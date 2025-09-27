ETV Bharat / international

Obama Trolls Trump : ప్రపంచ సమస్యల్లో 80 శాతం వృద్ధ నేతలు అధికారాన్ని పట్టుకుని వేలాడడం వల్లే వస్తున్నాయని అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా వ్యాఖ్యానించారు. పిరమిడ్లుతో సహా ప్రతిదానిపైనా తమ పేర్లను చెక్కడం వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయని అన్నారు. 77 ఏళ్ల వయసులో అగ్రరాజ్యానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించే ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని టాక్​. లండన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఒబామా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు డేవిడ్ ఒలుసొగాతో జరిగిన సంభాషణలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

"ప్రపంచ సమస్యలలో 80 శాతం- మరణానికి భయపడే వృద్ధులు అధికారాన్ని పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉండడం వల్లే అని చెప్పడం సముచితం. వారు ఏదీ వదులుకోరు. వారు పిరమిడ్‌లను నిర్మిస్తారు. వారు ప్రతిదానిపైనా తమ పేర్లను ఉంచుతారు" అని అన్నారు.

