్​కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బగ్రామ్​ ఎయిర్​బేస్​ను తిరిగి ఇవ్వకపోతే అఫ్గాన్​పై కఠిన చర్యలు తప్పవని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రంప్​ తన ట్రూత్​ సోషల్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

ఈ విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ మీడియాతో మాట్లాడారు. బగ్రామ్​ ఎయిర్​బేస్​ స్వాధీనం చేసుకునే అంశంపై అఫ్గానిస్థాన్​తో చర్చలు జరుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. దాన్ని తిరిగి తీసుకుంటామని, ఓక వేళ వారు అలా చేయకపోతే తాను ఏం చేస్తానో ఎవరూ ఊహించలేరని వ్యాఖ్యానించారు. బగ్రామ్​ ఎయిర్​బేస్​ను అమెరికాకు తిరిగి ఇచ్చేయాలని ట్రంప్ డిమాండ్​ చేశారు. అయితే ఎయిర్​బేస్​ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అమెరికా బలగాలను ఆ ప్రాంతానికి పంపుతారా అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించారు. దానికి బదులిచ్చేందుకు ట్రంప్ నిరాకరించారు.

అక్కడ ఏదైనా ల్యాండ్ చేయవచ్చు!
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌ను ఉచితంగానే అఫ్గానిస్థాన్​కు ఇచ్చామని, త్వరలో మళ్లీ దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని ట్రంప్​ ఇటీవల ప్రకటించారు. రన్‌వే బలం, విస్తీర్ణం విషయాల్లో ఆ వైమానిక స్థావరం చాలా శక్తివంతమైందని, అక్కడ ఏదైనా ల్యాండ్ చేయవచ్చని తెలిపారు. పెద్ద గ్రహాన్ని కూడా ఆ ఎయిర్ బేస్‌పై దింపొచ్చొని, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ అసమర్ధత వల్లే గతంలో బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని అమెరికా ఆర్మీ వదులుకుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

గంట వ్యవధిలోనే అక్కడికి వెళ్లొచ్చు!
బగ్రామ్​ ఎయిర్​బేస్​ చైనా అణుక్షిపణులను తయారు చేసే ప్రదేశానికి సమీపంలో ఉన్న అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ప్రాంతమని ట్రంప్​ తెలిపారు. డ్రాగన్​ అణ్యాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు ఇది అతి దగ్గరగా ఉంటుందని, గంట వ్యవధిలోనే అక్కడికి వెళ్లొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ట్రంప్​ నిర్ణయంపై బీజింగ్ కూడా​ స్పందించింది. అఫ్గానిస్థాన్ భవిష్యత్తు అక్కడి ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని తెలిపింది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచడం వల్ల మద్దతు లభించదని చైనా దేశ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి లిన్‌ జియాన్‌ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా యూఎస్​ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు అఫ్గానిస్థాన్​ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌‌ స్వాధీనానికి ప్లాన్ రెడీనా?
రెండు రోజుల క్రితం అఫ్గానిస్థాన్​లోని బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరానికి మళ్లీ అమెరికా సైన్యాన్ని పంపే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నానని ట్రంప్​ పేర్కొన్నారు. అఫ్గాన్​ అర సమీపంలోని తమ ప్రత్యర్ధి చైనాను కౌంటర్ చేసేందుకే ఈ ఆలోచన చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. యూకే పర్యటనను ముగిస్తున్న సందర్భంగా బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్‌తో కలిసి నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

అయితే 2021లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆర్థిక సంక్షోభం, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించకపోవడం, అంతర్గత సైనిక తిరుగుబాట్ల తలనొప్పిని తాలిబన్ సర్కారు ఎదుర్కొంటోందని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. ఈ కారణాలతోనే మళ్లీ అమెరికాకు బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌‌ను అప్పగించేందుకు తాలిబన్లు సిద్ధమై ఉండొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

మళ్లీ అఫ్గాన్​కు అమెరికా ఆర్మీ- చైనాకు కౌంటర్ ఇచ్చేలా ప్లాన్!: ట్రంప్

'అఫ్గానిస్థాన్‌ ఉగ్రస్థావరంగా మారకుండా చూడాలి'- ప్రపంచ దేశాలకు భారత్‌ పిలుపు

