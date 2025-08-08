Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ - TRUMP ABOUT TRADE TALKS WITH INDIA

భారత్‌పై ట్రంప్ కఠిన వైఖరి- ఇండియాతో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని స్పష్టం!

Trump About Trade Talks With India
Trump About Trade Talks With India (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 8:48 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 8:55 AM IST

2 Min Read

Trump About Trade Talks With India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ భారత్​పై కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్​తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని తాజాగా స్పష్టం చేశారు.

సుంకాల మోత
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్‌పై ట్రంప్​ భారీగా సుంకాల భారాన్ని మోపారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ దీటుగా స్పందించారు. రైతుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని, వారి సంక్షేమమే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని తేల్చిచెప్పారు. రైతులు, మత్స్యకారులు, పాడిరైతుల ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎన్నటికీ రాజీపడబోమని తెలిపారు. కర్షకుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు వ్యక్తిగతంగా ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో భారత్​ ఎన్నటికీ వెనక్కు తగ్గబోదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తాజాగా భారత్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్‌ విధించిన సుంకాల భారాన్ని చర్చలతో పరిష్కరించుకోవాలని భారత్‌ చూస్తోంది. అయితే అందుకు ట్రంప్​ సిద్ధంగా లేరు. టారిఫ్‌ల వివాదం పరిష్కారం అయ్యే వరకు భారత్​తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని, ఓ వార్తా సంస్థ ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్‌ సమాధానమిచ్చారు.

భారత్‌ వ్యూహాత్మక భాగస్వామి
అయితే ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలకు విరుద్ధంగా అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి టామీ పిగోట్‌ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'ఇండియా- అమెరికాకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామి' అని పేర్కొన్నారు. అదనపు సుంకాల విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతున్నాయని ఒప్పుకున్నారు. అయితే భారత్​తో తాము పూర్తి స్థాయి చర్చల్లో పాల్గొంటామని చెప్పారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు, వాణిజ్య ఒప్పందాలు లాంటి విషయాల్లో డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారని పిగోట్ పేర్కొన్నారు.

50 శాతానికి పెరిగిన సుంకాలు
రష్యా నుంచి చమురు కొనవద్దని ట్రంప్ భారత్​ను హెచ్చరించారు. అయినా భారత్​ ట్రంప్ బెదిరింపులను లెక్కచేయలేదు. దీనితో భారత్‌పై అక్కసు పెంచుకున్న ట్రంప్‌ భారీగా సుంకాలు విధించారు. గతంలో 25% సుంకాలను విధించిన ఆయన, పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25 శాతం సుంకాలు పెంచారు. దీనితో అమెరికాలోకి వెళ్లే భారతీయ వస్తువులపై సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. పెనాల్టీ రూపంలో పెంచిన 25 శాతం సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే, ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లపై భారత ప్రధాని మోదీ కూడా దీటుగా స్పందించారు. దేశంలోని రైతులు, మత్య్సకారులు, పాల ఉత్పత్తుల రంగంలోని వారి ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఆ భారాన్ని తామే మోస్తామని మోదీ పేర్కొన్నారు.

జెలెన్​స్కీతో పుతిన్ కలవకపోయినా నో ప్రోబ్లం- ఆయనతో నేను భేటీ అవుతా: ట్రంప్​

'రైతుల సంక్షేమమే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం'- ట్రంప్​కు మోదీ కౌంటర్

Trump About Trade Talks With India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ భారత్​పై కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్​తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని తాజాగా స్పష్టం చేశారు.

సుంకాల మోత
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్‌పై ట్రంప్​ భారీగా సుంకాల భారాన్ని మోపారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ దీటుగా స్పందించారు. రైతుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని, వారి సంక్షేమమే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని తేల్చిచెప్పారు. రైతులు, మత్స్యకారులు, పాడిరైతుల ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎన్నటికీ రాజీపడబోమని తెలిపారు. కర్షకుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు వ్యక్తిగతంగా ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో భారత్​ ఎన్నటికీ వెనక్కు తగ్గబోదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తాజాగా భారత్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్‌ విధించిన సుంకాల భారాన్ని చర్చలతో పరిష్కరించుకోవాలని భారత్‌ చూస్తోంది. అయితే అందుకు ట్రంప్​ సిద్ధంగా లేరు. టారిఫ్‌ల వివాదం పరిష్కారం అయ్యే వరకు భారత్​తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని, ఓ వార్తా సంస్థ ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్‌ సమాధానమిచ్చారు.

భారత్‌ వ్యూహాత్మక భాగస్వామి
అయితే ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలకు విరుద్ధంగా అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి టామీ పిగోట్‌ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'ఇండియా- అమెరికాకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామి' అని పేర్కొన్నారు. అదనపు సుంకాల విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతున్నాయని ఒప్పుకున్నారు. అయితే భారత్​తో తాము పూర్తి స్థాయి చర్చల్లో పాల్గొంటామని చెప్పారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు, వాణిజ్య ఒప్పందాలు లాంటి విషయాల్లో డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారని పిగోట్ పేర్కొన్నారు.

50 శాతానికి పెరిగిన సుంకాలు
రష్యా నుంచి చమురు కొనవద్దని ట్రంప్ భారత్​ను హెచ్చరించారు. అయినా భారత్​ ట్రంప్ బెదిరింపులను లెక్కచేయలేదు. దీనితో భారత్‌పై అక్కసు పెంచుకున్న ట్రంప్‌ భారీగా సుంకాలు విధించారు. గతంలో 25% సుంకాలను విధించిన ఆయన, పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25 శాతం సుంకాలు పెంచారు. దీనితో అమెరికాలోకి వెళ్లే భారతీయ వస్తువులపై సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. పెనాల్టీ రూపంలో పెంచిన 25 శాతం సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే, ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లపై భారత ప్రధాని మోదీ కూడా దీటుగా స్పందించారు. దేశంలోని రైతులు, మత్య్సకారులు, పాల ఉత్పత్తుల రంగంలోని వారి ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఆ భారాన్ని తామే మోస్తామని మోదీ పేర్కొన్నారు.

జెలెన్​స్కీతో పుతిన్ కలవకపోయినా నో ప్రోబ్లం- ఆయనతో నేను భేటీ అవుతా: ట్రంప్​

'రైతుల సంక్షేమమే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం'- ట్రంప్​కు మోదీ కౌంటర్

Last Updated : August 8, 2025 at 8:55 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPRULESOUT TRADETALKS WITH INDIAINDIA US TRADE TALKS UPDATESAMERICA INDIA TRADE TALKS UPDATESTRUMP SAYS NOTRADE TALKS WITH INDIATRUMP ABOUT TRADE TALKS WITH INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.