ఎయిర్బేస్ తిరిగి ఇవ్వకుంటే అఫ్గాన్పై కఠిన చర్యలు- డొనాల్డ్ ట్రంప్
బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ను తిరిగి ఇచ్చేయాలన్న ట్రంప్- లేని పక్షంలో అఫ్గాన్పై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరిక
Published : September 21, 2025 at 10:28 AM IST
Trump Warns Afganithan On Bagram Air Base: బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇటీవల పేర్కొన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా ఈ అంశంపై అఫ్గానిస్థాన్కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ను తిరిగి ఇవ్వకపోతే అఫ్గాన్పై కఠిన చర్యలు తప్పవని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడారు. బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ స్వాధీనం చేసుకునే అంశంపై అఫ్గానిస్థాన్తో చర్చలు జరుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. దాన్ని తిరిగి తీసుకుంటామని, ఓక వేళ వారు అలా చేయకపోతే తాను ఏం చేస్తానో ఎవరూ ఊహించలేరని వ్యాఖ్యానించారు. బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ను అమెరికాకు తిరిగి ఇచ్చేయాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. అయితే ఎయిర్బేస్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అమెరికా బలగాలను ఆ ప్రాంతానికి పంపుతారా అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించారు. దానికి బదులిచ్చేందుకు ట్రంప్ నిరాకరించారు.
అక్కడ ఏదైనా ల్యాండ్ చేయవచ్చు!
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ను ఉచితంగానే అఫ్గానిస్థాన్కు ఇచ్చామని, త్వరలో మళ్లీ దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించారు. రన్వే బలం, విస్తీర్ణం విషయాల్లో ఆ వైమానిక స్థావరం చాలా శక్తివంతమైందని, అక్కడ ఏదైనా ల్యాండ్ చేయవచ్చని తెలిపారు. పెద్ద గ్రహాన్ని కూడా ఆ ఎయిర్ బేస్పై దింపొచ్చొని, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ అసమర్ధత వల్లే గతంలో బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని అమెరికా ఆర్మీ వదులుకుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
గంట వ్యవధిలోనే అక్కడికి వెళ్లొచ్చు!
బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ చైనా అణుక్షిపణులను తయారు చేసే ప్రదేశానికి సమీపంలో ఉన్న అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ప్రాంతమని ట్రంప్ తెలిపారు. డ్రాగన్ అణ్యాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు ఇది అతి దగ్గరగా ఉంటుందని, గంట వ్యవధిలోనే అక్కడికి వెళ్లొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ట్రంప్ నిర్ణయంపై బీజింగ్ కూడా స్పందించింది. అఫ్గానిస్థాన్ భవిష్యత్తు అక్కడి ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని తెలిపింది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచడం వల్ల మద్దతు లభించదని చైనా దేశ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా యూఎస్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు అఫ్గానిస్థాన్ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ స్వాధీనానికి ప్లాన్ రెడీనా?
రెండు రోజుల క్రితం అఫ్గానిస్థాన్లోని బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరానికి మళ్లీ అమెరికా సైన్యాన్ని పంపే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అఫ్గాన్ అర సమీపంలోని తమ ప్రత్యర్ధి చైనాను కౌంటర్ చేసేందుకే ఈ ఆలోచన చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. యూకే పర్యటనను ముగిస్తున్న సందర్భంగా బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్తో కలిసి నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
అయితే 2021లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆర్థిక సంక్షోభం, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించకపోవడం, అంతర్గత సైనిక తిరుగుబాట్ల తలనొప్పిని తాలిబన్ సర్కారు ఎదుర్కొంటోందని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. ఈ కారణాలతోనే మళ్లీ అమెరికాకు బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ను అప్పగించేందుకు తాలిబన్లు సిద్ధమై ఉండొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
