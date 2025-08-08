Trump About Trade Talks With India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని తాజాగా స్పష్టం చేశారు.
సుంకాల మోత
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్పై ట్రంప్ భారీగా సుంకాల భారాన్ని మోపారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ దీటుగా స్పందించారు. రైతుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని, వారి సంక్షేమమే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని తేల్చిచెప్పారు. రైతులు, మత్స్యకారులు, పాడిరైతుల ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎన్నటికీ రాజీపడబోమని తెలిపారు. కర్షకుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు వ్యక్తిగతంగా ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో భారత్ ఎన్నటికీ వెనక్కు తగ్గబోదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తాజాగా భారత్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ట్రంప్ విధించిన సుంకాల భారాన్ని చర్చలతో పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ చూస్తోంది. అయితే అందుకు ట్రంప్ సిద్ధంగా లేరు. టారిఫ్ల వివాదం పరిష్కారం అయ్యే వరకు భారత్తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని, ఓ వార్తా సంస్థ ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు.
#WATCH | Responding to ANI's question, 'Just to follow up India's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs?', US President Donald Trump says, "No, not until we get it resolved."— ANI (@ANI) August 8, 2025
(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/qpBevmxWDA
భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామి
అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు విరుద్ధంగా అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి టామీ పిగోట్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'ఇండియా- అమెరికాకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామి' అని పేర్కొన్నారు. అదనపు సుంకాల విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతున్నాయని ఒప్పుకున్నారు. అయితే భారత్తో తాము పూర్తి స్థాయి చర్చల్లో పాల్గొంటామని చెప్పారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు, వాణిజ్య ఒప్పందాలు లాంటి విషయాల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారని పిగోట్ పేర్కొన్నారు.
50 శాతానికి పెరిగిన సుంకాలు
రష్యా నుంచి చమురు కొనవద్దని ట్రంప్ భారత్ను హెచ్చరించారు. అయినా భారత్ ట్రంప్ బెదిరింపులను లెక్కచేయలేదు. దీనితో భారత్పై అక్కసు పెంచుకున్న ట్రంప్ భారీగా సుంకాలు విధించారు. గతంలో 25% సుంకాలను విధించిన ఆయన, పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25 శాతం సుంకాలు పెంచారు. దీనితో అమెరికాలోకి వెళ్లే భారతీయ వస్తువులపై సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. పెనాల్టీ రూపంలో పెంచిన 25 శాతం సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే, ట్రంప్ టారిఫ్లపై భారత ప్రధాని మోదీ కూడా దీటుగా స్పందించారు. దేశంలోని రైతులు, మత్య్సకారులు, పాల ఉత్పత్తుల రంగంలోని వారి ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఆ భారాన్ని తామే మోస్తామని మోదీ పేర్కొన్నారు.
