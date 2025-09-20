ఎయిర్పోర్ట్స్ టార్గెట్గా సైబర్ దాడులు- పలు విమానాలు రద్దు
యూరప్లోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలపై సైబర్ దాడులు- లండన్, బెర్లిన్, బ్రసెల్స్ ఎయిర్పోర్టుల్లో సేవలకు అంతరాయం
Published : September 20, 2025 at 5:21 PM IST
Cyber Attacks On European Airports : ఐరోపా దేశాల్లోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలు లక్ష్యంగా సైబర్ దాడులు జరిగాయి. లండన్లోని హీత్రో, బెల్జియంలోని బ్రసెల్స్, జర్మనీలోని బెర్లిన్ సహా పలు యూరోపియన్ విమానాశ్రయాలు సైబర్దాడికి గురయ్యాయి. దీంతో విమాన సర్వీసులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. వివిధ దేశాలకు వెళ్లాల్సిన వేలాదిమంది ప్రయాణికులపై ప్రభావం పడింది సైబర్ నేరగాళ్లు సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో చెక్-ఇన్, బోర్డింగ్ వ్యవస్థలు వంటి సేవలు నిలిచిపోయాయి.
ఈ మేరకు అధికారులు వెల్లడించారు. విమానాశ్రయ సేవల్లో అంతరాయం నెలకొనడంతో అనేక విమానాలు ఆలస్యమయ్యాయని తెలిపారు. పలు విమానాలు రద్దయినట్లు పేర్కొన్నారు. విమానాల స్థితిని తెలుసుకోవడానికి సంబంధిత వెబ్సైట్లను పరిశీలిస్తూ ఉండాలని విమానాశ్రయ అధికారులు ప్రయాణికులకు సూచించారు. సైబర్ దాడి కారణంగా బెల్జియంలోని బ్రసెల్స్ విమానాశ్రయంలోని ఆటోమేటెడ్ చెక్-ఇన్, బోర్డింగ్ సేవలు పనిచేయడం లేదని అక్కడి అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం సిస్టమ్ను సరిచేసేందుకు తమ సాంకేతిక బృందం శ్రమిస్తోందని బ్రసెల్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు తెలిపారు. త్వరలో ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటికే విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం పలు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ దాడులకు కారణంగా వేలాదిమంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
బెర్లిన్ విమానాశ్రయ అధికారులు కూడా స్పందించారు. "యూరప్ అంతటా పనిచేస్తున్న సిస్టమ్ ప్రొవైడర్లో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా, చెక్-ఇన్ సమయంలో ఎక్కువ టైమ్ వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. మేం త్వరిత పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నాం" అని తెలిపారు. యూరప్లోని అనేక ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించినప్పటికీ, దేశ విమానాశ్రయాలకు ఎటువంటి ముప్పు సంకేతాలు లేవని పోలాండ్ ఉప ప్రధాన మంత్రి, డిజిటల్ వ్యవహారాల మంత్రి క్రిజ్టోఫ్ గావ్కోవ్స్కీ తెలిపారు.
పరిస్థితిపై సమాచారాన్ని నిరంతరం సేకరిస్తున్నామని చెప్పారు. పోలిష్ అధికారులు ఇతర దేశాల అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని తెలిపారు. అయితే జర్మనీలో అతిపెద్ద ఫ్రాంక్ఫర్ట్ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎలాంటి ప్రభావం ధ్రువీకరించారు. జ్యూరిచ్ విమానాశ్రయంపై కూడా ఎలాంటి ప్రభావం లేదని ఆపరేషన్స్ కంట్రోల్ సెంటర్ అధికారి వెల్లడించారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం, పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న వేళ భారత్పై పాకిస్థాన్ సైబర్ దాడులకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది. భారత రక్షణ వైబ్సైట్లు లక్ష్యంగా పాకిస్తానీ హ్యాకర్లు సైబర్ దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు పాకిస్థానీ హ్యాకర్లు ప్రకటించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఇండియన్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్, మనోహర్ పారికర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టడీస్ అండ్ అనాలిసిస్ సంస్థలపై హ్యాకింగ్ చేసి విలువైన సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు వారు పేర్కొన్నట్లు చెప్పాయి.
రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఆర్మర్డ్ వెహికల్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ను శాశ్వతంగా క్లోజ్ అయ్యేలా హ్యాకర్లు ప్రయత్నించినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో వెబ్సైట్ను క్షుణ్ణంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆడిట్ చేయడానికి ఆఫ్లైన్లో ఉంచినట్లు చెప్పాయి. అదే సమయంలో సైబర్ భద్రతా నిపుణులు, ఏజెన్సీలు చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.