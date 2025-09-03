Trump On India : భారత వస్తువులపై తాను విధించిన 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరోసారి సమర్థించుకున్నారు. న్యూదిల్లీ తనకు సుంకాలు లేని ఒప్పందాన్ని ప్రతిపాదించిందని మరోసారి పాతపాటే పాడారు. ప్రపంచంలోని మానవులందరి కంటే తానే సుంకాలను బాగా అర్థం చేసుకున్నానని అభిప్రాయపడ్డారు. యూఎస్ దిగుమతులపై ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సుంకాలు వసూల్ చేస్తోందని తాను నమ్ముతున్నానని పేర్కొన్నారు.
ఓ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు భారత్పై ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు."చైనా, బ్రెజిల్, భారత్ సుంకాలతో అమెరికాను చంపుతున్నాయి. నేను వారి కంటే సుంకాలను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను. ప్రపంచంలోని అందరికన్నా నేను సుంకాలను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను. భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సుంకాలు విధించే దేశం. భారత్ ఇక నుంచి అమెరికాపై ఎటువంటి సుంకాలు విధించలేదు" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
మళ్లీ పాతపాటే!
భారత్పై విధించిన టారిఫ్ల గురించి ట్రంప్ మాట్లాడడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. అంతకుముందు సోమవారం రెండు దేశాల మధ్య అనేక దశాబ్దాలుగా వ్యాపార సంబంధాలు పూర్తిగా ఏకపక్షంగా సాగుతున్నాయని ఆరోపించారు. భారత్ ఇప్పుడు తమ దేశ దిగుమతులపై సుంకాలను తగ్గించుకోవడానికి ముందుకొచ్చిందని, కానీ ఇప్పటికే అది ఆలస్యం అయ్యిందని విమర్శించారు. భారత్తో అమెరికా చాలా తక్కువ వ్యాపారం చేస్తోందన్నారు. కానీ భారత్ తమతో భారీగా వ్యాపారం చేస్త్తోందని తెలిపారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే అమెరికాకు భారీ మొత్తంలో వస్తువులను విక్రయిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
'ఏకపక్షంగా వ్యాపార సంబంధాలు'
"యూఎస్నే భారత్కు అతిపెద్ద క్లయింట్. ఇప్పటివరకు ఇరుదేశాల మధ్య దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న వ్యాపార సంబంధాలు పూర్తిగా ఏకపక్షంగా ఉన్నాయి. కారణం ఏమిటంటే, భారత్ ఇప్పటివరకు యూఎస్ దిగుమతులపై ఎక్కువ సుంకాలను విధించింది. అందుకే యూఎస్ ఉత్పత్తులు తక్కువగా భారత్కు ఎగుమతి చేస్తున్నాం. అలాగే భారత్ సుంకాల విధానం కారణంగా అమెరికా కంపెనీలు అక్కడ వ్యాపారాలు చేయలేకపోతున్నాయి. ఇది పూర్తిగా ఏకపక్ష విపత్తు!. అలాగే భారత్ చమురు, సైనిక ఉత్పత్తులను రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తోంది. అమెరికా నుంచి చాలా తక్కువగా కొనుగోలు చేస్తోంది. భారతీయ దిగుమతులపై అమెరికా సుంకాలు విధించడంతో ఇప్పుడు వారు తమ సుంకాలను తగ్గించుకుంటామని ప్రతిపాదించారు. కానీ ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది. వారు కొన్ని ఏళ్ల ముందే అలా చేసి ఉండాలి" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
కాగా, ఇటీవలే సుంకాల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు చాలా వరకు చట్ట విరుద్ధమని అమెరికా ఫెడరల్ అప్పీల్స్ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. తన ఆర్థిక అధికారాలను ట్రంప్ అతిక్రమించి అధికంగా టారిఫ్లను పెంచినట్లు అభిప్రాయపడింది. భారత్తో సంబంధాలు, టారిఫ్ వంటి విషయాల్లో ట్రంప్ తీసుకున్న వైఖరిపై అమెరికా రాజకీయ నేతలు, మాజీ అధికారుల నుంచి సైతం ఆయన విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. పాకిస్థాన్తో తన కుటుంబ వ్యాపార ఒప్పందాల కోసం భారత్తో స్నేహాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ త్యాగం చేశారని ఆరోపించారు అమెరికా జాతీయ మాజీ భద్రతా సలహాదారు జేక్ సులేవాన్.
భారత్తో సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకునేందుకు అమెరికా దశాబ్దాల పాటు కృషి చేసిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. సాంకేతికతతో పాటు చైనా వ్యూహాత్మక ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భారత్తో కలిసి ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ, ఇప్పుడు ట్రంప్ కుటుంబంతో వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేందుకు పాక్ సుముఖత వ్యక్తం చేసిందన్నారు. దీంతో ట్రంప్ భారత్తో స్నేహాన్ని పక్కన పెట్టేశారని ఎద్దేవా చేశారు. అధ్యక్షుడి వైఖరి ఇలాగే కొనసాగితే యూఎస్ మిత్రదేశాలైన జపాన్, జర్మనీ తమకు దూరమవుతాయని అన్నారు.
మరోవైపు, యూఎస్- ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్ షిప్ ఫోరం అధ్యక్షుడు, సీఈఓ ముఖేశ్ అఘి సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భారత్ గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాదనలలో ఎటువంటి వాస్తవం ఉండకపోవచ్చన్నారు. "అధ్యక్షుడు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. కొన్నింటికి వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. కొన్నింటికి ఇవ్వకూడదు. భారతదేశ ప్రజలు పరిణతి చెందినవారు. తమ దేశం కోసం ఏం చేయాలో వారికి తెలుసు" అని ముకేశ్ అఘి వ్యాఖ్యానించారు.