గాజాలో బలగాల ఉపసంహరణకు ఇజ్రాయెల్‌ అంగీకారం: ట్రంప్‌

గాజాలో తొలిదశ బలగాల ఉపసంహరణ ప్రణాళికకు అంగీకరించినట్లు ట్రంప్ పోస్ట్

Trump On Israel Hamas Ceasefire
Trump On Israel Hamas Ceasefire (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 6:58 AM IST

Trump On Israel Hamas Ceasefire : గాజాలో తొలి దశ బలగాల ఉపసంహరణ ప్రణాళికకు ఇజ్రాయెల్‌ అంగీకరించిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోను తన సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌లో పోస్టు చేశారు.

ఉపసంహరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికను హమాస్‌కు పంపించామని వారు అంగీకరిస్తే కాల్పుల విరమణ తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ వెంటనే ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్ మధ్య బందీలు, పాలస్తీనా ఖైదీల అప్పగింత ప్రారంభవుతుందని రాసుకొచ్చారు. బందీల అప్పగింత తర్వాత తదుపరి బలగాల ఉపసంహరణ కోసం నిబంధనలు రూపొందిస్తామని తెలిపారు. అయితే బలగాల ఉపసంహరణ గురించి ఇజ్రాయెల్ అధికారికంగా ప్రకటన చేయలేదు.

ఈజిప్టులో హమాస్, ఇజ్రాయెల్ బృందాల చర్చలు
మరోవైపు అమెరికా ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికపై చర్చించేందుకు హమాస్‌, ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ప్రతినిధుల బృందం సోమవారం ఈజిప్టులో చర్చలు జరపనుంది. అయితే గాజాలో బంధీలుగా ఉన్నవారిని హమాస్ త్వరలో విడుదల చేస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమిన్​ నెతన్యాహు తెలిపారు. కానీ, గాజా నుంచి పూర్తిస్థాయి సైన్య ఉపసంహరణకు నెతన్యాహు అంగీకరించలేదని తెలుస్తోంది.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హమాస్ ప్రకటనను స్వాగతించినా హమాస్ మరోవైపు శాంతి ఒప్పందంపై హమాస్​ త్వరగా స్పందించాలి, లేకపోతే అన్ని ఒప్పందాలు రద్దవుతాయని హెచ్చరించారు. ఇదిలా ఉండగా గాజా నగరంలోని కొంతమంది ప్రజలు శనివారం ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొంత తగ్గినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కనీసం 22 మంది మరణించారని, అందులో మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. గాజా నగరంలోని తుఫ్ఫా ప్రాంతంపై జరిగిన దాడిలో 17 మంది మరణించగా, 25 మంది గాయపడ్డారని అల్-అహ్లి ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ ఫాదెల్ నైమ్ తెలిపారు.

శాంతి ఒప్పందంలో ఆలస్యాన్ని సహించేదే లేదు!

గాజాలో జరగుతున్న మారణహోమాన్ని ఆపేందుకు ట్రంప్ 20 సూత్రాల ఫార్ములాను ప్రతిపాదించారు. కాగా దీనికి అంగీకరిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. హమాస్‌ సైతం ముందుకొచ్చినప్పటికీ కొన్ని అంశాలపై చర్చలు జరపాల్సి ఉందని పేర్కొంది. అయితే ఈ ఒప్పందానికి ముందు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ గాజా యుద్ధం ముగింపు వ్యవహారంలో హమాస్‌పై ఒత్తిడిని తీవ్రతరం చేశారు. శాంతి ఒప్పందం విషయంలో వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని, లేనిపక్షంలో గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఈ విషయంలో ఆలస్యాన్ని సహించేదే లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల్లోగా (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం)ఒక ఒప్పందానికి రావాలని హమాస్‌కు ఇటీవల ట్రంప్‌ డెడ్‌లైన్‌ విధించారు. ఈ క్రమంలోనే హమాస్ అంగీకరించింది. దీంతో బందీల విడుదల, శాంతి ఒప్పందం కోసం గాజాలో దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపేసిందని పేర్కొంటూ ఇజ్రాయెల్‌కు ట్రంప్‌ అభినందనలు తెలిపారు.

ట్రంప్ వార్నింగ్​తో దిగొచ్చిన హమాస్- బందీల విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

హమాస్​కు ఆదివారం వరకు గడువు ఇస్తున్నా- ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే నరకం చూపిస్తా- ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్​

