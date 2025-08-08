Essay Contest 2025

మోదీ చైనా పర్యటనను స్వాగతించిన డ్రాగన్- SCO స్థాపన తర్వాత అతి పెద్ద సదస్సు - PM MODI SCO SUMMIT

తియాంజిన్ ఎస్​సీఓ సమావేశానికి ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికిన చైనా

PM Modi SCO Summit
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read

PM Modi SCO Summit : ఈ నెల చివర్లో చైనాలోని తియాంజిన్ నగరంలో జరగనున్న షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్‌ (SCO) సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నడాన్ని చైనా స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ సదస్సు ఎస్​సీఓ సభ్యదేశాల మధ్య ఐక్యత, స్నేహం, ఫలవంతమైన సహకారానికి వేదికగా మారుతుందని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి గుయో జియాకున్​ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.

ఎస్​సీఓ సదస్సు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 1వరకు జరగనుంది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ, ఈ నెల 31న చైనాలోని తియాన్‌జిన్ నగరానికి చేరుకోనున్నారు. సెప్టెంబర్ 1న కూడా అక్కడే ఉండనున్నారు. సదస్సులో భాగంగా ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశానికి ఎస్​సీఓ సభ్య దేశాల నాయకులు, 10 అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రధానులు సహా 20కుపైగా దేశాల ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. ఎస్​సీఓ స్థాపన తర్వాత అతి పెద్ద సదస్సు ఇదే అవుతుందని చైనా ప్రకటించింది.

2019లో చివరిగా ప్రధాని మోదీ చైనాలో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత 2020లో లద్దాఖ్‌ సరిహద్దుల్లో భారత్‌-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణతో ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. వీటిని పునరుద్ధరించేందుకు సైనిక, దౌత్యాధికారుల మధ్య అనేక దఫాల్లో చర్చలు జరిగ్గా ఇటీవలే కొంత పురోగతి కనిపిస్తోంది. ఇక గతేడాది రష్యా వేదికగా జరిగిన బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు.

చైనాలో ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ సభ్యదేశాల రక్షణ మంత్రుల సదస్సుకు కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ హాజరయ్యారు. పాక్‌ ప్రేరేపిత సీమాంతర ఉగ్రవాదం, పహల్గాం ముష్కర దాడులను ప్రస్తావించకపోవడంపై తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఉమ్మడి ప్రకటనపై సంతకం చేసేందుకు కూడా నిరాకరించారు. దీంతో ఎలాంటి ఉమ్మడి ప్రకటన లేకుండానే నాటి చర్చలు ముగిశాయి. అనంతరం జులైలో జరిగిన విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ పాల్గొన్నారు.

మరోవైపు రష్యాతో ముడి చమురు ఒప్పందాల విషయంలో భారత్​పై సుంకాలు విధించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని విధిస్తానంటూ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే,ఇదే సదస్సులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో మోదీ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని మోదీ చైనా పర్యటన ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

ఐదేళ్ల తర్వాత చైనీయులకు భారత్‌ టూరిస్టు వీసాలు- జారీ ప్రక్రియ పునఃప్రారంభం

చైనాలో కంపెనీలు, భారతీయులకు ఉద్యోగాలు- ఇక ఆ రోజులు ముగిశాయ్​: ట్రంప్ కామెంట్స్

