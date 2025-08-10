Essay Contest 2025

ఎవరి పంతం వారిదే- ట్రంప్, పుతిన్​ భేటీపై సర్వత్రా ఆసక్తి- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగిసేనా? - TRUMP PUTIN MEET

అలాస్కాలో ట్రంప్ పుతిన్ భేటీ- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు పలికే దిశగా చర్చలు

Trump Putin Meet
Russia president Putin, US President donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 9:29 PM IST

Trump Putin Meet :ఆగస్టు 15న అమెరికాలోని అలాస్కాలో జరగనున్న ట్రంప్-పుతిన్ సమావేశంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ఈ సమావేశం ముగింపు పలకనుందా అనే విషయమై ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌ను నాటోలో చేరనివ్వకుండా చూడటం సహా ప్రాదేశిక లాభాల కోసం ఈ సమావేశాన్ని వినియోగించుకోవాలని రష్యా భావిస్తోంది. మరోవైపు రష్యాకు తమ భూభాగాన్ని వదులుకునేది లేదని ఉక్రెయిన్ తేల్చి చెప్పింది. రెండు దేశాలు తమ తమ డిమాండ్లకు కట్టుబడి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సమావేశం ఏ మేరకు ఫలిస్తుందనే విషయమై ఆసక్తి నెలకొంది.

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు అమెరికా సహా పలు దేశాలు తీవ్రంగా యత్నిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రష్యాపై అమెరికా ఆంక్షలు, ఒత్తిళ్లు, అల్టిమేటం జారీ చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు డొనాల్ట్ ట్రంప్. దీంతో అలాస్కాలో జరిగే పుతిన్​తో జరిగే భేటీ కీలకం కానుంది. ఈ సమావేశానికి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీని కూడా పిలవాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నట్టు సమాచారం. దీంతో ఈ సమావేశంతో మూడేళ్లుగా సాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి తెరపడనుందా అనే విషయమై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

ఉక్రెయిన్‌ను నాటోలో చేరనివ్వకుండా చూడటం సహా ప్రాదేశిక లాభాల కోసం ఈ సమావేశాన్ని వినియోగించుకోవాలని రష్యా భావిస్తోంది. పశ్చిమ దేశాల దళాలకు ఉక్రెయిన్‌ ఆతిథ్యం ఇవ్వకుండా చూడటం వంటి డిమాండ్లను సైతం ఉక్రెయిన్‌తో ఒప్పించాలని రష్యా భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా భూభాగాల మార్పిడి ఉంటుందని ఇప్పటికే అమెరికా పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో భూభాగాల మార్పిడిని అంగీకరించేది లేదని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ స్పష్టం చేశారు. ఆక్రమణదారులకు తమ భూభాగాలను అప్పగించబోమన్నారు. నాటో సభ్యత్వాన్ని కోరడం మానుకోవాలని అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనను సైతం ఇప్పటికే జెలెన్‌స్కీ తోసిపుచ్చారు. ఈ క్రమంలో అలాస్కా సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ పాల్గొంటారా లేదా అనే విషయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

జూన్‌లో ఇస్తాంబుల్ వేదికగా రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ మధ్య 30 రోజుల కాల్పుల విమరణ ఒప్పందం కోసం చర్చలు జరిగాయి. ఉక్రెయిన్‌లో నాలుగు రీజియన్ల నుంచి కీవ్‌ దళాల ఉపసంహరణ సహా పలు డిమాండ్లతో రష్యా కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదన చేసింది. ఉక్రెయిన్ అందుకు నిరాకరించడం వల్ల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరలేదు. సుదీర్ఘ యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ అలసిపోయిందని రష్యా భావిస్తోంది. 1000 కిలోమీటర్ల ఫ్రంట్‌లైన్‌లో చాలా చోట్ల రష్యా దళాలు ముందుకు చొచ్చుకెళ్తున్నా ఉక్రెయిన్ నిలువరించలేకపోతోందని పలుమార్లు పేర్కొంది. మరోవైపు తమ క్షిపణులు, డ్రోన్లు ఉక్రెయిన్‌పై విరుచుకుపడుతున్నట్టు తెలిపింది. దీంతో అమెరికాలో సమావేశాన్ని కీలకంగా వినియోగించుకోవాలని రష్యా భావిస్తోంది.

ఈ ఏడాది జనవరిలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన ట్రంప్ 24 గంటల్లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపుతానని చెప్పి పలుమార్లు యత్నించారు. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధాన్ని ఆపకపోతే రష్యాపై ఆంక్షలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. పశ్చిమ దేశాలతోనూ ఒత్తిడి చేయించారు. అల్టిమేటం జారీ చేశారు. అయినా రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని ట్రంప్ ఆపలేకపోయారు. ఆ తర్వాత రెండు దేశాల అధినేతలతో పలుమార్లు ఫోన్లో సంప్రదింపులు జరిపినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం దక్కలేదు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య చర్చలకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ముందుకు సాగలేదు. ఇరు దేశాలు తమ తమ డిమాండ్లకు కట్టుబడి ఉండటమే అందుకు కారణమైంది. దీంతో ఈ నెల 15న జరిగే సమావేశం ఏ మేరకు ఫలిస్తుందనే విషయమై ఆసక్తి నెలకొంది.

